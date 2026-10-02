Joue avec style : les maillots Red Bull dans EA FC 27

Le maillot que porte ton équipe est un élément clé pour personnaliser ton expérience sur EA Sports FC 27. Cette année, tu peux débloquer un maillot Red Bull et d’autres éléments cosmétiques. Voici les étapes à suivre pour les ajouter à ton club.
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Comment obtenir les tenues Red Bull Wings
Les maillots Red Bull sont liés à la Red Bull Wings Cup, un tournoi qui démarre dans le jeu le 18 septembre. Il est ouvert à tous et te donne la chance de te qualifier pour la finale nationale de ta région et la finale mondiale de la Red Bull Wings Cup à Miami.
D’ici là, tu peux débloquer les maillots Red Bull Wings pour FC 27 en scannant le code QR figurant sur les canettes Red Bull à l’effigie du tournoi. Une fois ta canette achetée et le code scanné, tu seras invité à te connecter à ton compte EA sur cette page et à saisir le code à huit chiffres qui se trouve sur la canette.
Tu recevras plusieurs récompenses différentes dans le jeu une fois le code utilisé et ajouté à ton compte. Voici ces récompenses :
- 1 prêt de joueur pour 7 matchs
- 250 points de saison
- 2 maillots de la Red Bull Wings Cup
Une fois que tu as une canette, tu dois valider les codes avant le 27 août 2027. Tu as donc presque jusqu’à la sortie de FC 28 pour obtenir tes maillots Red Bull.
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Comment obtenir les tenues Red Bull pour le stade et le club
La bannière de l’espace VIP Red Bull, deux maillots thématiques et le tifo Red Bull sont automatiquement attribués à certains joueurs de FC 27.
Si tu as joué à la fois à EA Sports FC 26 et à EA Sports FC 27 sur le même compte EA tout en étant connecté à Internet avant le 1er novembre 2026, ces éléments cosmétiques seront ajoutés automatiquement à ton compte lorsque tu lanceras le jeu. Si tu as déjà joué et que tu remplis les conditions, vérifie si ces objets sont disponibles dans la section « Stade » de l’onglet « Club » d’Ultimate Team.
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Comment participer à la Red Bull Wings Cup
Il existe aussi deux ligues auxquelles tu peux participer pour obtenir des récompenses dans le jeu. Il s'agit de la Ligue ouverte, offerte uniquement sur PlayStation via la section Tournois, et de la Ligue universitaire, jouée en mode Rush de FC 27.
Pour jouer à la Ligue ouverte, rends-toi dans le mode « Jouer » d’Ultimate Team, sélectionne l’onglet « Tournois », puis inscris-toi à la ligue. Tu peux suivre la même procédure via le mode Rush pour jouer à la Ligue universitaire.
Si tu remportes suffisamment de matchs, l’équipe Red Bull te contactera pour te proposer de participer à la finale nationale, alors bonne chance!
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