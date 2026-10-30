10 conseils de pro pour EA FC 27

À propos de l'auteur Christian Knoth Christian Knoth est un ancien joueur professionnel d'eFootball. Il a été international allemand, champion d'Europe, et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Depuis de nombreuses années, Chris est coach. Il a notamment entraîné des joueurs esport de la Virtual Bundesliga, le championnat d'Allemagne officiel d'EA FC 27. Sur redbull.com, Chris vous accompagne dans votre progression et partage régulièrement des conseils pour EA FC 27.

La saison de FC 27 est lancée! Sorti le 25 septembre, le jeu d’EA Sports propose une fois encore de nouvelles fonctionnalités qui modifient le gameplay et l'expérience de jeu. Comme d'habitude, on est là pour te proposer des conseils de pro afin que tu maîtrises le jeu le plus vite possible et que tu passes à un niveau supérieur.

Notre guide d’EA FC 27 sera le compagnon idéal tout au long de la saison. Que tu sois débutant ou joueur chevronné, tu y trouveras de nombreux conseils pour progresser.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages. Red Bull | Energy Drink En savoir plus

01 Gameplay : la défense active paie plus que jamais

Le gameplay d'EA FC 27 diffère de celui de son prédécesseur EA FC 26. Les raisons sont nombreuses. Entre autres changements, la défense automatique de l’IA a été réduite. Il ne suffit plus de simplement fermer les espaces. Dans EA FC 27, tu dois jouer un rôle plus actif. La défense avec L2/LT (jockey) a été accélérée et la portée des duels manuels a été augmentée, à condition que tu défendes activement.

« Nous avons entièrement reconstruit notre système de défense de l'IA », nous a confié Sam Rivera, Gameplay Executive Producer d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 à Cologne : « Quand tu contrôles un défenseur maintenant, les tacles, les blocages et les interceptions sont meilleurs, et le placement réagit mieux. Les défenseurs de l'IA ne prennent plus tout en charge automatiquement : si l'IA passe à côté du ballon, elle ne le récupère plus. »

Le résultat? Quiconque maîtrise rapidement la défense (tu trouveras des conseils précis plus bas) et prend ses responsabilités en défendant activement sur le ballon obtient un net avantage. Réduire la part de hasard et accorder plus d’importance à l’habileté des joueurs est une demande de longue date de la communauté. C’est maintenant devenu réalité. « En défense, les sensations seront complètement différentes dans EA FC 27 : c’est tout simplement plus gratifiant quand tu récupères le ballon toi-même », explique Rivera.

Quotation Un attaquant noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu’un attaquant noté 99. Sam Rivera, producteur exécutif de Gameplay à EA FC

Christopher Nkunku est de retour au RB Leipzig dans FC 27 © EA Sports

02 PlayStyles vs attributs : un nouvel équilibre

Ces dernières années dans EA FC, le rapport entre les PlayStyles et les attributs classiques des joueurs et joueuses était clairement établi : les PlayStyles étaient si dominants que les valeurs d'attributs normales pouvaient être négligées. Dans EA FC 27, ça change. « L'an dernier, nous avions déjà commencé à transférer de la puissance des PlayStyles vers les attributs, c'est ce que voulait la communauté », a déclaré Kantcho Doskov, Senior Game Design Director d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 : « Mais le retour, c'était : ça ne suffit pas encore. Dans FC 27, nous allons plus loin; plus de dix PlayStyles ont été rééquilibrés. »

Rivera, collègue de Doskov chez EA Sports, ajoute : « Notre objectif pour EA FC 27 : un PlayStyle vous donne environ 5 à 10 % de bonus. Un attaquant noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu'un attaquant noté 99. » Avec ces ajustements, tu devrais vite constater que les attributs comptent de nouveau. Il ne s’agit plus simplement d’avoir les bons PlayStyles. Même des PlayStyles OP d'EA FC 26 , comme Bruiser par exemple, ont été retravaillés pour rétablir l’équilibre.

03 Maîtrise la défense dans le nouveau jeu

Les nombreuses nouveautés de chaque année peuvent sembler un peu intimidantes, et tu te demandes peut-être : dois-je tout réapprendre à zéro? Heureusement, beaucoup de notions de base restent les mêmes dans FC 27, y compris la défense. Une défense solide demeure le fondement du succès à long terme. Voici six conseils pour t’aider à mieux défendre, à encaisser moins de buts et, en fin de compte, à gagner plus de matchs.

