Le calendrier et les sites de la Coupe du Monde Mercedes-Benz UCI 2022

Pour ceux qui ont été privés de leur régime habituel de sensations fortes dans les disciplines de la descente et du cross-country, ne vous inquiétez pas plus longtemps, car la saison des courses de vélo de montagne est démarrer pour de bon. Il y a toutes les raisons d'être enthousiaste pour la série 2022, car pour la première fois depuis 2019, une saison complète de Coupe du Monde Mountain Bike Mercedes-Benz UCI se déroulera sans le danger des reports. Voici un aperçu des 11 sites du monde entier où se dérouleront les courses de la Coupe du monde :

01 Mars 26–27: (DH) Lourdes, France

Lourdes a eu l'honneur d'accueillir la première étape de la Coupe du monde de vélo de montagne Mercedes-Benz UCI 2022. Le site français est de retour sur le calendrier de la Coupe du monde, après avoir fait sa dernière apparition en 2017. Lourdes est plus connu pour être un lieu de pèlerinage catholique romain et les descendeurs et leurs équipes prieront pour que le temps soit clément étant donné que l'événement s'est déroulé au printemps dans la région Midi-Pyrénées de la France.

26 minutes Le récap’ de Lourdes 2016 Retrouvez un résumé et les temps forts de l'édition 2016 de la Coupe du monde UCI de VTT descente.

02 April 8–10: (XCO/XCC) Petrópolis, Brésil

Les cyclistes de cross-country (XCO) entendent leurs premiers coups de pistolet de la saison dans le cadre exotique du Brésil, sur le seul nouveau site de la Coupe du Monde de cette année. Petrópolis, une ville située au nord de la capitale Rio de Janeiro, est le foyer spirituel du VTT cross-country au Brésil. Les championnats nationaux brésiliens y ont été organisés. Petrópolis est également le lieu de résidence de l'un des meilleurs cyclistes de cross-country au monde : Henrique Avancini. Avancini est né à Petrópolis et lorsqu'il ne compétitionne pas dans le monde entier, c'est sa base d'entraînement.

L’impressionnante course de Petropolis, au Brésil. © Fabio Piva/Pivaphoto.com

03 Mai 6-8: (XCO/XCC) Albstadt, Allemagne

L'action de cross-country se déplace de l'Amérique du Sud vers l'Europe pour la prochaine manche de la Coupe du monde, avec Albstadt en Allemagne qui accueille cette première étape européenne. Albstadt est un habitué du circuit de la Coupe du monde et c'est la neuvième fois qu'Albstadt accueille la première série de courses de vélos de montagne du monde. Le circuit comporte deux montées exigeantes sur le plan physique et de nombreuses sections techniques.

04 Mai 15–17: (XCO/XCC) Nové Mesto, République tchèque

Nové Mesto est l'un des meilleurs endroits de la planète pour faire du vélo de cross-country. La piste, qui est située entre les villes tchèques de Prague et Brno, présente une série de montées courtes et percutantes et de descentes rapides et techniques qui en font un lieu de prédilection pour les coureurs. La longue ligne droite d'arrivée est taillée sur mesure pour produire du drame lorsque les athlètes se déchaînent à la fin des courses de short track (XCC) et de cross-country.

2 minutes XCC : le sprint final des hommes à Nové Město 2021 Les cyclistes Mathieu van der Poel et Tom Pidcock luttent pour la victoire lors du sprint final de la Coupe du monde UCI de VTT cross-country XCC 2021 à Nové Město.

05 Mai 21-22: (DH) Fort William, Écosse

Les descendeurs reprennent la compétition après une pause de près de deux mois dans ce qui est considéré comme le foyer de ce sport en Grande-Bretagne. Cela fait deux ans qu'il n'y a pas eu de course UCI à Fort William, alors attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de frustration refoulée de la part des fans britanniques qui n'ont pas pu voir leurs héros en action. Pour les athlètes, il s'agira de réapprendre ce parcours emblématique, mais une chose qui leur sera familière, ce sont les moucherons qui sont autant présents sur le site écossais que sur la piste elle-même. C'est aussi l'un de ces sites qui refuse tout simplement de produire des courses de descente ennuyeuses.

