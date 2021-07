approche, et en toute objectivité, il s'agit peut-être de l'une des compétitions les plus passionnantes qui soient.

La Coupe du Monde UCI Mercedes-Benz approche, et en toute objectivité, il s'agit peut-être de l'une des compétitions les plus passionnantes qui soient.

La Coupe du Monde UCI Mercedes-Benz approche, et en toute objectivité, il s'agit peut-être de l'une des compétitions les plus passionnantes qui soient.

a beaucoup évolué ces dix dernières années. Les écarts de temps n'ont jamais été aussi faibles (tout particulièrement chez les hommes) et n'importe quel pilote du top 20 peut gagner une course.