6 conseils pour votre défense dans EA FC 27 Le timing des duels Le choix du moment est crucial pour les tacles. Si tu tacles au bon moment, le ballon ne reviendra pas directement à ton adversaire. L’effet « ping-pong » des versions précédentes du jeu est moins prononcé qu’avant. Cela dit, ne t’attends pas à ce qu’un joueur dont la note globale est de 60 et la note de tacle de 40 remporte chaque duel simplement parce que tu es bien placé. Plus la note de tacle est élevée, plus tes chances de réussite sont grandes. Un pressing efficace Un pressing ciblé peut forcer tes adversaires à céder la possession. Avec R1/RB, tu envoies un joueur supplémentaire mettre de la pression sur le porteur du ballon. Plus tu l’utilises de façon agressive, plus tu déstabilises l’attaquant. Mais attention : un pressing agressif avec R1/RB peut exposer ta ligne défensive aux autres attaquants. Réfléchis bien à la fréquence à laquelle tu l’utilises. Une icône grise au-dessus d’un joueur te permet de repérer lequel exerce la pression supplémentaire. C’est aussi le joueur que tu sélectionnes quand tu changes de joueur contrôlé avec le stick droit ou L1/LB. Laisse tes défenseurs centraux en place Sortir tes défenseurs centraux de la ligne défensive est l’une des pires erreurs que tu puisses commettre. Cela crée d’énormes brèches que ton adversaire peut exploiter avec de dangereuses passes en profondeur. Recule avec tes milieux de terrain Pour garder tes défenseurs centraux dans la ligne défensive tout en défendant plus haut sur le terrain, fais reculer l’un de tes milieux de terrain. Cela crée une supériorité numérique et te donne un joueur de plus pour bloquer les attaques de ton adversaire. Il lui devient aussi plus difficile de trouver des brèches dans ta défense. Autre point important quand tu utilises tes milieux en défense : dans EA FC 27, plus que jamais, tu dois t’assurer que tes milieux centraux bloquent les lignes de passe vers l’avant-centre. L’axe est la clé cette saison. Défends avec L2/LT Si tu n’appuies pas sur L2/LT en défendant, tu auras moins de contrôle dans les duels et tu laisseras trop souvent filer tes adversaires. Avec L2/LT (défense en jockey), tu seras mieux placé, tu te déplaceras dans un rayon plus restreint et tu défendras plus efficacement grâce à des déplacements plus rapides dans les espaces restreints. Appuie sur L2/LT et R2/RT en même temps et tu iras plus vite tout en gardant l’œil sur le porteur du ballon. Même à haute vitesse, tu peux défendre efficacement avec L2/LT. Défends pour toi-même et prends tes responsabilités Ne te fie jamais uniquement à la défense du CPU : défends manuellement dès que possible. Comme nous l’avons expliqué, la défense manuelle est plus payante que jamais, alors que la défense de l’IA a été affaiblie. La défense du CPU ne devient vraiment utile que si tu disposes de défenseurs de calibre mondial. Exerce-toi à défendre manuellement à l’aide des conseils ci-dessus et prends les commandes toi-même.

Suis nos conseils pour célébrer plus souvent © EA Sports

04 Soigne ta construction du jeu

Pour construire le jeu de façon maîtrisée, il est important de garder ton sang-froid, même quand ton adversaire te met sous pression. Jouer de façon trop frénétique entraîne des passes ratées, des contre-attaques et des buts évitables. En construction de jeu, le contrôle du ballon et un jeu de passes structuré sont particulièrement importants.

