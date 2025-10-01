EA FC 26 : guide de configuration des meilleurs paramètres de jeu.

EA Sports FC est de retour avec sa dernière édition et avec quelques grands changements qui arrivent dans FC 26, tu voudras t'assurer d'avoir la meilleure configuration possible.

L'un des plus grands changements concerne les paramètres de jeu d'EA Sports FC 26. EA a complètement séparé le gameplay en ligne et hors ligne, donc comprendre la différence sera bénéfique pour ton expérience de jeu.

Il existe également de nombreuses options offrant une plus grande accessibilité, ainsi que les habituels bascules de niveau de compétence et curseurs personnalisés que tu peux ajuster à ta guise.

01 Les meilleurs réglages de la manette dans EA Sports FC 26

Assure-toi que la configuration de ta manette de FC 26 est faite correctement. Les préférences personnelles peuvent faire toute la différence, alors assure-toi de connaître certaines des nouveautés de cette année.

Tu as le choix entre quatre préréglages standard, accessibles dans l'onglet "Personnaliser les contrôles". Il s'agit des configurations classique, alternée, à deux boutons et à un bouton.

Ajuste les paramètres du contrôleur à tes préférences personnelles. © EA Sports

La configuration classique est celle qui sera la plus familière à tout le monde. Ce sont les paramètres que nous recommandons, car ce sont les entrées standard dans le jeu. Cependant, tu peux facilement passer à la configuration personnalisée de ton choix.

Accède simplement à l'onglet personnaliser les contrôles et choisis la configuration standard que tu souhaites. À partir de là, tu peux sélectionner des commandes spécifiques, en les échangeant avec d'autres entrées pour obtenir la configuration de manette souhaitée.

Une chose importante à noter cette année est que la finition chronométrée a été supprimée du jeu. Cela signifie que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'activer ou de la désactiver.

02 Les meilleurs réglages de caméra pour le jeu FC 26

Il y a un tout nouveau paramètre de caméra dans FC 26. Il s'appelle UT Competitive Camera et n'est disponible que dans les stades de l'Ultimate Team. Si ce paramètre est activé, mais que tu ne joues pas dans un stade Ultimate Team, le jeu reprendra par défaut tes autres préférences.

La caméra compétitive UT est disponible dans les stades de l'Ultimate Team. © EA Sports

Mis à part le nouveau paramètre de caméra, le paramètre de caméra supérieur pour le gameplay du FC 26 reste largement inchangé par rapport à l'itération du jeu de l'année dernière. La télédiffusion reste un favori parmi les pros, et beaucoup d'entre eux préfèrent la caméra classique du joueur unique à la nouvelle présélection "Tactique".

En vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Les réglages de la caméra dépendront de tes préférences personnelles et de ce qui te convient le mieux.

Tu peux rapidement personnaliser tes paramètres dans l'onglet des paramètres de la caméra. Cela te permet de tout régler, de la hauteur au zoom, en passant par la vitesse et le balancement.

03 Paramètres de jeu de FC 26 à modifier immédiatement

Le grand changement dans le gameplay d'EA Sports FC 26 cette année est la grande différence entre le gameplay en ligne et le gameplay hors ligne. Cela est expliqué plus en détail dans notre page sur les nouveautés de FC 26 , qui présente les différences entre le gameplay compétitif et le gameplay authentique.

Le gameplay en ligne ou compétitif met l'accent sur la réactivité. Les joueurs rapides se sentent explosifs et tout est orienté vers le jeu compétitif et la façon dont vous contrôlez vos joueurs individuels.

Séan Garnier se familiarise avec les nouveaux paramètres d'EA FC 26 © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Comparé au jeu hors ligne, ou "authentique", le jeu est beaucoup plus lent. Ce mode de jeu est le plus réaliste, il sera moins axé sur le rythme et se rapprochera le plus possible du beau jeu tel que nous le connaissons. Si le rythme lent du jeu en mode Authentique ne vous convient pas, vous pouvez modifier ce paramètre même dans vos modes hors ligne pour utiliser les paramètres plus rapides et plus dynamiques du mode Compétitif.

Comme toujours, tu peux toujours personnaliser entièrement tes paramètres de jeu pour trouver la configuration que tu préfères. En utilisant les curseurs personnalisés pour le contrôle des joueurs et le CPU, tu peux les faire correspondre pour trouver tes réglages parfaits.

La personnalisation de ces paramètres ne s'applique qu'aux modes de jeu hors ligne. Ne t'attends pas à régler ces curseurs et à voir tes joueurs en ligne se balader sur le terrain à la vitesse maximale.

04 Paramètres pro et paramètres par défaut : ce que les meilleurs joueurs utilisent

Utilise le préréglage de jeu compétitif. La majorité de tes paramètres seront ainsi identiques à ceux des pros.

L'un des paramètres clés à vérifier est le verrouillage du récepteur de passe. Assure-toi qu'il est réglé sur Late, car cela te donnera jusqu'au dernier moment pour changer d'avis sur la direction de ta passe, ce qui te donnera les meilleures chances de conserver la possession du ballon.

Assure-toi que le verrouillage du récepteur de passe est réglé sur tardif. © EA Sports

La question suivante est celle de la défense avancée ou de la défense tactique. Beaucoup de pros utilisent la défense tactique, qui sélectionne automatiquement le type de tacle le plus approprié, mais là encore, il s'agit d'une préférence personnelle.

Si tu veux avoir plus de contrôle sur l'entrée, sélectionne Défense avancée pour t'assurer que tu vois le type de tacle désiré à partir de l'entrée que tu as sélectionnée.

Assure-toi que les ballons aériens et les ballons libres sont sélectionnés pour la commutation automatique. Cela te permettra de ne changer de joueur qu'à ce moment-là, le reste restant une saisie manuelle de ta part.