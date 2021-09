, auteur du meilleur temps des qualifications et finalement quatrième de cette finale à un peu plus d’une seconde du champion du monde 2020. Après son titre improbable il y a un an (signé dans des conditions mouillées et boueuse où de nombreux favoris avaient chuté), Reece Wilson confirme qu’il peut également se mêler aux meilleurs sur le sec. Outre la victoire du Britannique, le fait du jour concerne Thibaut Daprela. Le leader de la Coupe du Monde avant cette étape a lourdement chuté dans un pierrier au point de casser sa roue qui a explosé sur l’impact.

La Française faisait plus que rivaliser avec Vali Höll sur les trois premiers intermédiaires, prenant même la tête avant de s’engager sur l’une des seules parties plates de la piste. Donnant tout ce qu’elle avait, Myriam Nicole était trop optimiste sur un virage à plat et chutait. Le temps de se relever, le temps s’écoulait et le chrono était sans pitié à l’arrivée. Septième place pour la Française qui laissait non seulement échapper la victoire, mais également le titre au général, qui revenait donc à l’Autrichienne, toute surprise de voir un dénouement aussi improbable se jouer sous ses yeux. Après deux saisons chez les élites, Vali Höll décroche déjà son premier titre au général. Intrinsèquement, l’Autrichienne manque encore de régularité, elle qui a chuté à plusieurs reprises cette année. Mais sa vitesse de pointe sur les deux dernières étapes américaines et la double erreur de Nicole ont suffi à son bonheur cette saison.

La Française faisait plus que rivaliser avec Vali Höll sur les trois premiers intermédiaires, prenant même la tête avant de s’engager sur l’une des seules parties plates de la piste. Donnant tout ce qu’elle avait, Myriam Nicole était trop optimiste sur un virage à plat et chutait. Le temps de se relever, le temps s’écoulait et le chrono était sans pitié à l’arrivée. Septième place pour la Française qui laissait non seulement échapper la victoire, mais également le titre au général, qui revenait donc à l’Autrichienne, toute surprise de voir un dénouement aussi improbable se jouer sous ses yeux. Après deux saisons chez les élites, Vali Höll décroche déjà son premier titre au général. Intrinsèquement, l’Autrichienne manque encore de régularité, elle qui a chuté à plusieurs reprises cette année. Mais sa vitesse de pointe sur les deux dernières étapes américaines et la double erreur de Nicole ont suffi à son bonheur cette saison.

La Française faisait plus que rivaliser avec Vali Höll sur les trois premiers intermédiaires, prenant même la tête avant de s’engager sur l’une des seules parties plates de la piste. Donnant tout ce qu’elle avait, Myriam Nicole était trop optimiste sur un virage à plat et chutait. Le temps de se relever, le temps s’écoulait et le chrono était sans pitié à l’arrivée. Septième place pour la Française qui laissait non seulement échapper la victoire, mais également le titre au général, qui revenait donc à l’Autrichienne, toute surprise de voir un dénouement aussi improbable se jouer sous ses yeux. Après deux saisons chez les élites, Vali Höll décroche déjà son premier titre au général. Intrinsèquement, l’Autrichienne manque encore de régularité, elle qui a chuté à plusieurs reprises cette année. Mais sa vitesse de pointe sur les deux dernières étapes américaines et la double erreur de Nicole ont suffi à son bonheur cette saison.

En finale, les temps ont été très serrés entre tous les riders et les améliorations se sont faites progressivement à coup de dixièmes de secondes. Angel Suarez a été le premier a signé un chrono de référence, battu seulement par Troy Brosnan pour deux dixièmes. Reece Wilson a perdu toute chance de bien figurer après avoir cassé sa chaine sur le plat. Amaury Pierron (4ème) s’est rapproché de la tête avant que Loris Vergier s’engage sur la piste américaine. Malheureusement, le Français a craqué et chuté sans conséquence. Hors du coup pour le général, il ne restait alors plus que Loïc Bruni pour aller décrocher le titre (à condition de terminer dans les cinq premiers).

En finale, les temps ont été très serrés entre tous les riders et les améliorations se sont faites progressivement à coup de dixièmes de secondes. Angel Suarez a été le premier a signé un chrono de référence, battu seulement par Troy Brosnan pour deux dixièmes. Reece Wilson a perdu toute chance de bien figurer après avoir cassé sa chaine sur le plat. Amaury Pierron (4ème) s’est rapproché de la tête avant que Loris Vergier s’engage sur la piste américaine. Malheureusement, le Français a craqué et chuté sans conséquence. Hors du coup pour le général, il ne restait alors plus que Loïc Bruni pour aller décrocher le titre (à condition de terminer dans les cinq premiers).

Et le Français a fait plus qu’assurer en signant le meilleur temps de la finale. Victoire et titre au général pour le rider Specialized qui remonte sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis Lousa l’an dernier. Toujours solide quand il s’agit de rouler sous la pression, le Français prouve encore une fois qu’il est bien le numéro un de la discipline. Quadruple champion du monde, il détient également désormais deux titres au général.

Et le Français a fait plus qu’assurer en signant le meilleur temps de la finale. Victoire et titre au général pour le rider Specialized qui remonte sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis Lousa l’an dernier. Toujours solide quand il s’agit de rouler sous la pression, le Français prouve encore une fois qu’il est bien le numéro un de la discipline. Quadruple champion du monde, il détient également désormais deux titres au général.

Et le Français a fait plus qu’assurer en signant le meilleur temps de la finale. Victoire et titre au général pour le rider Specialized qui remonte sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis Lousa l’an dernier. Toujours solide quand il s’agit de rouler sous la pression, le Français prouve encore une fois qu’il est bien le numéro un de la discipline. Quadruple champion du monde, il détient également désormais deux titres au général.