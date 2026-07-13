Championnat du monde EA FC Pro 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Ça y est : le Championnat du monde EA FC Pro 2026 est à nos portes, et verra 36 des meilleurs joueurs mondiaux d’EA FC 26 s’affronter pour remporter le gros lot et le titre de meilleur joueur de la planète. Beaucoup de joueurs ont connu un parcours triomphal jusqu’au sommet de la scène compétitive d’EA FC 26, et si presque chacun a emprunté une route différente pour se rendre au Championnat du monde, la mission reste la même pour tous : atteindre le sommet.

Avec tout ce qui est en jeu dans les semaines à venir à partir du 9 juillet, voici tout ce que tu dois savoir sur le Championnat du monde FC Pro 2026.

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01 C'est quoi, le Championnat du monde FC Pro 2026?

Le Championnat du monde FC Pro est le point culminant de la saison EA FC Pro 26, où 36 des meilleurs joueurs du monde se retrouveront à Paris, en France, pour se disputer le titre suprême et le grand prix.

GuiBarros et Tekkz se sont livrés un quart de finale passionnant en 2025 © Lee Aik Soon/Esports World Cup

Organisé dans le cadre de l'Esports World Cup 2026, le Championnat du monde FC Pro représente le prix ultime pour les joueurs FC Pro, avec les champions de diverses ligues à travers le monde prêts à s'affronter. Des joueurs professionnels se sont aussi qualifiés via le FC Pro Open, et d'autres joueurs se fraieront un chemin par le Play-In pour potentiellement créer des surprises. Attends-toi à des wildcards et à des héros locaux de dernière minute qui viendront brasser les cartes.

Avec une cagnotte de 1,5 million de dollars en jeu, en plus du trophée FC Pro et des points de club EWC, il y a beaucoup à gagner lors du plus grand événement de l'année d'EA FC.

02 Où et quand se déroule le Championnat du monde FC Pro?

Plusieurs dates sont à retenir pour les différentes étapes, mais l'ensemble du Championnat du monde FC Pro 26 se déroulera au Paris Expo Porte de Versailles, à Paris, en France.

Le Last Chance Qualifier pour l'événement Play-In a lieu du 9 au 11 juillet, avec 1 024 joueurs qui s'affronteront pour une dernière chance sur le chemin de la gloire.

La phase Play-In du Championnat du monde FC Pro se déroule le 12 juillet, et verra 60 joueurs s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste que 10.

Le Championnat du monde FC Pro 2026 se tiendra ensuite du 22 au 26 juillet, avec 36 joueurs en lice pour le grand prix. La finale se divisera en deux étapes :

Le Group Stage, où chaque joueur disputera six matchs contre six adversaires différents.

Les 24 meilleurs se qualifient ensuite pour le Knockout Stage (phase à élimination directe).

Les huit meilleurs se qualifient directement pour le Round 2.

Les 16 autres se qualifient pour le Round 1.

03 Que s'est-il passé lors du Championnat du monde FC Pro 2025?

Après une longue saison, la saison 2025 de FC Pro a atteint son apogée avec le Championnat du monde FC Pro 25, organisé dans le cadre de l'Esports World Cup à Riyad, en Arabie saoudite.Au terme d'une série de matchs épiques tout au long du tournoi, Manuel « ManuBachoore » Bachoore a réussi à se frayer un chemin depuis le Play-In jusqu'à triompher de Brice « Brice » Masson de Team Vitality, remportant ainsi le trophée pour Team Liquid. Le Néerlandais Levi de Weerd a terminé troisième pour Team Liquid, tandis que Guilherme « GuiBarros » Barros, de RBLZ Gaming, a terminé quatrième.

04 Les joueurs à suivre au Championnat du monde FC Pro 2026

Le tournoi de cette année rassemble des visages familiers et des prétendants de premier plan, ce qui promet un tournoi passionnant où l’on verra sans aucun doute des performances dominantes et des matchs serrés. Attends-toi aussi à des nouveaux venus et à des revirements, surtout avec la possibilité qu’un joueur du « Last Chance Qualifier » vienne surprendre le monde entier. Voici quelques-uns des principaux joueurs à surveiller.

ManuBachoore

ManuBachoore tentera de défendre son titre © Brandon Dowling/Esports World Cup

Le champion du monde en titre, Manuel « ManuBachoore » Bachoore, est de retour pour défendre son titre. Après un parcours exaltant jusqu’au sommet du tournoi l’année dernière, il visera à répéter l'exploit et à montrer qu'il est encore le meilleur au monde. Grâce à sa 5e-8e place lors du FC Pro 26 Open, ManuBachoore s'est assuré sa place au Championnat du monde de cette année. Et en tant que champion en titre, il aura sûrement une cible sur le dos. L'ancien champion de l'eWorld Cup 2023 réussira-t-il à défendre son titre de 2025 et à devenir champion consécutif? Reste à voir jusqu'où il ira.

