Pourquoi la Course mondiale Wings for Life est unique et comment participer

En mai dernier, 310 719 coureurs de 195 pays ont participé à une course mondiale. Il ne s'agissait pas d'un marathon ordinaire ou d'une course récréative, mais bien de la Course mondiale Wings for Life , un événement international unique où le monde entier s'élance ensemble pour amasser des fonds destinés à la recherche sur les lésions médullaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi ne pas t'inscrire et le découvrir par toi-même ce 10 mai?

La course mondiale Wings for Life, ce n'est pas une question de temps personnel. Ce n'est pas non plus une question de franchir une ligne d'arrivée, de courir une certaine distance ou même de devancer tes adversaires. À exactement 11 h UTC, des coureurs aux quatre coins du monde s'élancent avec un seul objectif en tête : continuer à courir. C'est toi qui décides jusqu'où tu vas, mais si les Catcher Cars te rattrapent, ta course est terminée. À l'heure où les clubs et les influenceurs de course sur Instagram prennent ça de plus en plus au sérieux, c'est sans contredit l'une des courses les plus décontractées et axées sur la communauté. Qu'il s'agisse de ta première ou ta centième course, rien ne s'y compare.

« C'est vraiment l'une des courses les plus significatives auxquelles je prends part », s'enthousiasme Jo Fukuda, triple vainqueur et détenteur actuel du record du Wings for Life World Run. « Je cours beaucoup de courses différentes, mais pour celle-ci, ma participation aide directement quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus fort que ça. »

Pas besoin d'être un coureur avec un grand « C » pour y participer. Tout le monde est bienvenu. Prêt à transpirer? Alors, c'est parti.

Tu veux en savoir plus sur les lieux où se déroule la course au Canada? Consulte la page de l'événement .

01 Pas de ligne d'arrivée, juste la distance que tu peux parcourir

Répandre la joie au Cap © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

La Course mondiale Wings for Life est une course pour tout le monde. Tu es peut-être un vétéran de l'ultramarathon, un habitué du Park Run, ou peut-être as-tu commencé à courir la semaine dernière. La Course mondiale Wings for Life n'a rien à voir avec les clubs de course qui comparent leurs temps personnels ou les exploits sur Strava. Ici, tu cours ta propre course. C'est un retour à ce qui compte vraiment dans le sport, ce dont on aurait tous un peu plus besoin en 2026. « Ce qui rend la Course mondiale Wings for Life spéciale, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée fixe », confirme Fukuda. « La distance que tu peux parcourir devient ton propre objectif, et c'est cette incertitude sur la distance qui la rend si intéressante. »

02 La course se termine quand elle te rattrape

Anna Gasser au volant d'une Catcher Car © Markus Berger for Wings for Life World Run

Considère les Catcher Cars un peu comme des Terminators bienveillants. Elles ne s'arrêtent jamais. Elles ne se fatiguent pas. Et elles n'ont qu'un seul but : t'attraper. Si les voitures tangibles ou leurs équivalents virtuels te rattrapent, tu es éliminé de la course. Terminé. C'est littéralement la seule règle de la course. Va loin, va vite, mais reste devant les voitures. Avec un seul objectif à garder en tête, tu peux profiter de tellement plus que lors de ces demi-marathons où tout ce qui compte pour toi, c'est ton allure. Mais ne t'inquiète pas, l'équipe du Catcher Car n'est pas stressante du tout. « Même quand la Catcher Car est juste derrière moi, je reste étonnamment calme mentalement », admet Fukuda.

03 Tu t'alignes avec le monde entier

Les coureurs avancent ensemble à Bogota, en Colombie © Andres Rivera for Wings for Life World Run

Il y a tellement de héros qui complètent des marathons, des ultras et même des Ironman en situation de handicap. La Course mondiale Wings for Life place l'inclusion au coeur de sa mission. Participe à l'une des Flagship Runs , à une App Run existante ou organise toi-même une App Run avec un groupe d'amis, et tu te retrouveras à te dépasser aux côtés de marcheurs, d'utilisateurs de fauteuil roulant, de coureurs sur cadre, de coureurs guidés, de participants avec poussette, avec béquilles et bien d'autres. Tu penses ne pas pouvoir courir pour quelque raison que ce soit? Viens et tente ta chance.

04 Une application qui te laisse simplement courir

L'appli de la course mondiale Wings for Life n'est pas comme les autres © Sulejman Omerbasic for Wings for Life World Run

De nos jours, on ne fait plus rien sans appli. La Course mondiale Wings for Life ne fait pas exception, mais crois-nous, celle-là est vraiment amusante. Alors que les applications d'entraînement peuvent te reprocher de ne pas aller assez vite ou de sauter une journée FARTLEK, celle-ci se contente de te faire bouger et... c'est tout. Oublie le partage de ton parcours en ligne (quoique tu es tout à fait libre de le faire) : la Course mondiale Wings for Life, c'est entre toi et la Catcher Car. Tout ce que tu dois faire pour participer, c'est télécharger l'appli et être prêt quand le compte à rebours du départ arrive à zéro. C'est tout! Télécharge, embarque, cours, et le tour est joué.

