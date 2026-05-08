Summer McIntosh, passée d'aspirante à l'âge de 14 ans à quadruple médaillée olympique aux Jeux de Paris 2024 (dont 3 médailles d'or), a une philosophie bien ancrée : toujours vouloir plus et ne jamais se satisfaire de ce qu'elle a accompli. Originaire de Toronto, mais établie à Austin, au Texas, elle se connectera à l'appli de la Course mondiale Wings for Life le 10 mai pour prendre part au plus grand événement de course au monde.

McIntosh, qui a commencé sa carrière sportive en tant que patineuse artistique avant de se tourner vers la natation, pense que la Course mondiale Wings for Life World Run est une tribune majeure pour sensibiliser le public aux lésions de la moelle épinière.

Même si elle n'a pas été directement touchée par cette cause, le diagnostic de cancer de son père Greg en 2021 lui a fait mettre les choses en perspectives. La double olympienne, qui était la plus jeune athlète d'Équipe Canada à l'âge de 14 ans à Tokyo en 2021, est bien consciente du pouvoir de son influence grandissante pour mettre en lumière des causes qui méritent d'être connues.

Tu ne t'es pas encore inscrit à la course mondiale Wings for Life ? Il est encore temps de participer au plus grand événement de course au monde le 10 mai, où la totalité des profits est versée à la recherche sur les blessures de la moelle épinière.

Summer McIntosh © Jussi Grznar

01 Née dans numérique en tant que Gen Z

En tant que membre de la génération Z, McIntosh a grandi dans le numérique et est fascinée par le concept de la Catcher Car virtuelle, une particularité propre à la Course Wings for Life. « En termes de course sans ligne d'arrivée, c'est définitivement un concept différent, mais vraiment bien pensé avec la Catcher Car virtuelle », dit-elle.

La Catcher Car virtuelle démarre 30 minutes après le coup d'envoi et se rapproche graduellement des coureurs, marcheurs et participants en fauteuil roulant. Quand elle te rattrape, ta course est officiellement terminée. Elle est équipée d'une technologie de géolocalisation pour que chacun puisse terminer à son propre rythme.

« En tant que nageuse, je suis habituée à une distance fixe et à viser un certain temps », dit-elle. « C'est un peu l'inverse ici, mais je suis contente d'y participer. Je serai en fait dans un camp d'entraînement en altitude au Colorado, et heureusement, la course a lieu un dimanche, ma seule journée de congé de la semaine. »

Quotation Chaque fois que je peux utiliser ma plateforme pour sensibiliser à des causes comme les blessures de la moelle épinière... je maximise ces occasions. Summer McIntosh

McIntosh souligne que l'App Run rend l'événement beaucoup plus accessible à ceux qui ne peuvent pas rejoindre l'un des sites principaux. « Je peux faire la course depuis mon téléphone, c'est là où le monde s'en va », dit-elle à propos du format virtuel.

« Chaque fois que je peux utiliser ma plateforme pour sensibiliser à des causes comme celle des blessures de la moelle épinière, qui sont au cœur de mes valeurs et de celles de mes partenaires, je maximise ces occasions », dit McIntosh, double lauréate du titre de Nageuse de l'année de World Aquatics. « Que ça fasse une petite ou une grande différence, je donne tout ce que je peux en temps et efforts pour sensibiliser les gens. »

02 Sur les traces de Phelps

En grandissant, McIntosh admirait Michael Phelps, et la boucle est maintenant bouclée puisqu'elle est entraînée par Bob Bowman, qui a formé un duo redoutable avec Phelps tout au long de son illustre carrière. « Je reviens toujours à Michael quand je repense à mon enfance, et pouvoir dire aujourd'hui que nous avons le même entraîneur, c'est à la fois incroyable et vraiment cool. Je nage aussi dans les mêmes épreuves que lui. »

McIntosh admire le fait que Bowman se présente chaque jour avec le même état d'esprit et la même discipline, une attitude qu'elle tente d'adopter dans son propre entraînement. « Il est prêt à mettre les efforts, ne dépense jamais son énergie ailleurs et est concentré à 100 % sur ce qu'il y a à faire. »

Elle dit avoir longtemps été inspirée par Phelps, par ce qu'il a accompli et par sa domination tout au long de sa carrière.

Summer McIntosh © Jussi Grznar

03 Un sport de dévouement et de discipline

La natation est un sport qui exige un dévouement, une discipline et un investissement en temps considérables, chaque jour. Ce n'est pas le genre d'activité qu'on peut pratiquer une heure par jour en espérant progresser. Au plus haut niveau, tous les compétiteurs s'entraînent à une intensité extrême pour tenter de combler l'écart avec ceux qui les précèdent.

La plupart des jours, McIntosh s'entraîne deux fois par jour, chaque séance durant environ deux heures. Elle fait aussi de la musculation trois fois par semaine, en plus du vélo et des exercices de gainage. Sa semaine comprend habituellement neuf à dix séances de natation et trois à quatre séances de musculation. Ces dernières semaines, elle a accumulé un total de 70 km dans la piscine, ce qui représente un kilométrage élevé pour une nageuse qui ne se spécialise ni en distance ni en eau libre.

