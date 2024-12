Aidan Heslop repoussent les limites du plongeon en falaise.

Owen Weymouth, ami et collègue plongeur de Heslop, avait partagé une vidéo récente de Hunt effectuant le plongeon le plus difficile au monde à l'époque, son fameux triple quad arrière. Je me suis dit : "Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible", se souvient Heslop. "J'ai toujours été un peu fou, je ne restais jamais tranquille, je sautais des murs et je grimpais aux arbres. Alors l'idée de me jeter d'une hauteur de 27 m m'a tout de suite accroché." Le jeune plongeur a saisi toutes les occasions de se connecter aux séries mondiales naissantes.

Pour un pré-adolescent comme Heslop, en pleine construction de sa propre carrière de plongeur à succès, suivre la carrière de Hunt et voir le faiseur d'histoire et de records repousser les limites du sport et des capacités athlétiques a frappé différemment. La légende du plongeon en falaise personnifiait tout ce que le jeune Britannique voulait devenir : un amateur de sensations fortes sans peur, un pionnier ultra-talentueux et un champion presque invincible en plus. Hunt était le plongeur à battre.

"Gary et moi sommes des plongeurs similaires, techniquement, dans notre façon de nous tordre et de faire des sauts périlleux. Évidemment, je n'essaie pas d'être exactement comme Gary, mais c'était un bon point de départ - avoir l'impression d'avoir les mêmes traits qu'un champion du monde n'est pas un mauvais sentiment quand on a 14 ans."

En 2018, Heslop a fait ses débuts dans les séries mondiales de Red Bull Cliff Diving à l'âge de 16 ans. En 2019, il était déjà entré dans l'histoire en devenant le plus jeune membre du podium et le plus jeune vainqueur de la compétition. En 2022, il était sur la plus haute marche du podium après sa toute première apparition en tant que plongeur permanent, lors de l'ouverture de la saison à Boston. Cet exploit a été d'autant plus doux qu'il a partagé son succès victorieux avec sa recrue - et petite amie -

Deux saisons plus tard, à seulement 22 ans, l'ambition de Heslop ne connaît toujours pas de limites. Déjà considéré comme un titan du plongeon en falaise, il a également acquis la réputation d'être l'un de ses grands pionniers qui continue à repousser les limites du plus ancien sport extrême au monde. Et en tant que plus jeune champion de l'histoire des Red Bull Cliff Diving World Series, Heslop a déjà bien mérité son statut de légende.

"Aidan est autour de nous depuis qu'il est tout petit - je me souviens de lui comme d'un petit enfant, et il a toujours été lié à nous au Red Bull Cliff Diving. Je pense que c'est génial - vous pouviez voir dès le début qu'il voulait faire ça, mais bien sûr, il était si jeune qu'il a dû attendre d'être autorisé à le faire. Et quand il est arrivé, il est arrivé avec fracas. Il ne jouait PAS. Il voulait vraiment ça."

Ce talent, associé à un goût insatiable pour l'aventure et l'adrénaline, signifie que dès le départ, Heslop s'est forgé une réputation d'adepte des plongeons les plus grands et les plus difficiles.

Pour Heslop, c'est également à cette époque que le plongeon en falaise n'est plus seulement un événement amusant dans le calendrier des compétitions de plongeon - le rêve est devenu la mission, et il a commencé à former des aspirations très réelles pour devenir un multiple vainqueur du trophée King Kahekili.

Sous l'aile de l'entraîneur de Carlson, Stéphane Lapointe, Heslop a rejoint sa petite amie et quatre autres athlètes pour s'entraîner plusieurs fois par semaine au centre de plongeon olympique intérieur de classe mondiale de la ville, la seule installation intérieure au monde dotée d'une plate-forme de 20 mètres. Et bien que leurs plans varient - compétitions, musculation, entraînement à sec, séances d'analyse vidéo, projets Red Bull et tout le reste - Heslop dit qu'inévitablement, lui et Carlson se sont entraînés ensemble dans la piscine pratiquement tous les jours.

L'horaire chargé et la nature du sport signifient que le bien-être mental est une priorité pour l'entraîneur Lapointe et le duo de plongeurs. Malgré sa suprême confiance en soi sur la plateforme - et sa capacité à affronter la peur - Heslop n'est pas à l'abri des pressions liées à la compétition au plus haut niveau sur la scène mondiale, ni de la super dose occasionnelle d'intimidation qui vient avec le fait de repousser les limites dans un sport déjà extrême.

Avec Carlson qui a obtenu le premier 10 parfait de la saison et le Forward 4 Somersaults 3 1/2 Twists Pike de Heslop qui a battu le record de l'époque pour le plus haut score de l'histoire du plongeon en falaise, les jeunes talents ont établi une nouvelle base de référence pour l'excellence, tout en vivant le rêve sur la plus haute marche du podium des vainqueurs.

Le duo a synchronisé ses victoires une fois de plus, plus tôt cette saison, à Montréal, la ville natale de Carlson. La victoire conjointe a permis de garantir la deuxième place du Canadien au classement général et a propulsé Heslop au sommet du classement masculin, où il est resté et s'est battu pour la victoire finale jusqu'à la finale de Sydney.

Cependant, le niveau du plongeon augmentant et évoluant sans cesse, rester en tête du peloton et apporter de nouveaux niveaux de difficulté et de complexité à la plateforme comporte naturellement un élément de risque. L'entraînement physique et mental ne s'arrête jamais, jusqu'aux dernières secondes qui précèdent l'engagement.

"J'utilise la musique, le jonglage et les jeux pour garder mon esprit occupé et stimulé avant un plongeon. Mais la dernière chose à laquelle je pense avant un plongeon peut varier énormément", explique-t-il. "Parfois, je suis entièrement concentré sur la plongée, parfois c'est une certaine peur, et parfois je ne suis vraiment pas concentré du tout", dit-il.

"Au début de l'année 2023, j'essayais un nouveau plongeon, le "back quad quad" - quatre backflips avec quatre vrilles. J'avais fait ce plongeon avec un flip en moins l'année précédente et je savais que cette mise à niveau serait difficile, mais je n'avais pas réalisé à quel point", se souvient-il. "Mon premier plongeon s'est terminé par un mauvais atterrissage, qui m'a fait mal au cou et m'a empêché d'en essayer un autre. Quand je suis revenu pour la Coupe du monde d'aquatique, je me suis nettement amélioré, mais c'était encore, et de loin, le plongeon le plus difficile que j'aie jamais fait", avoue-t-il.

