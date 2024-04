Des conseils pour améliorer ton rythme de course

Avec l'entraînement par intervalles, tu te fixes une distance fixe, plutôt courte, que tu cours comparativement plus vite et plus souvent. Entre chaque course, tu fais une pause d'une à deux minutes. Par exemple, 4 x 800 m, entrecoupés de deux minutes de marche. Plus tu seras en forme, plus tu pourras courir le 800 mètres. Une autre progression consiste à raccourcir les pauses de marche entre les efforts.

La course par intervalles : Avec l'entraînement par intervalles, tu te fixes une distance fixe, plutôt courte, que tu cours comparativement plus vite et plus souvent. Entre chaque course, tu fais une pause d'une à deux minutes. Par exemple, 4 x 800 m, entrecoupés de deux minutes de marche. Plus tu seras en forme, plus tu pourras courir le 800 mètres. Une autre progression consiste à raccourcir les pauses de marche entre les efforts.

La course par intervalles : Avec l'entraînement par intervalles, tu te fixes une distance fixe, plutôt courte, que tu cours comparativement plus vite et plus souvent. Entre chaque course, tu fais une pause d'une à deux minutes. Par exemple, 4 x 800 m, entrecoupés de deux minutes de marche. Plus tu seras en forme, plus tu pourras courir le 800 mètres. Une autre progression consiste à raccourcir les pauses de marche entre les efforts.

La course tempo se déroule généralement à un pourcentage de 80 à 85 de ta fréquence cardiaque maximale. Dans cette fourchette, tu cours d'une traite une distance ou un temps prédéfini. Cela peut être quelques kilomètres ou 15 minutes au début, mais plus tard, lorsque tu seras plus en forme, tu pourras courir jusqu'à 45 minutes et 10 kilomètres. Important pour la course à pied tempo : Ne va pas trop vite ! Si tu débordes au début, tu es perdant.

Course de cadence : La course tempo se déroule généralement à un pourcentage de 80 à 85 de ta fréquence cardiaque maximale. Dans cette fourchette, tu cours d'une traite une distance ou un temps prédéfini. Cela peut être quelques kilomètres ou 15 minutes au début, mais plus tard, lorsque tu seras plus en forme, tu pourras courir jusqu'à 45 minutes et 10 kilomètres. Important pour la course à pied tempo : Ne va pas trop vite ! Si tu débordes au début, tu es perdant.

Course de cadence : La course tempo se déroule généralement à un pourcentage de 80 à 85 de ta fréquence cardiaque maximale. Dans cette fourchette, tu cours d'une traite une distance ou un temps prédéfini. Cela peut être quelques kilomètres ou 15 minutes au début, mais plus tard, lorsque tu seras plus en forme, tu pourras courir jusqu'à 45 minutes et 10 kilomètres. Important pour la course à pied tempo : Ne va pas trop vite ! Si tu débordes au début, tu es perdant.