La moitié de l'histoire du cliff-diving en Suisse commence dans les années 1980 à Zurich, au sein de l'association des plongeurs zurichois. Là-bas, on commence à organiser des spectacles de plongeon pour augmenter les caisses de l'association. On est sûr que plus le saut est haut, plus la chance d'obtenir des spectacles payants est grande. On réfléchit, on cherche et on finit par tomber sur une pelleteuse flottante dans un lac de barrage près de Winterthur. "Nous avons pu monter différentes plates-formes sur celle-ci, ce qui nous a permis de sauter jusqu'à 22 mètres de haut", se souvient Peter Rüedi, l'une des forces motrices derrière le projet.