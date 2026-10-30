10 conseils de pro pour EA FC 27

Tu veux prendre une longueur d’avance dans EA FC 27? Ces 10 conseils de pro t’aideront à améliorer ton jeu, à affûter tes habiletés et à gagner plus de matchs.
Écrit par Christian Knoth
Temps de lecture estimé : 7 minutesPublished on
Les joueurs du RB Leipzig célèbrent un but dans EA Sports FC 27.
© EA Sports

Résumé

  1. 1
    Gameplay : la défense active paie plus que jamais
  2. 2
    PlayStyles vs attributs : un nouvel équilibre
  3. 3
    Maîtrise la défense dans le nouveau jeu
  4. 4
    Soigne ta construction du jeu
  5. 5
    Perfectionne tes passes
  6. 6
    Deviens plus dangereux en attaque
  7. 7
    Développe ton dribble
  8. 8
    Tire le maximum des gestes techniques
  9. 9
    Entraîne ton mental
  10. 10
    Apprends des pros

À propos de l'auteur

La saison de FC 27 est lancée! Sorti le 25 septembre, le jeu d’EA Sports propose une fois encore de nouvelles fonctionnalités qui modifient le gameplay et l'expérience de jeu. Comme d'habitude, on est là pour te proposer des conseils de pro afin que tu maîtrises le jeu le plus vite possible et que tu passes à un niveau supérieur.
Notre guide d’EA FC 27 sera le compagnon idéal tout au long de la saison. Que tu sois débutant ou joueur chevronné, tu y trouveras de nombreux conseils pour progresser.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages.

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Gameplay : la défense active paie plus que jamais

Le gameplay d'EA FC 27 diffère de celui de son prédécesseur EA FC 26. Les raisons sont nombreuses. Entre autres changements, la défense automatique de l’IA a été réduite. Il ne suffit plus de simplement fermer les espaces. Dans EA FC 27, tu dois jouer un rôle plus actif. La défense avec L2/LT (jockey) a été accélérée et la portée des duels manuels a été augmentée, à condition que tu défendes activement.
« Nous avons entièrement reconstruit notre système de défense de l'IA », nous a confié Sam Rivera, Gameplay Executive Producer d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 à Cologne : « Quand tu contrôles un défenseur maintenant, les tacles, les blocages et les interceptions sont meilleurs, et le placement réagit mieux. Les défenseurs de l'IA ne prennent plus tout en charge automatiquement : si l'IA passe à côté du ballon, elle ne le récupère plus. »
Le résultat? Quiconque maîtrise rapidement la défense (tu trouveras des conseils précis plus bas) et prend ses responsabilités en défendant activement sur le ballon obtient un net avantage. Réduire la part de hasard et accorder plus d’importance à l’habileté des joueurs est une demande de longue date de la communauté. C’est maintenant devenu réalité. « En défense, les sensations seront complètement différentes dans EA FC 27 : c’est tout simplement plus gratifiant quand tu récupères le ballon toi-même », explique Rivera.
Quotation
Un attaquant noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu’un attaquant noté 99.
Sam Rivera, producteur exécutif de Gameplay à EA FC
Christopher Nkunku du RB Leipzig dribble dans l'EA Sports FC 27.

Christopher Nkunku est de retour au RB Leipzig dans FC 27

© EA Sports

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PlayStyles vs attributs : un nouvel équilibre

Ces dernières années dans EA FC, le rapport entre les PlayStyles et les attributs classiques des joueurs et joueuses était clairement établi : les PlayStyles étaient si dominants que les valeurs d'attributs normales pouvaient être négligées. Dans EA FC 27, ça change. « L'an dernier, nous avions déjà commencé à transférer de la puissance des PlayStyles vers les attributs, c'est ce que voulait la communauté », a déclaré Kantcho Doskov, Senior Game Design Director d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 : « Mais le retour, c'était : ça ne suffit pas encore. Dans FC 27, nous allons plus loin; plus de dix PlayStyles ont été rééquilibrés. »
Rivera, collègue de Doskov chez EA Sports, ajoute : « Notre objectif pour EA FC 27 : un PlayStyle vous donne environ 5 à 10 % de bonus. Un attaquant noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu'un attaquant noté 99. » Avec ces ajustements, tu devrais vite constater que les attributs comptent de nouveau. Il ne s’agit plus simplement d’avoir les bons PlayStyles. Même des PlayStyles OP d'EA FC 26, comme Bruiser par exemple, ont été retravaillés pour rétablir l’équilibre.
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Maîtrise la défense dans le nouveau jeu

Les nombreuses nouveautés de chaque année peuvent sembler un peu intimidantes, et tu te demandes peut-être : dois-je tout réapprendre à zéro? Heureusement, beaucoup de notions de base restent les mêmes dans FC 27, y compris la défense. Une défense solide demeure le fondement du succès à long terme. Voici six conseils pour t’aider à mieux défendre, à encaisser moins de buts et, en fin de compte, à gagner plus de matchs.

