Que signifient les drapeaux en Formule 1 ?

On commence donc par la star. Celui qui est agité lorsque le vainqueur de la course franchit la ligne d’arrivée en Formule 1 (et pas que, d’ailleurs.) En 2019, on ne sortait ce drapeau que pour la symbolique, puisque le signal officiel de la fin de la course était électronique. Mais à cause d’un problème technique au Grand Prix du Japon 2019, le drapeau à carreaux noirs et blancs a fait son retour comme signal officiel l’année suivante. Aujourd'hui, la course est officiellement terminée dès qu’il est agité, et ce, même s’il l’est avant que les pilotes ne passent la ligne.