Ce qui compte dans la construction Contrôle du ballon Ici, tout est une question de sang-froid. Ne panique pas dès qu'un adversaire s'approche. Aie confiance en tes habiletés, reste serein et évite de te précipiter. Tes habiletés de dribble sont aussi importantes. Si tu maîtrises le dribble, tu seras mieux outillé pour résister au pressing de ton adversaire. Tu pourras garder le ballon collé à tes pieds, même dans les espaces restreints, et le tenir hors de portée de ton adversaire. Jeu de passes Le même principe s’applique ici : reste calme et patient. Si tu appuies trop frénétiquement sur X/A, tu feras une passe imprécise ou mal dirigée. Quand tu fais une passe, la direction doit correspondre à celle vers laquelle ton joueur regarde. Si ton joueur regarde vers l’avant et que tu passes vers la gauche ou la droite, le ballon risque de ne pas atteindre ton coéquipier avec précision, voire pas du tout. Il vaut donc mieux faire la passe une fois que ton joueur regarde son coéquipier. C’est comme dans le vrai soccer : les joueurs n’ont pas d’yeux sur les côtés ni derrière la tête!

05 Perfectionne tes passes

Dans la même veine : beaucoup de joueurs négligent encore et toujours le contrôle dans leur jeu de passes. À la place, la touche de passe est martelée sans contrôle, de manière frénétique et plusieurs fois d'affilée pour se sortir tant bien que mal du pressing adverse. Inutile de préciser que ce n'est pas la recette gagnante. Tu dois réfléchir à chaque passe. La moindre imprécision peut mener à une passe ratée.

Comment améliorer ton jeu de passes 5 conseils pour une passe précise Regarde ta cible et ne te place pas de côté ni dos à elle. Ne te tiens pas trop loin du joueur qui reçoit la passe. Assure-toi qu’aucun adversaire ne se trouve sur la trajectoire de la passe. Fais des passes maîtrisées : si possible, contrôle d’abord le ballon et conduis-le. Maintiens X/A seulement aussi longtemps que la passe l’exige. Pour une passe très courte, une brève pression sur le bouton suffit.

06 Deviens plus dangereux en attaque

Il existe plusieurs façons de marquer en attaque. Il est important de ne pas toujours emprunter le même chemin, sinon tu deviendras trop prévisible.

trois façons de marquer Attaque par l'axe Ici, tu devras prendre beaucoup de décisions rapides dans un espace restreint. Les passes rapides, le dribble et les gestes techniques sont essentiels pour semer tes adversaires. Pour créer des occasions de marquer, ta passe dans l’espace doit arriver au bon moment. Les passes en profondeur, en particulier, peuvent être efficaces si elles sont bien synchronisées. L’une des raisons : les appels des joueurs sont plus intelligemment que jamais dans EA FC 27. Le même principe s’applique à l’attaque dans EA FC 27 : l’axe est la clé. Forme des triangles et essaie de faire parvenir le ballon à ton attaquant ou à ton numéro 10 par l’axe. Les ailiers qui jouent le rôle d’attaquant intérieur aident à désorganiser l’axe de la défense et créent de l’espace pour tes attaquants axiaux. Attaques par les côtés Ici, tu auras souvent plus d’espace que lorsque tu passes par l’axe. Par contre, tu es plus loin du but adverse et tu devras tôt ou tard décider comment ramener le ballon dans l’axe. Plusieurs options s’offrent à toi. Tu peux choisir la solution la plus simple et envoyer un centre aérien dans la surface. Avec les centres aériens, toutefois, le ballon doit souvent franchir une longue distance, ce qui peut parfois nuire à la précision. Si aucun de tes joueurs n’est complètement démarqué dans la surface de réparation, réfléchis à deux fois avant de centrer ou de garder le ballon au pied. Une autre option consiste à revenir vers l’axe depuis l’aile, soit avec des passes courtes, rapides et précises et de puissantes passes en profondeur dans la surface (X/A + R1/RB), soit avec une course individuelle habile qui intègre des gestes techniques. Souvent, ton adversaire ne s’y attend pas et la défense se retrouve désorganisée. Se déplacer d’abord vers l’intérieur, puis vers l’extérieur et de nouveau vers l’intérieur peut s’avérer efficace. Frappes de loin N’essaie pas toujours de porter le ballon jusque dans le but. Les tirs de l’extérieur de la surface peuvent être plus efficaces que tu ne le penses. Avec des gardiens qui s’améliorent sans cesse, marquer à l’intérieur de la surface est de toute façon difficile. Cela dit, tu ne devrais pas tirer de toutes les positions. Pour tirer de loin, il te faut le bon joueur et la bonne occasion. Si tu as suffisamment d’espace et que le ballon est sur ton meilleur pied, vas-y! Les frappes enroulées vers le coin opposé du but sont particulièrement efficaces pour marquer de loin.