6 conseils pour votre défense dans EA FC 27

Les joueurs du RB Leipzig célèbrent un but dans EA FC 27.

Suis nos conseils pour célébrer plus souvent

© EA Sports

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Soigne ta construction du jeu

Pour construire le jeu de façon maîtrisée, il est important de garder ton sang-froid, même quand ton adversaire te met sous pression. Jouer de façon trop frénétique entraîne des passes ratées, des contre-attaques et des buts évitables. En construction de jeu, le contrôle du ballon et un jeu de passes structuré sont particulièrement importants.

Ce qui compte dans la construction

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Perfectionne tes passes

Dans la même veine : beaucoup de joueurs négligent encore et toujours le contrôle dans leur jeu de passes. À la place, la touche de passe est martelée sans contrôle, de manière frénétique et plusieurs fois d'affilée pour se sortir tant bien que mal du pressing adverse. Inutile de préciser que ce n'est pas la recette gagnante. Tu dois réfléchir à chaque passe. La moindre imprécision peut mener à une passe ratée.

Comment améliorer ton jeu de passes

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Deviens plus dangereux en attaque

Il existe plusieurs façons de marquer en attaque. Il est important de ne pas toujours emprunter le même chemin, sinon tu deviendras trop prévisible.

trois façons de marquer

Frappes enroulées de loin

Depuis l'extérieur de la surface, les frappes enroulées au second poteau sont une arme redoutable.

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Développe ton dribble

Si tu veux laisser ta marque en attaque, impossible de faire l’impasse sur l’amélioration de ton dribble. Voici ce que tu dois savoir sur le dribble dans EA FC 27.

Le dribble dans EA FC 27

Vue aérienne de la Red Bull Arena dans EA Sports FC 27.

Bienvenue dans la Red Bull Arena du RB Leipzig

© EA Sports

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Tire le maximum des gestes techniques

Quand il est question de gestes techniques, bien des joueurs deviennent vite nerveux. Trop compliqué. Trop difficile. Trop long à apprendre. Mais rien de tout ça n’est vrai. Plusieurs gestes sont simples à apprendre et faciles à exécuter. Ils sont efficaces et peuvent améliorer ton jeu.
Nous te présentons ici trois gestes techniques de base qui existent depuis de nombreuses années et qui fonctionnent toujours très bien dans EA FC 27. Ensuite, nous te présenterons tous les nouveaux gestes techniques d’EA FC 27.

Les gestes techniques de base dans EA FC 27

Feinte de frappe (Fake Shot) : geste technique une étoile

Râteau latéral (Ball Roll) : geste technique deux étoiles

Râteau (Drag Back) : geste technique deux étoiles

Nouveaux gestes techniques dans EA FC 27

Geste technique

Difficulté

Fake Turn

trois étoiles

Ball Roll Spin

quatre étoiles

Stepover Combo (Jog)

cinq étoiles

Kneel Header

pas de classement en étoiles, uniquement possible avec le PlayStyle Trickster

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Entraîne ton mental

Dans EA FC 27, il ne s'agit pas seulement de maîtriser le gameplay. La force mentale joue aussi un rôle important pour réussir à long terme. Les pétages de plomb, les manettes fracassées et les écrans brisés devraient appartenir au passé si tu veux passer au niveau supérieur dans EA FC 27. Les émotions font certainement partie du soccer virtuel aussi, mais perdre ses moyens ne te mènera nulle part. Si tu perds ton sang-froid, tu perdras la partie.
Si tu es mené au pointage et que rien ne semble fonctionner, garde ton calme. Reste concentré et fort mentalement. EA FC 27 est un jeu mental autant que n’importe quoi d’autre. Si tu commences à t’énerver à propos de situations précises, de tes joueurs ou du jeu en général, tu te mets déjà des bâtons dans les roues. Cela nuira à ta performance et t’empêchera de jouer à ton meilleur. Rester concentré pendant tout le match est essentiel si tu veux jouer à ton plus haut niveau.
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Apprends des pros

De nombreux pros d’EA FC 27 produisent des tutoriels et partagent des conseils pendant leurs diffusions en direct. Si tu as tiré le maximum de notre lot de conseils sur EA FC 27 mais que tu veux en apprendre davantage, va jeter un œil aux chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming, l’équipe d’EA FC liée au RB Leipzig, qui compte plusieurs champions du monde de FC. Umut Gültekin, Donovan « Tekkz » Hunt, Levy Finn Rieck et Alfie « RedLac » Calder partagent régulièrement des astuces, des conseils et des guides précieux.
Conseil : Regarde des matchs complets mettant en vedette les pros de RBLZ sur YouTube ou Twitch. Suis les diffusions en direct des grands tournois et essaie d’analyser par toi-même ce qui rend les pros si forts.
Tu te sens prêt pour la nouvelle saison d’EA FC 27? N’oublie jamais : tout ne fonctionnera pas nécessairement du premier coup. Mais avec du temps et de la patience, tu continueras de progresser et tu écriras ta propre histoire de réussite. C’est parti!