Le Wings for Life World Run est de retour le 7 mai 2023! Les coureurs participeront à nouveau à une course simultanée dans des dizaines d’endroits au monde entier pour sensibiliser le public aux blessures à la colonne vertébrale.

Des amateurs aux athlètes d’élite se côtoieront tandis que le véhicule rattrapeur virtuel les poursuivra, les dernières personnes debout – ceux et celles qui auront parcouru la plus grande distance avant d’être rattrapés – seront couronnées champions et championnes.

1 minutes 5 raisons de ne pas rater Wings for Life World Run Wings for Life World Run est de retour. Voici cinq raisons pour lesquelles vous ne devez pas manquer la course.

Des milliers de personnes organisent également leur propre course dans leur ville contre un véhicule rattrapeur virtuel à l’aide de l’application Wings for Life World Run, soit seuls, soit en organisant leur propre événement local. L’application lance le véhicule virtuel derrière vous après que vous avez couru votre première demi-heure. L’application vous suit à l’aide d’un GPS et accélère progressivement jusqu’à ce qu’elle vous rattrape, vous aidant ainsi à pousser vos limites, tout comme les participants aux courses officielles.

Tout d’abord, êtes-vous déjà inscrit sur WingsforLifeWorldRun.com? Si ce n’est pas le cas, faites-le maintenant!

Deuxièmement avez-vous planifié votre entraînement? Si ce n’est pas le cas, voici sept conseils pour vous aider, que vous soyez novice ou que bous cherchiez à raffiner ce que savez déjà.

Kelly Whittaker est le cerveau derrière les programmes sur mesure de Wings for Life World Run pour débutants et intermédiaires, que vous pouvez trouver sur le site officiel. Elle nous donne ici quelques conseils…

1. Prenez un esprit positif… et achetez-vous de nouvelles chaussures

« S’entraîner pour la première fois peut être effrayant », déclare Kelly. « Il faut avant tout adopter un état d’esprit positif. »

« Considérez chaque course comme une nouvelle aventure. Un équipement de course bien adapté au climat et une bonne paire de chaussures de sport sont essentiels. Les blessures les plus courantes en course à pied sont dues au fait que les débutants portent des chaussures inadaptées ou trop usées », ajoute-t-elle.

« Allez dans un magasin de sport et demandez à un expert de vérifier votre marche pour vous assurer que vous avez les bonnes chaussures pour une bonne course. »

2. Courez avec un ami ou utilisez votre musique préférée pour vous motiver

Ceux qui vous aiment vous suivront © Hans Herbig for Wings for Life World Run

« Être en bonne compagnie est la meilleure distraction. »

« Un partenaire est toujours utile, surtout quand on débute », nous dit Kelly. « Il peut être intimidant de courir seul des kilomètres à l’extérieur, et la bonne compagnie est un excellent moyen de se distraire. Si vous décidez de courir seul, préparez une sélection de musique pour vous motiver.

Voici notre liste de lecture préférée pour vous aider à rester dans la course :

3. Ne vous blessez pas en essayant d’être un héros

« N’essayez pas d’être un héros! Commencez par de courtes distances à un rythme confortable », conseille Kelly.

« En progressant graduellement, vous éviterez les blessures qui pourraient faire dérailler votre entraînement. Veillez également à vous échauffer avant de courir en effectuant des étirements dynamiques : les genoux hauts, des sauts écarts et les étirements de cuisse sont excellents pour débuter. »

« En progressant graduellement, vous éviterez les blessures qui pourraient faire dérailler votre entraînement. »

« Ensuite, la récupération est essentielle. Les rouleaux en mousse sont les meilleurs amis des coureurs. Avec des étirements et une bonne hydrations avant et après la course, vous aller rapidement pourvoir rebondit sur vos pieds pour la prochaine. »

4. Gardez un bon équilibre entre votre entraînement et votre vie privée/professionnelle pour en retirer les bénéfices

« La course à pied est une épreuve autant de force physique que mentale, » explique Kelly. « Vous seul pouvez vous pousser à courir plus loin et plus vite. En suivant un plan d’entraînement, vous n’améliorerez pas seulement votre rythme, mais les bénéfices se feront sentir dans votre vie quotidienne., vous aidant à rester concentré sur votre travail, vos études et votre famille. La course à pied vous fera sentir bien dans votre peau et le fait de courir pour une bonne cause ne fera qu’améliorer les choses. Très bientôt, vous vous rendrez compte que les meilleures courses sont les plus difficiles. Ce sont elles qui vous donneront le plus de force au bout du compte. »

« Très bientôt, vous vous rendrez compte que les meilleures courses sont les plus difficiles. »

5. Il ne s’agit pas seulement de ce que vous mangez… mais aussi du moment où vous le faites.

« Tout le monde est différent. Expérimentez avec différents aliments et heures de repas avant vos courses plus courtes jusqu’à ce que vous trouviez ce qui vous convient », conseille Kelly. « Si vous courez le matin, levez-vous tôt et prenez un déjeuner sain qui vous donnera assez de carburant. Si vous courez plus tard dans la journée et que vous mangez beaucoup, vous risquez de sentir que les repas dans la journée vous pèsent. Quoi qu’il en soit, ne courez pas moins d’une heure après avoir mangé! »

6. Rappelez-vous que vos résultats s’amélioreront petit à petit, et non immédiatement.

« Ne vous sentez pas frustré si vous ne voyez pas de résultats tout de suite. »

« Vous ressentirez les bienfaits mentaux avant de remarquer les bienfaits physiques », nous faits pars Kelly. « La course à pied aide les gens à bien dormir, à mieux se concentrer et à se sentir plus forts et à avoir plus d’énergie. Elle peut également s’ajouter à d’autres exercices aussi. Combinez vos courses avec de la musculature et vous en tirerez encore plus d’avantages. N’oubliez pas, ne vous sentez pas frustré si vous ne voyez pas de résultats tout de suite. Chaque course vous rapproche de votre objectif. »

7. Utilisez la calculatrice d’objectifs!

Wings for Life World Run vous permet de mieux cadrer votre effort avec son Calculateur d'Objectif. Ce dernier vous indique la durée à tenir en course en fonction de votre objectif de distance.

Le Wings for Life World Run aura lieu le 7 mai 2023. Tous les fonds collectés vont directement à la recherche pour les soins de la colonne vertébrale. Faites un don et inscrivez-vous sur le site : WingsForLifeWorldRun.com

Bonne chance!