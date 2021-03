Il y a quelque chose de spécial à propos du car camping. Le sentiment de transformer son véhicule en maison temporaire, choisir une destination et prendre la route à la recherche d’aventure est libérateur. Cela nous aide à fuir les engagements, la routine et d’apprécier la flexibilité et la simplicité de vivre dans un espace étroit et mobile. Mais pour profiter d’un maximum de satisfaction, d’organisation et de propreté, la préparation est la clé du succès.

Il y a quelque chose de spécial à propos du car camping. Le sentiment de transformer son véhicule en maison temporaire, choisir une destination et prendre la route à la recherche d’aventure est libérateur. Cela nous aide à fuir les engagements, la routine et d’apprécier la flexibilité et la simplicité de vivre dans un espace étroit et mobile. Mais pour profiter d’un maximum de satisfaction, d’organisation et de propreté, la préparation est la clé du succès.

Il y a quelque chose de spécial à propos du car camping. Le sentiment de transformer son véhicule en maison temporaire, choisir une destination et prendre la route à la recherche d’aventure est libérateur. Cela nous aide à fuir les engagements, la routine et d’apprécier la flexibilité et la simplicité de vivre dans un espace étroit et mobile. Mais pour profiter d’un maximum de satisfaction, d’organisation et de propreté, la préparation est la clé du succès.

Voici le kayakiste de Squamish Ed Muggridge