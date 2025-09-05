« Downhill Skiers » : le monde des stars de la vitesse

Découvre les mondes émotionnels et psychologiques des skieurs alpins d'élite pendant la saison 2024-25.
"Downhill Skiers" te plonge au cœur de ce monde de vitesse, de courage et de douleur. Le réalisateur Gerald Salmina, qui avait déjà enthousiasmé avec "Streif - One Hell of a Ride", suit les meilleurs descendeurs du monde pendant un an - de la finale de la Coupe du monde à Saalbach en 2024 aux Championnats du monde de ski alpin en 2025 - à travers les hauts et les bas, des plus grands triomphes aux moments dramatiques. Le résultat : un film qui donne la chair de poule et qui permet aux fans de sport de vivre et de ressentir la fascination de la descente plus intensément que jamais.
Notre conseil : ne laisse pas passer cette expérience cinématographique particulière avec "Downhill Skiers" : La sortie du film est prévue pour le 21 octobre 2025 au Zurich Film Festival, frissons garantis !
"La descente est un mélange de Formule 1 et de rallye. Tu as la vitesse, mais tu as aussi des conditions différentes, comme en rallye".
Vitesse, adrénaline, frissons - et douleur.
La descente n'est pas un sport pour les indécis. Il s'agit de vitesse, de technique, d'endurance - et à la fin de la journée, c'est des centièmes de seconde qui donne la victoire ou la défaite. "Nous sommes des athlètes, mais nous sommes quand même des êtres humains", dit Aleksander Aamodt Kilde. "Nous nous prenons parfois pour des super-héros et les autres le font aussi. Ils pensent que nous sommes indestructibles. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes comme tout le monde... juste peut-être un petit peu fous".
"Ils pensent que nous sommes indestructibles. Mais nous ne le sommes pas".
Aleksander Aamodt Kilde
Les courses de vitesse façonnent des légendes, des histoires de héros se créent, qui sont parfois brusquement interrompues. Un battement de cils détermine si l'on peut passer la ligne idéale, si l'on perd beaucoup de temps ou si l'on atterrit dans le filet de sécurité, comme Aleksander Aamodt Kilde lors de sa chute à Wengen : "Et ensuite, je ne me souviens que de la douleur. Je me suis tout simplement effondré. C'est arrivé si vite. Je n'ai jamais eu une douleur aussi forte dans mon épaule ou même dans mon corps. Et je me suis juste dit : ok, c'est là que je vais mourir".
Les triomphes, les peurs, les heures sombres, les chutes et le désir insatiable de revenir à la porte de départ malgré tout : "Downhill Skiers" te fait découvrir les coulisses des meilleurs coureurs du monde.
Les protagonistes
La saison 2024/25 a été marquée par le dominateur de la Coupe du monde Marco Odermatt. Il a remporté 13 victoires cette saison et a été couronné vainqueur du classement général de la Coupe du monde pour la quatrième fois consécutive. Il a également remporté les classements par discipline en descente, en super-G et en slalom géant. Cerise sur le gâteau, il a décroché l'or aux championnats du monde de super-g à Saalbach. En général, c'était la saison de l'équipe suisse de ski et des talents de vitesse comme Franjo von Allmen, qui a remporté ses trois premières victoires en Coupe du monde et a gagné l'or aux championnats du monde en descente. Ou Alexis Monney, qui a atteint le sommet du podium pour la première fois à Bormio. Mais il n'y a pas que les jeunes qui ont été en feu, les stars de la descente comme Dominik Paris se sont aussi illustrées. Le Tyrolien du Sud a remporté une double victoire à Kvitfjell et a ainsi réalisé son 50ème podium en Coupe du monde.
Downhill Skiers - Le casting
Marco Odermatt
Lors de la saison 2024/25, Marco Odermatt a remporté pour la 4e fois consécutive le classement général, le titre de champion du monde de super-g.
Dominik Paris
Dominik Paris a fêté deux victoires de course lors de la saison 2024/25 et s'est assuré son 50ème podium en Coupe du monde dans sa brillante carrière.
Franjo von Allmen
Franjo von Allmen a impressionné en 2024/25 : 3 victoires en Coupe du monde, 7 podiums et une double médaille d'or aux championnats du monde de Saalbach.
Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr a remporté la médaille d'argent aux championnats du monde, malgré des problèmes de blessures, et s'est assuré la 3e place en coupe du monde de super-G.
Successeur de "Streif - One Hell of a Ride
Onze ans après "Streif - One Hell of a Ride", le réalisateur Gerald Salmina lance sa prochaine épopée du ski sur le grand écran. Avec"Downhill Skiers", il a réussi à réaliser un documentaire qui est bien plus qu'un reportage sportif et une simple rétrospective de succès ou d'échecs. Ce documentaire sportif offre un point de vue très particulier sur le monde des stars du ski qui dépassent les limites jusqu'à 150 km/h et qui mettent leur santé en danger à chaque virage pour le prochain meilleur temps.
La star de la vitesse Dominik Paris résume bien la situation : "La descente est un mélange de Formule 1 et de rallye. Tu as la grande vitesse, mais tu as aussi des conditions différentes, comme en rallye".
Pendant 130 minutes, Gerald Salmina suit l'élite mondiale de la descente - des classiques de Bormio, Wengen et Kitzbühel jusqu'au point culminant, les championnats du monde à domicile à Saalbach en 2025. Vincent Kriechmayr, Marco Odermatt, Cyprien Sarrazin, Dominik Paris, Franjo von Allmen, Justin Murisier, Aleksander Aamodt Kilde et bien d'autres donnent un aperçu intime de leur monde entre adrénaline et peur, victoire et chute, euphorie et désespoir. "En tant que descendeur, tu dois connaître tes limites, ta propre vie est en jeu", dit Cyprien Sarrazin, qui fait également partie de l'intrigue du documentaire sportif après sa grave chute sur son chemin de retour. "Si tu risques ta vie, tu dois en être conscient - et être en paix avec toi-même".
"Si tu risques ta vie, tu dois en être conscient et en être satisfait".
Cyprien Sarrazin
Nous sommes sûrs que tu n'as jamais vu les stars du ski de cette manière. "Deux personnes différentes sommeillent en nous", décrit le dominateur de la Coupe du monde Marco Odermatt. "L'un est détendu et l'autre est déjà plus proche de l'animal que de l'homme".