Chasing Winter offre un aperçu du snowboard de compétition

Du premier backside triple cork 1440 au monde au record de vingt médailles aux X Games, Mark McMorris s'est imposé comme l'un des athlètes les plus performants de l'histoire du snowboard de compétition. Mais malgré cette longue liste d'accomplissements et d'honneurs, le snowboarder canadien n'a pas encore réussi à se faire une place sur la scène mondiale de 2022 - en raison de la saison 2020/21, sans précédent.

Aujourd'hui, l'avenir de plusieurs des meilleurs athlètes du monde est en péril, car le nombre d'épreuves de qualification en début de saison est ultra limitées.

Chasing Winter suit McMorris et un collectif international de spécialistes du slopestyle et du big air alors qu'ils traversent les hauts et les bas de la saison 2020/21 et se préparent pour la saison 2022 aux enjeux considérables.

Ce documentaire met en lumière les dures réalités, les risques intrinsèques, les passions intenses et les amitiés éternelles liées au snowboard. Des X Games au tout nouveau Natural Selection Tour, en passant par le camp d'entraînement Stomping Grounds à Saas-Fee, en Suisse, Chasing Winter offre un regard unique sur la vie d'un snowboarder professionnel de compétition.

Chasing Winter

Le drame

Une saison de snowboard compétitive s'étend de décembre à mars. Pendant ces mois, les snowboarders professionnels parcourent le monde pour se disputer les podiums, les places dans les équipes nationales et, tous les quatre ans, une chance de représenter leur pays sur la scène mondiale.

Mais l'année 2020/21 n'était pas une comme les autre - grâce à la pandémie mondiale. Chasing Winter jette un coup d'œil dans les coulisses des incohérences, des annulations d'événements et des disqualifications liées au COVID qui ont laissé bon nombre des meilleurs snowboarders de Slopestyle et de Big Air du monde sans les points nécessaires pour atteindre leurs objectifs.

Cela signifie que 2022 est une année cruciale, car l'avenir de nombreux athlètes repose sur leurs performances lors de quelques événements de début de saison.

Le parc

Si Charles Beckinsale le construit, les snowboarders vont voyager n'importe où dans le monde pour le rider.

Sa session de parc, appelée "The Stomping Grounds", à Saas-Fee, en Suisse, accueille une variété de caractéristiques de snowboard de haute performance qui favorisent la progression, la créativité et la cohérence dans ce sport. Chaque année, au mois d'octobre, les meilleurs snowboardeurs du monde se rendent dans le parc très bien réglé de Beckinsale pour perfectionner leurs manœuvres avant la saison de compétition à venir.

McMorris en cork alley-oop 720 sur le quarter pipe © Dom Daher/Red Bull Content Pool Hailey Langland avec un front lip sur l'arc-en-ciel. © Dom Daher/Red Bull Content Pool Hailey Langland avec un frontside 360 melon © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool Brock Crouch frontside nose blunt sur le wallride © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Avec des décollages et des atterrissages parfaitement construits, des lignes fluides et des rails créatifs, le "Stomping Grounds" a acquis la réputation d'être le meilleur parc jamais construit.

Les riders

Mark McMorris

Mark McMorris portrait © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Originaire de Regina, en Saskatchewan, l'icône canadien Mark McMorris est l'un des athlètes les plus décorés et les plus performants de l'histoire du snowboard de compétition. Il a remporté un nombre record de vingt médailles aux X Games, quatre championnats des États-Unis et a été la première personne à réussir un backside triple cork 1440 en 2011.

Brock Crouch

Brock Crouch excelle sur l'eau comme sur la neige © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Brock Crouch est le surfeur typique de SoCal qui est aussi incroyablement doué sur son snowboard. Il est surtout connu pour son style de snowboard inspiré du surf, ses séquences vidéo agressives dans le backcountry et sa présence bruyante et énergique.

Miyabi Onitsuka

Miyabi Onitsuka est une force en Big Air féminin © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Miyabi Onitsuka est entrée sous le spotlight en 2015 lorsqu'elle est devenue la plus jeune gagnante du Slopestyle féminin aux Championnats du monde de snowboard. Depuis, elle est devenue l'une des plus grandes forces du Big Air féminin après des podiums consécutifs aux X Games en 2020 et 2021.

Hailey Langland

Hailey Langland est considérée comme un vétéran alors qu'elle n'a que 21. © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Recrutée par Burton à l'âge de six ans, cette native de SoCal âgée de 21 ans est considérée comme l'une des plus jeunes vétérans du snowboard. Langland a remporté la médaille d'or du Big Air aux X Games à l'âge de 16 ans après avoir réalisé le tout premier double cork 1080. Elle se classe régulièrement dans le top 10 du classement de la Coupe du monde et fait tout cela avec un grand sourire.

Jake Canter

Jake Canter est une étoile montante de la scène slopestyle. © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Jake Canter est le jeune du groupe. Des podiums du Burton U.S. Open Junior Jam aux top 10 de la Coupe du monde, ce jeune homme de 18 ans est aussi résilient que possible. En 2016, il a subi un traumatisme crânien qui a failli mettre fin à sa vie. Mais un an plus tard, il a remonté les pistes, et deux ans plus tard, il a réalisé l'objectif de toute une vie : participer aux X Games. Maintenant en bonne santé et plus fort que jamais, Canter espère représenter les États-Unis en 2022.

Takeru Otsuka

Spécialiste du Big-Air, Takeru Otsuka est à surveiller en 2022 © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Ce spécialiste japonais du Big Air est l'un des riders les plus innovants du circuit. À seulement 18 ans, Otsuka est devenu le plus jeune à remporter l'or du snowboard Big Air masculin aux X Games en Norvège, et a réussi un doublé l'année suivante à Aspen en réalisant le tout premier frontside quad cork 1800 en compétition. De retour de blessure, il prévoit de réinventer la roue une fois de plus en 2022.

La communauté

Au milieu des attentes, de la progression exponentielle et des horaires chargés, la communauté du snowboard ne manque jamais de raviver une passion.

À bien des égards, le snowboard est individualiste. Les riders se mesurent les uns aux autres et expriment leur style et leurs compétences individuels dans le but de se démarquer. Mais à la base, le snowboard est une communauté et une culture qui inspirent et rassemblent des personnes partageant les mêmes idées - et le résultat est un plaisir commun qui stimule la progression.

Brock Crouch avec un method parfait par dessus Mark McMorris à Saas-Fee © Lorenz Richard/ Red Bull Content Pool

Dans Chasing Winter , la communauté est présente partout. À Saas-Fee, par exemple, on voit des concurrents s'entraîner les uns les autres, faire de nouvelles figures ensemble et s'encourager et se soutenir à chaque étape du parcours.