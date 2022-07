Devenir un maître du Rubik's Cube en 7 étapes

Former une croix jaune

Le Rubik's Cube n’est plus à présenter. Il est célèbre dans le monde entier et a la particularité de susciter aussi bien la fascination que la frustration.

Le Rubik's Cube n’est plus à présenter. Il est célèbre dans le monde entier et a la particularité de susciter aussi bien la fascination que la frustration.

Le Rubik's Cube n’est plus à présenter. Il est célèbre dans le monde entier et a la particularité de susciter aussi bien la fascination que la frustration.

Mais, quel que soit le niveau de difficulté apparent, la résolution de l'une des énigmes les plus célèbres au monde pourrait être bien plus simple qu’elle n’y paraît.

Mais, quel que soit le niveau de difficulté apparent, la résolution de l'une des énigmes les plus célèbres au monde pourrait être bien plus simple qu’elle n’y paraît.

Mais, quel que soit le niveau de difficulté apparent, la résolution de l'une des énigmes les plus célèbres au monde pourrait être bien plus simple qu’elle n’y paraît.

Grâce aux 7 étapes de ce guide ultime, reconstituer les six faces colorées du fameux Rubik's Cube va réellement devenir un jeu d’enfant. C'est parti !

Grâce aux 7 étapes de ce guide ultime, reconstituer les six faces colorées du fameux Rubik's Cube va réellement devenir un jeu d’enfant. C'est parti !

Grâce aux 7 étapes de ce guide ultime, reconstituer les six faces colorées du fameux Rubik's Cube va réellement devenir un jeu d’enfant. C'est parti !