Diego Poncelet bat le record du monde de vitesse de skateboard à 151,83km/h

Diego Poncelet est entré dans l'histoire du skateboard de descente en établissant un nouveau record Guinness World Records™ après avoir atteint la vitesse vertigineuse de 151,83 km/h (94,34 mph) sur un skateboard. L'Espagnol de 27 ans a atteint la vitesse la plus élevée en skateboard en position debout le 22 septembre 2026, en dévalant un tronçon fermé à la circulation de la Route des Éboulements, dans la région de Charlevoix au Québec. Il s’agit de la même côte où avait été établi le précédent record du monde.

Regarde Diego Poncelet battre le record du monde de vitesse en skateboard en position debout.

Fait remarquable, Poncelet avait déjà battu le record dès son premier jour d’essais, mais après avoir atteint 146,88 km/h, il était convaincu qu’il pouvait aller encore plus vite. Il a attendu cinq jours de plus, le temps que les vents violents s’apaisent et que les conditions s'alignent, puis il a finalement franchi la barre des 150 km/h.

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« Je ne m’étais jamais vraiment avoué que mon véritable objectif était d’atteindre les 150 km/h; j’avais peur que ce ne soit pas réalisable », a déclaré Poncelet. « Mais j’ai compris que je ne pouvais pas me mentir : à 146,88 km/h, je n’étais pas encore satisfait. C’est seulement quand j’ai atteint ces 151 km/h que j’étais complètement euphorique. »

Diego Poncelet a enfin réalisé le rêve d'une vie en battant le record © Red Bull Content Pool Quotation C’est seulement quand j’ai atteint ces 151 km/h que j’étais complètement euphorique Diego Poncelet

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Ce record de skateboard de descente était en préparation depuis des années. Poncelet a combiné son expérience en tant que l’un des meilleurs skateurs de descente au monde avec des recherches en aérodynamique, un équipement spécialisé et une analyse minutieuse de tout, de sa position sur la planche jusqu’à la météo.

Si les séances en soufflerie à Genève l’ont aidé à affiner sa position de conduite et à déterminer combien de temps il pouvait la maintenir, son entraînement physique visait surtout à rendre son corps le plus aérodynamique possible. Il a aussi travaillé la mobilité de son torse et de son cou, ce qui lui a permis d’adopter une position extrêmement compacte sur la planche.

À la vitesse qu'il visait, le moindre mouvement pouvait déstabiliser le skateboard. Il a donc mémorisé chaque virage de la route et s’est servi des lignes blanches peintes sur la chaussée pour s’orienter, recroquevillé dans une position qui ne lui laissait qu’une visibilité limitée devant lui.

La route elle-même représentait un autre facteur crucial : la Route des Éboulements mesure environ 2,2 km et comporte une ligne droite de 600 m dont la pente atteint 18 % à son point le plus abrupt.

Diego Poncelet dévale la Route des Éboulements à toute vitesse © Red Bull Content Pool

Le record du monde de Diego Poncelet en chiffres :

151,83 km/h – la vitesse record de Poncelet

2,2 km – longueur approximative de la Route des Éboulements

18 % – pente maximale de la route

600 m – longueur de la ligne droite abrupte

5 jours – le temps que Poncelet a attendu après sa première descente record pour que les conditions s’améliorent

10–14 km/h – vitesse du vent arrière pendant sa descente à 151,83 km/h

Le record du monde de skateboard de Diego Poncelet en bref © Charly López/Red Bull Content Pool

02 L’équipement derrière le record du monde de skateboard de descente

La préparation physique de Poncelet n’était pas tout : chaque élément de son équipement a été optimisé pour la vitesse, afin de l’aider à fendre l’air tout en restant stable sur la planche. Sa combinaison aérodynamique était dotée de tissus texturés qui favorisent la circulation de l’air autour de son corps, et un aileron dorsal a permis de réduire davantage la traînée à haute vitesse.

Prada Linea Rossa a collaboré avec Poncelet pour concevoir des chaussures et des gants spécialisés pour le défi. Ses chaussures asymétriques ont été conçues pour offrir de la stabilité et réduire la résistance à l’air, et la technologie intégrée à la semelle intérieure aidait à absorber les vibrations de la route.

Tout l'équipement, aucune crainte © Red Bull Content Pool

03 La descente record de Poncelet à 151,83 km/h

Quand la bonne fenêtre météo s’est enfin présentée, Poncelet s’est engagé dans la descente de 2,2 km. Il s’est mis en position aérodynamique et s’est fié à sa mémoire du parcours et aux lignes blanches peintes pour se guider. À de telles vitesses, la marge de manœuvre était minime. Poncelet n’a utilisé que de subtils mouvements pour contrôler sa vitesse et sa stabilité, s’accroupissant pour accélérer et se redressant pour ralentir. Poussé par un vent arrière de 10 à 14 km/h, il a fini par atteindre 151,83 km/h et est devenu le planchiste le plus rapide de la planète.

04 Qui est Diego Poncelet ?

Né au Mexique et ayant grandi en Espagne et en Suisse, Poncelet est double champion du monde de skateboard de descente. Il s’est imposé comme l’un des athlètes les plus rapides et les plus innovateurs de son sport.

Fils d’une mère espagnole et d’un père belge, il rêvait à l’origine de devenir pilote de Formule 1 avant de découvrir le skateboard de descente. Son style de pilotage technique et sa fascination pour la vitesse l’ont depuis mené au sommet de la discipline.

À 27 ans, Poncelet a maintenant réalisé l’un de ses plus grands rêves et peut ajouter à son palmarès le titre de planchiste le plus rapide de la planète.

Diego Poncelet – le skateur le plus rapide de la planète © Red Bull Content Pool

Mais le chiffre record ne raconte qu’une partie de l’histoire. De la recherche de la route idéale aux quatre coins du monde jusqu’à la refonte de sa position dans une soufflerie, Poncelet a passé des années à poursuivre une vitesse dont il n’était lui-même pas toujours convaincu qu’elle était possible.