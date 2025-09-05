« Downhill Skiers » : le monde des stars de la vitesse

La saison 2024/25 a été marquée par le dominateur de la Coupe du monde Marco Odermatt. Il a remporté 13 victoires cette saison et a été couronné vainqueur du classement général de la Coupe du monde pour la quatrième fois consécutive. Il a également remporté les classements par discipline en descente, en super-G et en slalom géant. Cerise sur le gâteau, il a décroché l'or aux championnats du monde de super-g à Saalbach. En général, c'était la saison de l'équipe suisse de ski et des talents de vitesse comme

, qui a remporté ses trois premières victoires en Coupe du monde et a gagné l'or aux championnats du monde en descente. Ou Alexis Monney, qui a atteint le sommet du podium pour la première fois à Bormio. Mais il n'y a pas que les jeunes qui ont été en feu, les stars de la descente comme

se sont aussi illustrées. Le Tyrolien du Sud a remporté une double victoire à Kvitfjell et a ainsi réalisé son 50ème podium en Coupe du monde.