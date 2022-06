Le guide ultime du circuit F1 Paul Ricard

Caractérisé par ses bandes bleues et rouges, et d'une longueur totale de 5,15 km, le tracé, qui est également l'un des plus longs du championnat, offre pas moins de 167 configurations possibles, 25 virages, et 2 pistes principales : la GT et la Grand Prix. Le support de la piste accueillera les meilleurs pilotes du monde le week-end du Grand Prix de France , prévu le 23 juillet en 2022.