Frappes enroulées de loin Depuis l'extérieur de la surface, les frappes enroulées au second poteau sont une arme redoutable.

07 Développe ton dribble

Si tu veux laisser ta marque en attaque, impossible de faire l’impasse sur l’amélioration de ton dribble. Voici ce que tu dois savoir sur le dribble dans EA FC 27.

Le dribble dans EA FC 27 Left Stick Dribbling Le dribble classique au stick gauche est de nouveau nettement plus fort dans EA FC 27. C’est un changement majeur par rapport aux deux derniers jeux, où il était plus faible et avait donc perdu de sa pertinence. Dans EA FC 27, tu devras t’y adapter de nouveau. Le dribble au stick gauche est de retour! Première touche Ta première touche de balle est extrêmement importante quand tu dribbles. Pars-tu directement en sprint? As-tu assez d’espace pour le faire? Ou le dribble en sprint va-t-il entraîner une perte de balle rapide? Dans EA FC 27, tu dois dribbler efficacement et mieux réfléchir à tes décisions. Protection du ballon La réduction de la protection du ballon, introduite dans FC 26, signifie que tu dois garder plus de distance avec tes adversaires quand tu dribbles. Garde l’œil sur ton adversaire et réagis rapidement à ses mouvements. Ainsi, tu prendras de meilleures décisions en dribblant et éviteras de perdre le ballon.

Bienvenue dans la Red Bull Arena du RB Leipzig © EA Sports

08 Tire le maximum des gestes techniques

Quand il est question de gestes techniques, bien des joueurs deviennent vite nerveux. Trop compliqué. Trop difficile. Trop long à apprendre. Mais rien de tout ça n’est vrai. Plusieurs gestes sont simples à apprendre et faciles à exécuter. Ils sont efficaces et peuvent améliorer ton jeu.

Nous te présentons ici trois gestes techniques de base qui existent depuis de nombreuses années et qui fonctionnent toujours très bien dans EA FC 27. Ensuite, nous te présenterons tous les nouveaux gestes techniques d’EA FC 27.

Les gestes techniques de base dans EA FC 27

Feinte de frappe (Fake Shot) : geste technique une étoile Exécution Souvent, la feinte de frappe classique suffit à prendre ton adversaire à contre-pied. La clé, toutefois, réside dans les différentes façons de l’exécuter. Appuie d'abord sur la touche de tir/centre. Appuie ensuite sur la touche de passe pour exécuter la feinte de frappe. Simultanément, détermine avec le stick gauche la direction dans laquelle tu te déplaces après la feinte de frappe. Tu décides ainsi également si tu conserves ta vitesse ou si tu la réduis avec un changement de direction. Tu peux aussi ne pas toucher au stick gauche. Dans ce cas, tu exécuteras une feinte de frappe sur place. Il existe aussi une feinte de frappe suivie d’une accélération. Pour la réaliser, appuie sur L1/LB en plus de la feinte de frappe normale. Ainsi, si tu veux exécuter une feinte en diagonale vers la droite ou la gauche tout en prenant de la vitesse, utilise sans hésiter le bouton L1/LB. Si tu réussis à dépasser ton adversaire de cette façon, il aura du mal à te rattraper. Utilisation La feinte de frappe vous aide dans de nombreuses situations. Vous pouvez vous placer dans des positions de frappe prometteuses dans et autour de la surface. Avec la feinte de frappe à l'arrêt, vous pouvez interrompre des duels avec vos adversaires. Si le défenseur continue sa course, vous aurez brièvement un peu d’espace et aurez l'occasion de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de frappe avec accélération est particulièrement adaptée sur les côtés, lorsque vous avez besoin d'un surplus de vitesse pour les sprints de vos ailiers.

