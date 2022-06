Courir en ville : les règles d’or

n’ont pas la chance de pouvoir s’entraîner dans un havre de paix naturel. Parmi les 13,5 millions de runners français, les trois-quarts seraient même citadins. L'avantage ? le nombre d'endroits où vous pouvez choper un Red Bull pour faire une pause fraîcheur. L'inconvénient ? Vous n'êtes pas aussi tranquille que sur un sentier de montagne. Alors, puisque les conditions de course ne sont évidemment pas les mêmes en forêt et à proximité des boulevards, on a demandé au coach running Greg Francomme de nous donner des astuces pour que vos séances running en ville se déroulent au mieux.

L'idéal pour se préparer à Wings for Life World Run, qui aura lieu le 8 mai prochain. Ce sera, après tout, l'occasion de performer en même temps que des milliers d'autres coureurs sur la planète pour la bonne cause, tous les frais d'inscription et les dons étant reversés à la recherche sur la moelle épinière.

Avant toute chose, le coach estime qu’il est essentiel de bien préparer son itinéraire avant de partir. « Pour le faire il existe maintenant plusieurs plateformes comme Komoot ou Strava, qui permettent de le faire », explique-t-il. « Elles te donnent le nombre de kilomètres à parcourir, le dénivelé… Et ce sont souvent les parcours les plus populaires, donc l’application ne te fera jamais passer à des endroits blindés de circulation, par exemple. Enfin ça peut te permettre de varier un peu de boucle. »

S’il admet qu’un pic de pollution ou de chaleur ne l’empêchent pas de s’entraîner, il met en garde les plus fragiles, notamment sur certains types d’exercices. « Quand tu commences à travailler des allures proches de la VMA, tu as besoin de beaucoup plus d’oxygène, tes alvéoles vont être beaucoup plus ouvertes et tu vas du coup prendre le risque de choper plus de trucs. » Pour minimiser les risques, il conseille de s’informer de la qualité de l’air avant chaque séance. « À Paris,

que vous portez. « Je conseille toujours de prendre une paire de chaussure universelle et d’y mettre une paire de semelles », explique Greg Francomme. « Je pense que 75% des gens qui courent sur le bitume devraient en porter, par rapport à leur foulée, à la longueur des jambes… Si tu cours une fois par semaine, tu peux te permettre de ne pas en porter, mais si tu augmentes le volume, je les conseille parce que tu vas commencer à créer des petits problèmes au niveau de la plante du pied, on appelle ça une aponévrosite plantaire : la voûte plantaire s’affaisse jusqu’à ce que tu ne puisses plus le poser par terre. Les semelles pour moi, c’est super important, même pour limiter les tendinites qui peuvent arriver avec l’âge. »