Red Bull Campus Clutch Termes et Conditions

NOTE IMPORTANTE - PRIX DE LA FINALE NATIONALE POUR L'ÉQUIPE DE PREMIÈRE PLACE : En raison de la COVID-19 et de la situation mondiale actuelle qui y est associée (restrictions de voyage, interdictions gouvernementales, etc.), la ville de destination n'est pas encore déterminée. La finale mondiale peut être reportée à une date ultérieure ou se dérouler dans un format différent (par exemple, en ligne), à la seule et entière discrétion du commanditaire. Les récipiendaires du prix seront informés par le commanditaire par courriel du lieu de la finale mondiale, des dates de vol ultérieures et définitives ainsi que de tout report ou changement de format de la finale mondiale (ces informations seront également disponibles au www.redbullcampusclutch.com). Sans limiter ce qui précède, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent au prix de la finale nationale pour l’équipe de première place : (i) tous les déplacements liés au voyage doivent être effectués à la date ou aux dates spécifiées par le commanditaire à sa seule et entière discrétion (dans le cas où un joueur ne serait pas en mesure de réclamer le prix de la finale nationale ou une partie de celui-ci pendant cette période, le voyage du joueur peut, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulé dans son intégralité et, s'il est annulé, le commanditaire n'est pas obligé d'offrir un prix de substitution à sa place) ; (ii) chaque joueur doit (a) avoir tous les documents nécessaires pour pouvoir voyager et participer au prix de la finale nationale (y compris tous les documents COVID-19 requis (y compris, sans s'y limiter, tous les documents de preuve de vaccination requis, la preuve d'une exemption de vaccination valide, et/ou la preuve d'un test COVID-19 négatif, le cas échéant)) ; et (b) ne doit pas avoir d'obstacle juridique pour se rendre dans la ville de destination et en revenir; (iii) les coûts de tout ce qui n'est pas spécifiquement et expressément indiqué ci-dessus comme étant inclus dans le prix de la finale nationale relèvent de la seule et entière responsabilité de l'équipe gagnante, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de test COVID-19, les frais d'assurance voyage ou médicale, les frais de nourriture supplémentaires, les frais de voyage accessoires, les articles de nature personnelle et autres frais (REMARQUE : les gagnants peuvent être tenus de présenter une carte de crédit reconnue valide à leur nom au moment de l'enregistrement à l'hôtel pour couvrir les frais d'hôtel accessoires ou les dommages); (iv) toutes les modalités de voyage liées au prix de la finale nationale doivent être effectuées par l'intermédiaire du commanditaire ou de ses agents désignés; (v) ni le commanditaire ni aucun de ses fournisseurs de prix ne remplacera les billets perdus ou volés; (vi) toute différence entre la valeur réelle du prix de la finale nationale et sa valeur au détail approximative déclarée ne sera pas attribuée ; (vii) toutes les caractéristiques et tous les éléments du prix de la finale nationale (et de chaque élément du prix de la finale nationale), sauf mention contraire explicite ci-dessus, sont à la seule et entière discrétion du commanditaire; (viii) les arrangements de voyage précis sont assujettis à la disponibilité des places et des vols et seront faits à la seule et entière discrétion du commanditaire; (ix) une fois réservés, les arrangements de voyage ne peuvent être modifiés; (x) les parties exonérées ne seront en aucun cas responsables (et pour plus de certitude, ne sont pas obligées d'offrir un prix de remplacement) dans le cas où une partie du prix de la finale nationale est retardée, reportée, reprogrammée ou annulée pour quelque raison que ce soit (y compris, sans s'y limiter, en raison d'une maladie ou de risques pour la santé, ou de tout ordre, mesure, directive ou conseil d'un gouvernement ou d'une autorité sanitaire en réponse à une telle maladie ou à de tels risques, comme, sans s'y limiter, ceux qui peuvent être mis en œuvre pour atténuer la transmission du COVID-19, ou en raison de toute autre cause de quelque nature que ce soit); (xi) le commanditaire se réserve le droit de modifier les dates de la finale nationale et/ou la description du prix de la finale nationale à sa seule et entière discrétion; (xii) chaque joueur doit participer au prix de la finale nationale d'une manière respectable et se conformer à toutes les politiques applicables du lieu de compétition - le commanditaire se réserve le droit de retirer tout élément du prix de la finale nationale à un joueur de l'équipe gagnante qui, selon lui ou le personnel applicable du lieu de compétition (à leur seule discrétion), présente un risque pour la sécurité, ayant violé toute politique ou loi applicable, ou peut porter atteinte à la réputation du commanditaire ou de toute autre partie au concours (et pour plus de certitude, rien ne sera substitué à la place de tout élément révoqué du prix de la finale nationale); et, (xiii) en participant au prix de la finale nationale, chaque joueur: (a) signifie qu'il/elle comprend, reconnaît et accepte que la participation au prix de la finale nationale peut impliquer un danger et/ou une exposition à des risques et périls (y compris, mais sans s'y limiter, les risques inhérents au voyage et l'exposition ou l'infection possible à la COVID19), qu'ils résultent d'une erreur ou d'une négligence humaine prévisible ou imprévisible, et qu'en conséquence, il/elle peut subir des dommages aux biens personnels, des blessures graves, une maladie ou même la mort; (b) signifie qu'il/elle reconnaît et accepte que les parties exonérées n'ont donné aucune déclaration, garantie ou représentation concernant sa sécurité lors de sa participation au prix de la finale nationale ; et (c) garantit et déclare qu'il/elle a évalué la nature, la portée et l'étendue des risques encourus, et qu'il/elle accepte et assume librement et volontairement tous les risques de dommages corporels, de maladies et de décès découlant de sa participation au prix de la finale nationale ou liés à celle-ci.