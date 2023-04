8 conseils pour perfectionner votre stratégie d’hydratation en marathon

Même lorsque vous courez pour le plaisir et pour une bonne cause, avoir une bonne hydratation vous aidera à atteindre votre objectif, quel qu’il soit. La course mondiale Wings for Life a lieu chaque année pour soutenir la recherche d’un traitement pour les blessures à la colonne vertébrale. Cette année, l’événement aura lieu le 7 mai 2023.