Le guide ultime du circuit de Miami

Temps au tour attendu selon les premières estimations : 1 minutes 35, pour une vitesse moyenne de 217 km/h. Avec ses trois lignes droites – dont la plus longue mesure 1,28 kilomètres – et ses trois zones DRS, ces mêmes simulations prédisent que les pilotes pousseront les monoplaces à plein régime pendant près de 58 % du tour, avec une vitesse maximale estimée à 320 km/h. En somme, le spectacle devrait être au rendez-vous.

