De Montréal au maillot arc-en-ciel : comment fonctionnent les Mondiaux UCI

Les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI 2026 se déroulent en ce moment même à Montréal, au Canada. Du 20 au 27 septembre, les meilleurs cyclistes sur route du monde représentent leurs pays, luttant pour des titres mondiaux et le droit de porter le célèbre maillot arc-en-ciel.
Remco Evenepoel, grande vedette de Red Bull – BORA – hansgrohe, est déjà entré dans l’histoire en remportant un quatrième titre mondial consécutif au contre-la-montre individuel masculin élite, tandis que Wout van Aert et Tom Pidcock comptent également parmi les grands noms en action à Montréal.
Mais les Championnats du Monde Route UCI ne sont qu'un morceau d'une structure de championnats du monde beaucoup plus vaste. De la route à la piste, en passant par le vélo de montagne, le BMX, le gravel et le cyclocross, l'UCI couronne des champions du monde dans toutes les disciplines du cyclisme chaque année.
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Quels sont les différents Championnats du monde UCI?
D'abord, il est important de faire la distinction entre les Championnats du monde UCI annuels, tenus pour chaque discipline cycliste individuelle, et les Championnats du monde de cyclisme UCI.
Les championnats individuels, comme les Championnats du Monde Route UCI qui se déroulent actuellement à Montréal, ont généralement lieu chaque année. Les coureurs y représentent leur pays et s'affrontent pour des titres mondiaux et le droit de porter le célèbre maillot arc-en-ciel.
Les Championnats du monde de cyclisme UCI (aussi connus sous le nom de « Super Mondiaux ») forment un événement multidisciplinaire créé en 2023, qui réunit plusieurs Championnats du monde UCI individuels au sein d'un même événement. Ils ont lieu tous les quatre ans, l'année précédant les Jeux olympiques. La première édition s'est tenue à Glasgow (Écosse) en août 2023, avec 220 titres mondiaux décernés dans 13 disciplines, et la prochaine édition aura lieu en Haute-Savoie, en France, en 2027.
Tout est régi par l'Union Cycliste Internationale (UCI), la fédération internationale de cyclisme fondée en 1900 et basée à Aigle, en Suisse. L'UCI est le seul organisme autorisé à décerner le titre de champion du monde dans toute discipline cycliste.
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Bref historique des Championnats du monde UCI
Les premiers championnats du monde de cyclisme reconnus ont eu lieu à Chicago en 1893, organisés par l'International Cycling Association. L'UCI a ensuite pris le relais en 1900 pour devenir l'unique fédération mondiale.
Les championnats du monde sur route ont débuté en 1921, à la suite d'une décision prise lors d'un congrès de l'UCI. Depuis, l'événement s'est progressivement élargi pour inclure de nouveaux formats : le contre-la-montre individuel a été introduit en 1994, et le relais mixte en 2019.
En 2023 à Glasgow, l'UCI a franchi une étape sans précédent en réunissant pour la première fois 13 championnats du monde individuels au sein d'un même événement (les Championnats du monde de cyclisme UCI), avec 220 titres mondiaux décernés en deux semaines.
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Quelles épreuves font partie des Championnats du monde de cyclisme UCI?
L’édition 2027 sera encore plus ambitieuse, puisqu’elle réunira 20 championnats du monde UCI et décernera 288 titres mondiaux.
- BMX freestyle flatland
- BMX freestyle park
- BMX de course
- Cyclisme en salle
- Cyclisme sur piste
- Cyclisme sur route
- Gran Fondo
- Paracyclisme sur piste
- Paracyclisme sur route
- Trial
- Vélo de montagne cross-country
- Vélo de montagne marathon
- Vélo de montagne de descente
- Cyclisme esport
- Cyclisme sur piste junior
- Enduro
- Gravel
- Polo à vélo
- Pump track
- Speedway en salle
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Comment fonctionnent les Championnats du monde de cyclisme UCI?
Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI ont lieu tous les quatre ans, l'année précédant les Jeux olympiques et paralympiques, réunissant de nombreuses disciplines cyclistes au sein d'un seul et même événement d'envergure.
Ouverts aux pros comme aux amateurs, ces « Super Mondiaux » se déroulent sur deux semaines, répartis sur plusieurs sites. Chaque athlète représente son pays, et non une équipe professionnelle.
Les catégories de compétiteurs varient selon la discipline, mais comprennent généralement :
- Élite hommes et femmes : coureurs professionnels au sommet de leur discipline
- Moins de 23 ans (U23) : coureurs de moins de 23 ans, notamment en course sur route et en contre-la-montre. La catégorie U23 a été créée en 1996 pour remplacer la catégorie amateur. Elle dispose de ses propres épreuves mondiales, distinctes de la catégorie élite.
- Juniors hommes et femmes : jeunes talents (moins de 19 ans)
- Para-cyclistes : athlètes en situation de handicap, avec leurs propres catégories et classifications
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Médailles et maillots arc-en-ciel des Championnats du monde UCI
Des médailles sont remises aux trois premiers de chaque épreuve : l’or pour le vainqueur, l’argent pour le deuxième et le bronze pour le troisième.
Les champions du monde ont aussi le droit de porter le fameux maillot arc-en-ciel dans la discipline, la catégorie et la spécialité où ils ont remporté leur titre. Le champion en titre peut le porter jusqu’aux prochains Championnats du monde UCI.
À la fin de l'événement, un tableau des médailles est établi pour chaque pays. En 2023, la Grande-Bretagne a récolté 100 médailles au total, dont 47 d'or, pour terminer au premier rang.
À noter : le maillot arc-en-ciel est propre à sa catégorie. Un champion du monde de la course sur route ne le porte pas au contre-la-montre, et vice-versa. Les anciens champions du monde peuvent conserver une bande arc-en-ciel au col et aux manches de leur maillot jusqu'à la fin de leur carrière.
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Où et quand se tiendront les Championnats du monde de cyclisme UCI 2027?
La deuxième édition des Championnats du monde de cyclisme UCI se tiendra du 24 août au 5 septembre 2027, principalement en Haute-Savoie, en France.
L'événement sera encore plus grand que Glasgow 2023, réunissant 20 Championnats du monde UCI et décernant 288 titres mondiaux répartis sur 16 sites de compétition. La plupart des épreuves se dérouleront en Haute-Savoie, tandis que les compétitions de cyclisme sur piste auront lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris.
Les courses sur route se dérouleront autour de Sallanches–Domancy, dans le Pays du Mont-Blanc, tandis que les contre-la-montre individuels auront lieu autour du lac d’Annecy.
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