Quelles roues de VTT choisir en hiver ?

Si vous aimez rouler en VTT , un peu de neige ne vous arrêtera pas. Pour autant, dévaler les pistes enneigés demande un poil plus de préparation. Parce que oui, la neige ça glisse. Et comme les premiers points de contact avec ces conditions peu recommandables sont vos pneus , il est capital de choisir les bons..

Drift dans la neige pour Richie Rude © Matthew DeLorme

Certes, vous devrez dépenser un peu d'argent, mais vous pourrez vraiment sortir votre vélo quel que soit le temps. Et comme vous ne les utiliserez que quelques mois dans l'année, ils vous serviront plusieurs hivers . C'est donc un bon investissement.

Astuce : placez votre pneu avant pour temps sec à l'arrière et achetez un seul pneu hiver pour le remplacer. Adhérence maximale à moindre effort.

Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les pneus VTT hiver :

Sculpture de la bande de roulement

Des pneus hiver pour une adhérence maximale sur la neige © Nathan Hughes

La caractéristique la plus évidente d'un pneu hiver est sans doute le dessin de sa bande de roulement. Il est spécialement conçu pour rouler en hiver. Les crampons sont plus longs, plus profonds et plus espacés les uns des autres. Le pneu s'enfonce donc mieux et accroche plus sur une surface mouillée, tout en empêchant la boue de coller au pneu et de bloquer la fourche.

Alors que les anciens pneus étaient taillés en forme de poignard, les nouveaux pneus, comme le Shorty de Maxxis , offrent une conception "demi-pointe" pour une résistance au roulement moindre mais une adhérence maximale.

Le pneu Maxxis Shorty est idéal sur la neige © Bartek Woliński

Si vous roulez dans la neige et la glace : a) vous êtes un vrai mais surtout b) vous pouvez choisir des pneus avec de petits pointes métalliques qui s'enfoncent dans la surface gelée pour une adhérence maximale. Ils sont géniaux, mais faites attention de ne pas vous piquer.

Composition du pneu

Moins évident, mais tout aussi important : la composition du pneu. Bien que tous les pneus se ressemblent (noirs et caoutchouteux), les marques redoublent d'efforts pour concevoir des pneus adaptés à toutes les conditions météorologiques.

Pour la conduite hivernale, il s'agit d'un composé souple et collant qui permet au pneu de s'accrocher aux roches et aux racines mouillées. Cela a pour effet d'augmenter légèrement la résistance au roulement par rapport à un composé plus dur. N'oubliez pas, le but est de garder le contrôle au maximum, pas de battre des records de vitesse.

Dernières vérifications avant le départ © Ewald Sadie

Certains fabricants proposent des pneus à double gomme, avec une gomme centrale plus dure pour réduire la résistance au roulement et un bord doux pour vous aider à coller au sol dans les virages. Enfin, sachez qu'un composé plus mou fonctionne mieux dans des conditions froides.

Largeur / taille

À chacun sa taille, à chacun son chemin © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

Il existe deux approches pour la taille des pneus en hiver, selon l'endroit où vous roulez et le type de neige.

Avec un pneu plus étroit et une bande de roulement plus large, il est plus facile de s'enfoncer et d'adhérer dans une neige profonde, tout en offrant un peu plus de dégagement autour de la fourche et de l'arrière.

Par contre, vous augmentez votre risque de crevaison et les pneus plus minces peuvent être assez glissants sur des racines mouillées et des petites pierres.

Greg Callaghan en course © Chris Wachsmann

Vous pouvez également rouler avec un pneu plus gros. D'un côté vous aurez l'impression de flotter au-dessus de la piste et de la neige mais de l'autre vous pourrez bloquer votre cadre plus rapidement. Et oui, c'est physique. Comme la roue a moins de place pour dégager la neige, il y a plus de chances de créer un bouchon.

Retenez surtout qu'il n'existe pas de taille parfaite et que tout dépend de la surface où vous roulez. Alors allez-y, et faites des essais pour voir ce qui vous convient le mieux.

Caractéristiques standard

Moins de pression, plus d'adhérence © Nathan Hughes

N'oubliez pas toutes les options qui accompagnent la plupart des pneus. En les installant tubeless, vous pourrez utiliser des pressions plus basses, ce qui vous permettra d'avoir plus d'adhérence - c'est donc un avantage gagnant.

Un pneu avec une protection supplémentaire des flancs aidera à prévenir les crevaisons mais ajoutera du poids. À vous de voir si vous risquez un pneu plus léger ou jouer la sécurité avec un modèle plus lourd. Quand on pense au poids qu'ajoute la neige en se collant au vélo , il est certain que des équipements légers ont tout leur intérêt.

Les pneus d'hiver peuvent être coûteux, surtout pour quelque chose qui ne dure qu'une saison, mais ils font une réelle différence dans la façon dont votre vélo se comporte. Et, en fin de compte, dans le plaisir que vous prenez. C'est le prix à payer pour rouler toute l'année, et surtout, un investissement sur le long terme si vous en prenez soin.