05 Tout le monde bouge, ensemble

La camaraderie sur la ligne de départ à Zadar est visible © Predrag Vučković for Wings for Life World Run

Dès que tu t'inscris, tu fais partie d'une grande famille mondiale de coureurs qui vivent exactement la même chose. Le départ mondial fait en sorte que la même nervosité, le même enthousiasme et la même fébrilité sont partagés par des coureurs qui se trouvent à des milliers de kilomètres. C'est un sentiment inégalable. Ajoute à ça le fait que la Course mondiale Wings for Life est une course caritative, et tu obtiens quelque chose d'encore plus spécial. « L'attrait véritable, c'est que ta course n'est pas seulement que pour toi, elle est aussi pour les autres », confirme Fukuda. Tout tourne autour de la communauté. « Une chose vraiment spéciale est de voir les coureurs qui ont terminé se retourner et commencer à encourager les autres », ajoute-t-il. « C'est tellement motivant. » Et parce que la course est diffusée en direct dans le monde entier , des gens de partout envoient des messages d'encouragement virtuels pendant que tu cours.

06 Ton allure dicte ta course

C'est important d'y aller à son propre rythme © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

Ça aide d'avoir un plan. La Catcher Car est tellement déterminée à te rattraper qu'elle accélère légèrement au fil de la course. Tu vises 3 km? Une allure solide de 14 min 17 s par km suffira. Monte à 10 km et tu devras presque doubler ton allure pour atteindre 7 min 12 s par km. Tu veux te rendre jusqu'à 40 km? Tu devras filer à 4 min 30 s par km. Au-delà de ça, c'est toi le juge… Fixe ton propre objectif et calcule l'allure que tu dois atteindre ici.

07 Cela dure aussi longtemps que toi

Trouve ton allure pour profiter au maximum de ta journée © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Que tu coures en solo ou au milieu de la foule, rester entièrement concentré sur ta propre course est l'un des plus grands défis. Comme tout coureur le sait, c'est tentant de vouloir suivre un coureur de référence ou de rattraper l'autre qui avait été si rapide à ta dernière course de 10 km, mais dans la Course mondiale Wings for Life, ce genre de comportement ne mènera qu'à l'épuisement. Tout est question de trouver un niveau qui t'est confortable et te permets de tenir bon longtemps, plutôt que de foncer à toute vitesse vers une ligne d'arrivée.

08 C'est aussi mental que physique

Jo Fukuda a battu le record de la Course mondiale Wings for Life en 2025 © Hiromitsu Rikimaru for Wings for Life World Run

Que tu cherches à battre des records ou que tu essaies simplement de courir ton tout premier kilomètre, la Course mondiale Wings for Life est là pour te montrer que tu peux y arriver. Quand c'est plus difficile d'y croire, Fukuda se rappelle des fonds qu'il contribue à amasser comme source de motivation. « Je souffre, mais quand je me rappelle que ce que je fais donne de la force aux autres, ma petite douleur n'est plus la même », dit-il. « Je peux courir parce que je suis en bonne santé, et je pense à ceux qui ne peuvent pas courir en ce moment. Cette pensée à elle seule suffit à me faire avancer. »

09 Tu pourrais même finir par aimer courir

À Mumbai, les coureurs enchaînent les kilomètres sans sacrifier le plaisir © Focus Sports for Wings for Life World Run

Oui, tu voudras peut-être dépasser les autres coureurs, et oui, le vrai combat est contre toi-même, mais dans un monde où les coureurs du week-end appellent les événements organisés des « courses » et passent leur temps à vérifier leur allure sur leur montre, n'est-il pas rafraîchissant de participer à quelque chose où rien de tout ça ne compte vraiment? Parce que les paramètres de la course mondiale Wings for Life sont si différents de ceux du Marathon de Paris, par exemple, il n'y a vraiment rien ni personne à qui se comparer, sauf à ta propre ambition. Dans cet esprit, est-ce que tu arriverais (disons-le tout bas) vraiment profiter de ta course? On pense que oui.

À propos de l'auteur Qui est Tom Ward? Tom Ward est l'un des rédacteurs de Red Bull, et écrit également pour GQ et le Sunday Times. Il vient de terminer son neuvième demi-marathon, celui de New York, et est officiellement devenu accro à la course à pied. Tom est également l'auteur des romans The Lion and The Unicorn et TIN CAT.