Finn Iles descend la piste de la Coupe du monde de VTT UCI à Fort William © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Juin 10-12: (DH/XCO/XCC) Leogang, Autriche

Le premier triple événement de la saison explose en Autriche. Au cours de la dernière décennie, Leogang s'est fermement établi comme une étape du calendrier, mais a maintenant le bonus supplémentaire d'avoir les coureurs de cross-country là, après avoir été seulement une descente pour la plupart de son temps sur le calendrier de la Coupe du Monde. Le parcours de descente est bien connu, mais pour les coureurs de cross-country, Leogang est plutôt nouveau. Le parcours XCO a été créé à nouveau pour les Championnats du monde de 2020 et n'a qu'une seule course de Coupe du monde à son actif depuis 2021.

3 minutes Finn Iles's run – Leogang Relive Finn Iles's finals run at the third downhill World Cup stop of 2019 in Leogang, Austria.

07 Juillet 8-10: (DH/XCO/XCC) Lenzerheide, Suisse

Le site suisse, qui a été présenté pour la première fois en 2015, est destiné à ceux qui aiment les courses avec une touche d'altitude. C'est aussi probablement la plus pittoresque de toutes les étapes de la Coupe du monde, avec une zone de campagne vallonnée semblable à un parc au sommet de la montagne. Si vous descendez sur la terre ferme et au bas de la descente, vous trouverez un lac idyllique. C'est une tentation pour les coureurs et les fans lorsque la température atteint le plafond, comme c'est souvent le cas, étant donné que cette étape a lieu au milieu de l'été.

11 minutes Emily Batty’s XCO practice run in Lenzerheide Watch Emily Batty test out the cross-country course at Lenzerheide, Switzerland ahead of the main race.

08 Juillet 15–17: (DH/XCO/XCC) Vallnord, Andorre

Vallnord est le lieu de l'un des tests les plus raides, les plus méchants et les plus extrêmes pour les machines et les coureurs dans le monde du VTT de descente, tandis que pour les coureurs XCO, Vallnord est un test de forme physique à haute altitude. Pour les pilotes XCO, Vallnord est un test de forme physique à haute altitude. Les courses ici donnent souvent lieu à des courses XCO imprévisibles et, avec une configuration des stands "à l'envers", à un week-end moins orthodoxe pour les descendeurs.

Regardez la course de Finn Iles de Vallnord 2021 :

2 minutes Finn Iles – Vallnord Regardez la descente de Finn Iles à Vallnord, en Andorre.

09 Juillet 29-31: (DH/XCO/XCC) Snowshoe, USA

La Coupe du monde se rend en Amérique du Nord et aux États-Unis pour la première de deux étapes à triple tour sur le continent. La raquette conserve sa place de manche américaine, mais pour la première fois, elle n'est pas l'étape finale de la Coupe du monde comme elle l'a été lors de ses précédentes apparitions. Les courses de cross-country et de descente ont attiré des foules immenses et ont fourni beaucoup de divertissement jusqu'à présent. À une altitude de 1 478 m au-dessus du niveau de la mer, Snowshoe est l'un des sites les plus élevés du circuit.

3 minutes Les derniers mètres du XCC à Snowshoe Evie Richards remporte le short-track à Snowshoe.

10 Août 5-7: (DH/XCO/XCC) Mont-Sainte-Anne, Canada

Il ne s'agirait pas d'une saison de Coupe du monde de vélo de montagne Mercedes-Benz UCI sans une visite au grand-père de tous les sites : le Mont-Sainte-Anne. Le site canadien a réussi à rester pertinent toutes ces années après la toute première Coupe du monde qui s'y est déroulée en 1991, faisant le pont entre les premiers jours du vélo de montagne et l'ère moderne des machines ultra-rapides. La Coupe du monde ne s'est pas rendue au Mont-Sainte-Anne depuis 2018 [les Championnats du monde y étaient en 2019] mais rien ne change et c'est ainsi que l'élite de la descente et du cross-country l'apprécie.

2 minutes Finn Iles's run at Mont-Sainte-Anne Watch Finn Iles's downhill run in Mont-Sainte-Anne, Canada at the UCI Mountain Bike World Cup 2018.

11 Septembre 2-4: (DH/XCO/XCC) Val di Sole, Italie

La Coupe du monde revient en Europe pour la dernière manche de la saison 2022. Le "serpent noir", comme on appelle affectueusement la piste de descente de Val di Sole, a certainement du mordant et a piégé de nombreuses proies en son temps, les coureurs essayant et échouant à dompter ce parcours notoirement raide. Le parcours de cross-country est tout aussi impitoyable. Attendez-vous à des courses mémorables, avec des titres de Coupe du monde à la clé.

3 minutes Finn Iles's run – Val di Sole Watch Finn Iles's downhill run in Val di Sole, Italy, at UCI Mountain Bike World Cup 2019.

