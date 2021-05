Comment exploser votre record sur 5 km

Contrairement à ce que vous pourriez penser, il ne faut pas courir 5 kilomètres en permanence pour dominer la distance. Le but du jeu est d'améliorer votre VMA (Vitesse Maximale Aérobie) tout en travaillant votre endurance. Et pour ça, le mieux est encore "d'alterner les courses de 5, 2/3 et 7,5/10 km", comme l'explique Neuschwander.

Si vous voulez devenir le patron du 5k sans cavaler toute la semaine, le HIIT (High Intensity Interval Training) - ou fractionné de haute intensité - reste votre meilleure option. Le principe ? Enchainer des exercices vigoureux (sprinter sur place, pédaler le plus vite possible etc.) en faisant de brèves pauses entre chaque effort. Parce que même si ça vous prend moins de temps (vous pouvez vous contenter de quelques minutes par semaine), de multiples études prouvent que le HIIT pourrait améliorer considérablement vos capacités cardio-vasculaires. Plus que la répétition de courses d'endurance pure. "Le cyclisme est une activité que je pratique moi-même", confie Neuschwander. "Les séances de haute intensité peuvent être un moyen de s'entraîner les jours où l'on n’a pas forcément le temps."

"Personne n'aime plus que moi courir à plein régime", explique Florian Neuschwander. Mais pour courir plus vite, vous avez paradoxalement besoin de courir plus lentement assez régulièrement. Les courses faciles sont étonnamment efficaces pour améliorer votre cardio. Et même s'il est tentant de les négliger, elles sont importantes pour récupérer et augmenter votre capacité à courir plus souvent.

