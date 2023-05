L’art rencontre la techno avec le gagnant du Red Bull Doodle Art Canada

Lorsque l’art et la technologie se rencontrent, les artistes disposent de plus de moyens pour explorer leur créativité. Le Red Bull Doodle Art fut témoin du plusieurs artistes canadiens qui ont pu mettre leur stylo sur papier, ou leur stylet sur tablette, pour exprimer ce qu’ils ont en tête et transposer leurs œuvres sur la blockchain. Le gagnant canadien de cette année, Juan Gomez, de la ville de Québec, a pris la liberté qu’il ressentait en gribouillant dans les marges de son carnet et la transformer en quelque chose de plus grand.

« Je gribouille pour m’exprimer. Ça l’aide à me vider l’esprit », explique Gomez, qui gribouille à tout moment de la journée (tant qu’il y a une lumière pour l’éclairer). « Le moment que je préfère est peut-être juste avant d’aller me coucher, parce que c’est là où la journée est moins bruyante. Je réfléchis sur ma journée et je récapitule ce qui s’est passé aujourd’hui. C’est comme mon journal personnel ».

Gomez à découvert le concours Red Bull Doodle Art en ligne et s’est immédiatement arrêté sur le critère de soumission d’une œuvre reflétant « l’amour de la vie ». Pour lui, aimer la vie c’est être avec du bon monde et profiter des petits plaisirs, ce qui est représenté par ses œuvres qui montrent des gens riant ensemble, autour d’un feu de camp, et faisant les choses qu’ils aiment.

« Il y a un petit bonsaï que j’ai mis dans le dessin, ça représente cet amour », a déclaré Gomez. « Un bonsaï, il faut en prendre soin, juste un peu, chaque jour, pour qu’il puisse grandir et bien se porter. Pour moi, une belle vie, c’est être patient et prendre soin des choses qui nous entourent, y compris nous-mêmes.

Gomez gribouille depuis toujours et affirme que ce passe-temps l’a aidé à passer à travers l’école primaire lorsqu’il avait besoin de se calmer dans une classe qu’il trouvait ennuyeuse. Dès ce jeune âge, il s’est habitué à se faire appeler un artiste par ceux qui l’entouraient, mais il n’était pas vraiment sûr que cette identité soit la bonne voie pour lui. Même s’il enseigne actuellement le dessin et la peinture, tout en réalisant ces propres œuvres en même temps, Gomez a en fait étudié les sciences à l’Université de Laval.

Je croyais vouloir être comme mon oncle qui était médecin. Je me suis dit que je voulais peut-être avoir un « vrai » métier, mais avec le temps, j’ai réalisé que le dessin et la peinture étaient ma passion. Rien ne me fait plus plaisir que de faire de l’art.

