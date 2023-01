Tout ce que tu dois savoir sur la danse de rue

01 Qu’est-ce que la danse de rue?

La « danse de rue » est un terme général qui englobe tous les styles de danse issus de la rue. Selon la personne à qui on pose la question, on obtiendra un éventail plus ou moins large de styles. On qualifie généralement de « danses de rue » les danses nées dans les zones urbaines des États-Unis et faisant partie de la culture hip hop, funk et club .

De nombreux pionniers trouvent cette définition trop large et s’efforcent de maintenir une distinction entre les divers styles, puisque leur histoire et leur culture sont très différentes. En dépit de leurs efforts, la majorité des gens utilisent le terme de manière générale. Les films populaires entretiennent cette confusion en combinant plusieurs styles pour créer des scènes de danse spectaculaires. Souvent le premier contact du grand public avec la danse, ces films influencent la perception des gens.

02 Les différents types de danse de rue

La liste qui suit présente les styles de danse de rue les plus populaires.

Hip-Hop

Basé sur le freestyling , le hip hop incorpore des techniques issues des danses sociales des débuts de la culture hip hop et diverses influences. Parmi celles-ci, on retrouve d’autres styles de danse, des gestes quotidiens, la nature ou même des personnages de film. La danse hip hop peut être très différente d’un danseur à l’autre. L’interprétation personnelle du mouvement et de la musique est ce qui lui confère sa saveur unique.

Fais la connaissance de Tonini, un danseur hip hop en pleine ascension originaire de l’Italie.

4 minutes Tonini Tonini is a hip-hop dancer from Italy who’s set to appear in the 2019 edition of Red Bull Dance Your Style.

Locking

Le locking a l’air léger et joyeux. C’est peut-être parce qu’il est interprété au son de la musique funk , jouée par de véritables musiciens et non par un ordinateur, ce qui fait en sorte que ce style est beaucoup plus vivant que d’autres. La deuxième raison est que de nombreux mouvements sont inspirés de personnages de dessins animés qui jouaient à la télévision lorsque la danse a été inventée. Certains noms de mouvements font directement référence à ces personnages : le Scooby-Doo ou le Tom et Jerry en sont de bons exemples.

Découvre P-Lock, le danseur français de locking qui a causé la surprise à la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2021.

2 minutes Introducing P-Lock Lerne den französischen Locking-Tänzer P-Lock kennen. Er tritt als Wildcard-Künstler beim Red Bull Dance Your Style World Final 2021 an.

Popping

Autre style né sur la côte Ouest américaine, le popping se caractérise par un rythme lent et par d’intenses contractions musculaires appelées « pops ». Lorsque la production musicale est passée de véritables musiciens jouant des instruments à des synthétiseurs et des batteries numériques, la musique dance a acquis un son précis et robotique, lequel a influencé ce style de danse. Les danseurs de popping créent des illusions en isolant certains gestes pour réaliser des mouvements en apparence impossibles. Le mot « popping » est souvent utilisé comme terme fourre-tout regroupant toutes sortes de styles similaires… n’en déplaise aux pionniers de ces styles, qui ont des noms différents pour chacun.

Poppin C peut-il faire honneur à son nom? À toi d’en juger.

1 minutes Flow Control: Poppin‘C Il est l'un des meilleurs danseurs de Popping au monde et il te montre ici pourquoi: voici le suisse Poppin'C comme tu ne l'as jamais vu.

House

Née à Chicago et à New York, la danse house diffère des autres styles de notre liste pour plusieurs raisons. C’est notamment la seule danse interprétée au son de la musique house , alors que les autres styles privilégient le funk ou le hip hop .

Si les danseurs ont le haut du corps et les bras assez détendus, le style met l’accent sur les jeux de pied rapides et complexes. Les pas et les combinaisons sont un kaléidoscope de différentes cultures, empruntant autant à la danse africaine qu’aux danses latines et autochtones, entre autres.

Fais la connaissance de Perla, la danseuse suisse de hip hop et de house qui a surpris tout le monde à la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2021.

2 minutes Introducing Perla Lerne die Schweizer HipHop- und House-Tänzerin Perla kennen, die als Wildcard-Tänzerin beim Red Bull Dance Your Style World Final 2021 antritt.

Breaking

Le breaking est originaire du Bronx, à New York. Cet exutoire artistique pour les jeunes est considéré comme l’un des quatre éléments originaux de la culture hip hop . Parmi les particularités du breaking , on retrouve les mouvements acrobatiques et la prédominance des mouvements au sol, alors que les autres styles privilégient la danse debout. Comme les breakers ont leur propre compétition appelée Red Bull BC One, le breaking ne fait pas partie des styles représentés à l’événement Red Bull Dance Your Style, mais il arrive que des participants intègrent des mouvements de breaking dans leurs prestations.

Regarde le b-boy Amir affronter le Canadien Phil Wizard à la finale du Red Bull BC One 2021.

9 minutes Ultime battle des B-Boys : Amir contre Phil Wizard

03 L’histoire de la danse de rue

Chaque style de danse de rue est profondément ancré dans la culture urbaine américaine. Par exemple, le breaking a émergé du Bronx dans les années 1970 et est devenu un mode de vie pour les communautés défavorisées noires et latino-américaines. Quant au locking, créé par accident dans une cafétéria de Los Angeles, il est plus tard devenu un symbole d’unité pour le mouvement des droits civiques.

Tu veux plonger dans le monde de la danse de rue? Découvre l’histoire de ce style de danse ici .

23 minutes Get to know the world of street dance Découvrez les origines de la street dance et les styles qui ont évolué depuis ses humbles débuts.

