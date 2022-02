CS:GO : 6 changements les plus passionnants du mercato d’hiver

. Fin de certains contrats, pause dans les tournois et envie de nouveaux départs auront provoqué de nombreux et profonds remaniements dans plusieurs équipes majeures. Ceci à tel point que j’ai dû faire un tri dans les sujets à couvrir aujourd’hui et je me suis pris au jeu du classement. Quelles news ont-elle été les plus excitantes? Petit retour sur les annonces les plus intrigantes à l’aube de la saison 2022.

est un des joueurs les plus expérimentés et les plus décorés de la scène française sur plusieurs itérations du jeu Counter-Strike. Avant tout sur CS:Source avec VERYGAMES, puis sur CS:Global Offensive avec Titan, LDLC, G2, EnvyUs, Vitality et finalement OG, d’où il a été écarté il y a environ un an.

complètent cette équipe. A mes yeux, et considérant le contexte actuel, ce changement pourrait s’avérer excellent pour MOUZ. Tout d’abord, NBK possède, à lui tout seul, plus d’expérience à haut niveau que l’ensemble de tous ses coéquipiers combinés. Certes, frozen et Bymas n’en sont plus à leur coup d’essai mais ils restent jeunes pour le haut niveau et pourront bénéficier du profil du français. De plus, la nouvelle pépite torszi va pouvoir se régaler, je l’espère, des conseils et du mentorat que NBK peut proposer.

Enfin, dexter, le capitaine, trouvera en cette nouvelle recrue non seulement une personne d’expérience mais également un soutien dans les décisions tactiques pour MOUZ. NBK représente toujours une force de proposition et de réflexion sur la façon dont ses équipes évoluent. Je pense que la qualité de la collaboration entre NBK et dexter sera l’élément déterminant pour le succès de cette équipe. S’y ajoute également la place que le départ d’une star tel que ropz créé et que, j’espère, frozen saisira pour s’affirmer lui aussi comme une future star.

, il y a maintenant un an. Non seulement HEN1 est un joueur fantastique mais il occupait, surtout, le rôle de sniper et permettait à

, qui objectivement se trouvait dans les starting blocks depuis un certain temps pour rejoindre l’élite nord-américaine. Ces statistiques sont tout simplement démentielles. 1.29 de rating sur l’année 2021, un chiffre que seulement s1mple ou ZywOo peut appréhender. Seulement voilà, oSee propose ce genre de performances contre des adversaires généralement plus faibles. La question à un million de dollars est de savoir s’il sera capable de hausser son niveau de jeu pour faire la différence face à des équipes du top 10 ou du top 5 monde. S’il en est capable, Liquid aura peut-être effectué un coup de génie en signant le jeune sniper.

, le niveau de shox a indéniablement décliné sur les dernières années. Évidemment, son sens du jeu et son expérience lui permettent toujours d’avoir de grandes performances ici et là mais ces brillances se sont faites rares avec le temps. Ce pari, rejoindre Liquid, représente une chance de rebondir et d’écrire une nouvelle page dans sa carrière. L’autre arrivée

Tout d’abord, l’équipe qui l’a révélé, aux côtés de karrigan à ce moment, comme l’un des rookies les plus prometteurs. De la ligue individuelle FPL, à sa première aventure professionnelle chez mousesports, ropz se catapulte dans le top 20 des meilleurs joueurs HLTV dès 2018 et ne sortira plus jamais de ce classement, pour atteindre même la 10ème et la 7ème place en 2019 et 2020. De la révélation à la prison, avec seulement deux trophées entre 2020 et 2021, je ne peux m’empêcher de penser qu’un joueur de son calibre aspire à plus de succès. Ropz est un joueur exceptionnel, point à la ligne. Dans la lignée des NiKo ou electronic, un rifle à la constance mystifiante.

, ropz dispose aujourd’hui de tous les outils nécessaires pour faire des apparitions dans les playoffs et chasser les trophées. Je vais même aller plus loin. Avec cette nouvelle équipe, l’estonien se doit de corriger le tir, de s’impliquer davantage et de redevenir décisif lors de ses matchs. Si ce n’est pas, les mauvaises langues auront tout à fait le droit de pointer du doigt sa disparition progressive du haut niveau. Plus aucune excuse ne pourra être utilisée ici. Do or die.

, et fait face au plus grand défi de sa carrière. Chez

Le déclin de MOUZ l’a conduit à devenir plus égoïste, individualiste et moins impactant. Aujourd’hui, ropz retrouve son capitaine d’avant,

où il a alors dominé de la tête et des épaules tous les autres compétiteurs. Evidemment, à ce stade, tout le monde anticipe une promotion éclaire pour le top niveau. Malheureusement pour m0nesy, l’équipe principale de Natus Vincere regorge de talent et son duplicata de rôle avec s1mple fait qu’il ne pourrait tout simplement jamais être un sniper principal dans cette équipe. Gardons le sourire, m0nesy aura réussi à trouver un plan b extrêmement

en bouchant tous les trous tactiques du plan de jeu de G2. Simplement, cette structure a ses limites. Contre s1mple, ZywOo ou même device, AmaNEk ne peut tout simplement pas rivaliser de manière constante et cela a posé problèmes pour passer la dernière étape et soulever les trophées. Je refuse de dire qu’il était la seule limite de G2, mais je ne peux pas argumenter contre l’idée d’apporter à cette équipe un sniper de haut niveau. Les attentes autour de m0nesy sont élevées, irrationnellement presque, à l’heure actuelle. Tout le monde s’attend à ce qu’il performe directement et à son meilleur niveau.

. Tellement d’angles sous lesquels nous pouvons questionner et examiner ces décisions. Avant tout, c’est un passage à l’anglophonie pour une équipe de haut niveau. Qu’on le veuille ou non, aucune équipe n’a pour le moment réussi à s’octroyer durablement le trône sans utiliser une langue maternelle commune à tous les joueurs. FaZe a eu, par le passé, quelques coups d’éclats et il en va de même pour mousesports mais le succès fut toujours sporadique. Toutes les ères de dominations se sont produites sur un fond de langue maternelle. SK Gaming, les brésiliens, puis Astralis, les danois, Liquid les nord-américains et maintenant Natus Vincere.