Mais elle dit que pour atteindre ses objectifs personnels, sa routine d'entraînement n'est pas négociable.

Quotation Avoir terminé mes premiers Jeux olympiques avec deux quatrièmes places m'a laissé avec une faim et une motivation immenses. Summer McIntosh

« Des fois j'oublie que j'ai encore toute ma carrière devant moi, parce qu'à 17 ans j'avais déjà participé à deux Jeux olympiques », dit-elle. « Avoir terminé mes premiers Jeux olympiques avec deux quatrièmes places m'a laissé avec une faim et une motivation immenses. » Même si McIntosh s'est officiellement révélée au monde à Paris avec trois médailles d'or et une d'argent, elle est repartie avec l'envie d'en faire encore plus, et c'est dans cet esprit qu'elle se dirige vers LA 2028.

« La plupart des athlètes diraient qu'on partage tous cette mentalité de "toujours en vouloir plus". Ce n'est jamais assez et on n'est jamais vraiment pleinement satisfait », dit-elle sans détour. « C'est ce qui me motive et me pousse à vouloir plus, et ça m'aide à rester humble et disciplinée chaque jour pour accomplir ce que j'ai à accomplir. »

04 Un événement mondial qui rassemble

LA 2028, c'est encore dans deux ans et demi, et beaucoup de choses peuvent changer d'ici là, mais l'objectif de McIntosh est de se qualifier pour cinq épreuves individuelles. « Une fois à LA, mon but est de toucher le mur le plus souvent possible pour le Canada et d'augmenter notre nombre de médailles. »

La devise des Jeux olympiques est : Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. « C'est difficile de mettre en mots l'expérience d'être au Village olympique », dit-elle. « Voir des athlètes du monde entier se rassembler pour partager leur détermination, leur travail acharné et leur amour du sport, c'est super cool. »

La course Wings for Life World Run à Munich, en Allemagne © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Comme les Jeux olympiques, la Course mondiale Wings for Life unit les gens par l'émotion et l'expérience partagée. « La Course Wings for Life est aussi un événement mondial et ça démontre bien comment le sport rassemble les gens. Je pense que c'est une vraie belle occasion pour tout le monde de participer et de vivre quelque chose d'unique. »

McIntosh dit que le fait que les Jeux olympiques n'aient lieu qu'une fois tous les quatre ans rend des événements comme la Course mondiale Wings for Life, maintenant à sa 13e édition, encore plus attrayants. « Ça connecte des gens partout dans le monde, ce qui est vraiment cool. Wings for Life met les gens au défi d'une façon qui les sort de leur zone de confort et les incite à bouger. »

05

La Course mondiale Wings for Life, ce n'est pas une question de record personnel. Le but n'est pas de franchir une ligne d'arrivée, de courir une certaine distance ou même de battre ses adversaires. À 11 h 00 UTC précises (7 h 00 HNE), des coureurs aux quatre coins du monde s'élancent avec un seul objectif en tête : continuer à courir.

La distance, c'est toi qui la décides, mais si la Catcher Car te rattrape, ta course est terminée. À l'heure où les clubs et les influenceurs de course sur Instagram prennent ça de plus en plus au sérieux, c'est sans contredit l'une des courses les plus décontractées et axées sur la communauté. Qu'il s'agisse de ta première ou que tu sois un habitué, rien ne s'y compare.

L'appli de la course mondiale Wings for Life n'est pas comme les autres © Sulejman Omerbasic for Wings for Life World Run

La Course mondiale Wings for Life est une course pour tout le monde. Tu es peut-être un vétéran de l'ultramarathon, un habitué du Park Run, ou peut-être as-tu commencé à courir la semaine dernière. La Course mondiale Wings for Life n'a rien à voir avec les clubs de course qui comparent leurs temps personnels ou les exploits sur Strava. Ici, tu cours ta propre course. C'est un retour à ce qui compte vraiment dans le sport, ce dont on aurait tous un peu plus besoin en 2026.

Tout ce que tu dois faire pour participer, c'est télécharger l'appli et être prêt quand le compte à rebours du départ arrive à zéro. C'est tout!

Télécharge, embarque, cours, et le tour est joué.

06 Cours pour ceux qui ne peuvent pas

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la Course mondiale Wings for Life 2026. Utilise l'application Wings for Life World Run pour courir ou utiliser un fauteuil roulant où que tu sois, seul(e) ou avec d'autres, ou rejoins un événement App Run. Tu peux trouver tous les détails concernant les lieux de course à travers le Canada en consultant la page officielle de l'événement ou en t'inscrivant directement sur le site Web de la Course mondiale Wings for Life .

Tout le monde prend le départ en même temps partout dans le monde, ensemble contre la Catcher Car. 100 % des frais d'inscription et des dons sont versés à la recherche d'un remède contre les blessures de la moelle épinière.

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