Comment Charles Beckinsale à perfectionné la construction des parcs à neige

, attaché à votre snowboard et sur le point de vous lancer dans un saut de 80 pieds. Vous êtes sur le point d'essayer une variante du triple cork 1620 que vous n'avez jamais réalisée, et vous avez besoin de cette figure pour conserver votre statut de menace d'élite en Slopestyle. Cette saison vous donnera l'occasion, une fois tous les quatre ans, de concourir pour la seule pièce qui manque à votre armoire à trophées, et le travail que vous faites maintenant jettera les bases de la saison de compétition à venir. La dernière chose dont vous devez vous soucier est le saut.

"Les sauts étaient différents à l'époque, tout comme l'état d'esprit des riders", a-t-il ajouté. "Vous pouviez construire le pire saut de 30 mètres que vous ayez jamais vu, un piège mortel, et les gens faisaient la queue pour le franchir parce que c'était le seul moyen d'avoir autant d'air. Il n'y avait pas vraiment de normes, et les gens n'étaient pas habitués à de bons sauts. On ne s'attendait pas à ce que les sauts soient bons. À quelques reprises, même lorsque j'ai commencé à construire mes propres sauts et à tester mes idées sur ce qui fonctionnerait, j'ai fini à l'hôpital. Un jour, j'ai dépassé un énorme saut en big air - j'ai fait un backside 180 au premier coup, et je montais encore quand j'ai passé la jonction. La dernière chose que je sais, c'est que je me suis réveillé et que mon épaule était sortie. J'avais déchiré les nerfs et séparé mon deltoïde."