Alihan

Le Bulgare Alihan « Alihan » Hadzhi compte bien faire des étincelles lors du Championnat du monde de cette année. Qualifié après avoir fait sensation tout au long de sa saison en Virtual Bundesliga, il vise à aller loin pour sa première participation à la conquête du trophée. La star de RBLZ Gaming est restée invaincue dans son groupe de la Virtual Bundesliga, enchaînant les buts jusqu’en finale — dont une raclée de 11-3 infligée au joueur suisse Gianluca « gianluca_m17 » Mautone — avant de s'incliner lors d'une bataille offensive de 9-7 face à Nassim « Nassada » Dahman.

Alihan s'est aussi qualifié pour l'eChampions League, et s'est rendu jusqu'en demi-finale, éliminant au passage son rival de la Virtual Bundesliga, Nassada, en quarts de finale avant de terminer en 3e-4e place. À seulement 17 ans, le jeune prodige a un avenir prometteur devant lui et visera à soulever le trophée avant son anniversaire, en août.

Vejrgang

Anders Vejrgang est l'un des meilleurs joueurs d'EA FC au monde © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Ancien champion du monde FC Pro 2024, Anders Vejrgang est l'un des meilleurs professionnels de la planète, et cherchera à reconquérir le prix ultime du FC Pro. Le champion du FC Pro Open 26 a conservé son trophée pour une deuxième année consécutive afin de s'assurer une place au Championnat du monde, battant son rival Emre « EmreYilmaz » Yilmaz en finale, en plus d'avoir écarté le champion du monde en titre ManuBachoore en quarts de finale.

Et même si le Danois avait remporté le trophée en 2024 et qu’on le voyait bien le conserver lors du championnat du monde 2025, il a connu une sortie précoce, terminant entre la 17e et la 24e place. Cette année, par contre, il semble de retour au sommet de sa forme, et après avoir dominé l’eSerie A 2026 et l’eChampions League, il abordera le tournoi de Paris avec un regain de motivation.

Msdossary

Mosaad Al Dossary est un vétéran du circuit EA FC © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

La star saoudienne du FC Pro, Mossad « Msdossary » Al Dossary, est un vétéran de la scène EA FC. Ancien champion du monde lui-même, il a remporté l’eWorld Cup 2018, et il a toujours soif de succès. À 26 ans, ça fait presque dix ans qu’il participe à des compétitions, et il continue d’impressionner par son talent.

Le joueur des Team Falcons s’est illustré dans sa ligue nationale pour se qualifier au Championnat du monde de cette année, affrontant Ahmad « AbuMakkah » Mujahid lors de la grande finale de l’eSPL. Et malgré une réinitialisation du tableau et deux matchs nuls consécutifs, Msdossary a finalement dû se contenter de la deuxième place, s'assurant tout de même une place au Championnat du monde où il visera de représenter son club et son pays sur la scène mondiale.

Levi de Weerd

Levi de Weerd est prêt à se rendre à la grande finale © Jianhua Chen/Esports World Cup

À 22 ans, le joueur néerlandais de FC Pro Levi de Weerd est prêt pour Paris. Après avoir décroché la troisième place l'an dernier, il tient à se rendre jusqu'au bout pour le Championnat du monde 2026. Son parcours vers Paris a débuté avec sa 3e-4e place lors du FC Pro Open de cette année, où il s'est rendu jusqu'en demi-finale après avoir terminé en tête de son groupe, pour ensuite s'incliner face à Vejrgang lors d'une bataille serrée de 6-5. Une chose est claire : il a le talent nécessaire pour aller loin.

Après avoir terminé deuxième derrière le Français Brice lors des séries éliminatoires de l'eCoupe de France 2026, il sera déterminé à se relever et à prouver qu’il a l’étoffe d’un champion sur la scène mondiale.

RedLac

Alfie « RedLac » Calder, un pro britannique de 23 ans, a de grands espoirs pour son parcours au Championnat du monde. Après avoir remporté l’eMLS Cup avec le Toronto FC cette année , il s'est assuré sa place à Paris, et visera à laisser sa marque devant le monde entier. Ce trophée de l’eMLS représente la première grande victoire de la star de RBLZ Gaming en tant que joueur pro d’EA FC, lui qui a débuté sa carrière lors de la saison 2021. Face à un tout autre niveau de joueurs lors du championnat du monde, il devra se mesurer à certains des meilleurs joueurs; mais il est une étoile montante à suivre de près.

À propos de l’auteur Qui est Jon Partridge ? Jon couvre presque tous les aspects du jeu vidéo et de l’e-sport depuis plus de dix ans pour Red Bull, et a collaboré avec des marques telles que Riot Games et Bandai Namco sur des contenus liés au jeu vidéo.