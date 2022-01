Qui es-tu, le nouvel engin de Nasser Al-Attiyah pour le Dakar 2022 ?

Suite à l'introduction de la nouvelle catégorie T1+ au Dakar 2022 - qui démarrera le 2 janvier en Arabie Saoudite - la Hilux de Toyota Gazoo Racing s'est payée un lifting complet. Parmi les nouveautés affichées par la Toyota GR DKR Hilux T1+ d'Al-Attiyah, on trouve donc des pneus plus grands et une suspension plus souple, dunes obligent. Mais ce n'est évidemment pas tout. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le player en haut de l'article et lire la suite !