Construits en 1922 (c’est le plus vieux du continent européen) à seulement 20 kilomètres au nord de la ville grouillante de Milan, les 5,793 kilomètres de Monza se déclinent en deux chicanes, quatre virages rapides et de longues droites propices à l’accélération. Bref, un vrai régal pour les pilotes et les ingénieurs, qui n’ont qu’une chose en tête : propulser les monoplaces aussi rapidement que possible et pulvériser des records de vitesse au passage.

Construits en 1922 (c’est le plus vieux du continent européen) à seulement 20 kilomètres au nord de la ville grouillante de Milan, les 5,793 kilomètres de Monza se déclinent en deux chicanes, quatre virages rapides et de longues droites propices à l’accélération. Bref, un vrai régal pour les pilotes et les ingénieurs, qui n’ont qu’une chose en tête : propulser les monoplaces aussi rapidement que possible et pulvériser des records de vitesse au passage.

Construits en 1922 (c’est le plus vieux du continent européen) à seulement 20 kilomètres au nord de la ville grouillante de Milan, les 5,793 kilomètres de Monza se déclinent en deux chicanes, quatre virages rapides et de longues droites propices à l’accélération. Bref, un vrai régal pour les pilotes et les ingénieurs, qui n’ont qu’une chose en tête : propulser les monoplaces aussi rapidement que possible et pulvériser des records de vitesse au passage.