Râteau latéral (Ball Roll) : geste technique deux étoiles Exécution Pour le ball roll, il te suffit du stick droit. Pousse le stick dans la direction dans laquelle tu veux exécuter le geste. Par exemple, si tu cours vers le but de droite et que tu veux exécuter un ball roll vers la droite, pousse le stick droit vers la droite. Pour qu’il fonctionne, tu dois maintenir le stick dans la direction voulue pendant un court instant. Plus tu maintiens le stick longtemps dans cette direction, plus ton joueur enchaînera les ball rolls. Utilisation Le timing est particulièrement important pour utiliser le ball roll efficacement. Imagine, par exemple, que tu cours vers l’avant avec le ballon et qu’un adversaire fonce vers toi. Tu devines qu’il s’apprête à tacler. Juste avant le duel, exécute le ball roll. Tu esquiveras le tacle et ton adversaire tacklera dans le vide. Par contre, si tu utilises le ball roll trop tôt ou trop tard, il n’aura pas l’effet souhaité et ton adversaire pourrait simplement te prendre le ballon.

Râteau (Drag Back) : geste technique deux étoiles Exécution Appuie sur R1/RB et, en même temps, tire le stick gauche vers l’arrière par rapport à la direction de course de ton joueur. Si tu cours vers le but de droite, pousse le stick gauche vers la gauche; si tu cours vers le but de gauche, pousse le stick vers la droite. Le ballon est ainsi ramené vers l’arrière. Vient ensuite le mouvement crucial qui rend le drag back si imprévisible et efficace. Tu peux exécuter la sortie du drag back dans n’importe quelle direction. Soit tu gardes le stick gauche poussé vers l’arrière, soit tu le pousses vers la droite, la gauche ou l’avant à la fin. Utilisation Les différentes directions de sortie possibles compliquent la tâche à ton adversaire, qui a du mal à deviner ce que tu prévois avec le drag back. Voici deux exemples d’utilisation : Un défenseur te rattrape pendant un sprint. Avec le drag back, tu peux faire passer ton adversaire devant toi et te recréer de l’espace. Tu joues le ballon vers ton attaquant à la limite de la surface. Avec le drag back, tu peux laisser ton adversaire derrière toi et créer une occasion de tir.

Nouveaux gestes techniques dans EA FC 27

Geste technique Difficulté Fake Turn trois étoiles Ball Roll Spin quatre étoiles Stepover Combo (Jog) cinq étoiles Kneel Header pas de classement en étoiles, uniquement possible avec le PlayStyle Trickster

09 Entraîne ton mental

Dans EA FC 27, il ne s'agit pas seulement de maîtriser le gameplay. La force mentale joue aussi un rôle important pour réussir à long terme. Les pétages de plomb, les manettes fracassées et les écrans brisés devraient appartenir au passé si tu veux passer au niveau supérieur dans EA FC 27. Les émotions font certainement partie du soccer virtuel aussi, mais perdre ses moyens ne te mènera nulle part. Si tu perds ton sang-froid, tu perdras la partie.

Si tu es mené au pointage et que rien ne semble fonctionner, garde ton calme. Reste concentré et fort mentalement. EA FC 27 est un jeu mental autant que n’importe quoi d’autre. Si tu commences à t’énerver à propos de situations précises, de tes joueurs ou du jeu en général, tu te mets déjà des bâtons dans les roues. Cela nuira à ta performance et t’empêchera de jouer à ton meilleur. Rester concentré pendant tout le match est essentiel si tu veux jouer à ton plus haut niveau.

10 Apprends des pros

De nombreux pros d’EA FC 27 produisent des tutoriels et partagent des conseils pendant leurs diffusions en direct. Si tu as tiré le maximum de notre lot de conseils sur EA FC 27 mais que tu veux en apprendre davantage, va jeter un œil aux chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming , l’équipe d’EA FC liée au RB Leipzig, qui compte plusieurs champions du monde de FC. Umut Gültekin, Donovan « Tekkz » Hunt, Levy Finn Rieck et Alfie « RedLac » Calder partagent régulièrement des astuces, des conseils et des guides précieux.

Conseil : Regarde des matchs complets mettant en vedette les pros de RBLZ sur YouTube ou Twitch. Suis les diffusions en direct des grands tournois et essaie d’analyser par toi-même ce qui rend les pros si forts.

Tu te sens prêt pour la nouvelle saison d’EA FC 27? N’oublie jamais : tout ne fonctionnera pas nécessairement du premier coup. Mais avec du temps et de la patience, tu continueras de progresser et tu écriras ta propre histoire de réussite. C’est parti!