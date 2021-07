Ed Muggridge s’attaque aux eaux inexplorées de Filer Creek

La chaîne Côtière, en Colombie-Britannique, recèle quelques-uns des cours d’eau les plus impétueux et reculés au monde. Depuis les sommets où les glaciers abondent, l’eau de fonte s’écoule dans un réseau de gorges et de canyon, en route vers l’océan Pacifique – et elle laisse dans son sillage une multitude de rapides en terrain escarpé.

Dans la chaîne Côtière, ce ne sont pas les rivières qui manquent pour établir une première descente, explique le kayakiste Sandy MacEwan . Mais en trouver une où le projet est réellement faisable, c’est une tout autre histoire! Le territoire est éloigné, et les cours d’eau dévalent des pentes très abruptes.

Donc, quand Sandy MacEwan a déniché Filer Creek dans les images satellites – un cours d’eau vierge qui semblait praticable à quelque 250 km au nord de Vancouver –, il a tout de suite voulu organiser une expédition avec les kayakistes canadiens Ed Muggridge et Benny Marr.

À la recherche de premières descentes à faire dans la chaîne Côtière. © Benny Marr

Deux mois plus tard, ça y était. Leur matériel savamment rangé, les trois kayakistes aguerris remontaient la Sunshine Coast, prenaient un bateau-taxi jusqu’à l’inlet Toba, puis atteignaient leur point de départ en hélico. Devant eux : 7 jours et 66 km d’eau vive à explorer.

Ed Muggridge transporte son équipement le long de Filer Creek. © Benny Marr

Bon, l’hélicoptère vient de te lâcher à la source de Filer Creek. Qu’est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là?

Maintenant que nous étions là, il n’y avait qu’une façon de sortir, et c’était de descendre les 50 km de Filer Creek. Ça faisait des mois qu’on discutait et qu’on planifiait cette excursion, mais une fois qu’on est arrivés sur place et que l’hélicoptère s’en est allé, je me suis rendu compte que je ne m’étais jamais senti aussi exalté et vulnérable de ma vie.

Après l’hélico, une première descente en eau vive de 50 km en 7 jours. © Benny Marr

Et puis, les rapides? Est-ce que Filer Creek est une descente à faire absolument?

C’était des rapides classiques de la chaîne Côtière de Colombie-Britannique. Il y avait beaucoup de nouveaux rochers – fraîchement transportés par les glissements de terrain – qui venaient saccader le courant, ce qui créait un territoire hostile et loin d’être propre. Les rapides étaient puissants, effrayants et parsemés de vilaines embûches.

Il y avait des sections vraiment invitantes, mais vu le risque élevé et l’éloignement, repousser les limites n’était pas une option. L’ambiance générale et le caractère de la rivière me rendaient nerveux. S’il y avait eu moins d’eau, je crois que j’aurais fait plus d’essais. Mais bon, les gorges et le paysage étaient magnifiques d’un bout à l’autre.

Sandy MacEwan ouvre la voie. © Benny Marr

L’expédition semblait composée à 30 % de kayak, et à 70 % de bonne vieille randonnée dans les broussailles. Qu’as-tu pensé de cette deuxième activité?

Je n’ai jamais été un grand adepte de la deuxième partie… Moi, j’aime les grosses chutes qui donnent une satisfaction immédiate, et je n’avais jamais participé à une expédition aussi exigeante.

Il y a des journées où on a passé entre six et huit heures à traîner nos kayaks pesants à travers la forêt la plus dense que j’aie jamais vue en Colombie-Britannique – à la sueur de nos fronts. Mais d’autres jours, on a passé des heures à pagayer dans les gorges et les canyons vierges, entourés du magnifique décor de la chaîne Côtière. Bref, ce genre de mission de sept jours n’est pas mon premier choix, mais en venir à bout, c’était follement gratifiant… et un peu addictif, aussi étrange que ça puisse paraître.

On est tellement content d'avoir fini mais... on regarde nos amis puis on dit, "on revient l'année prochaine?" Ed Muggridge

Ton plus beau souvenir du voyage?

Il y a un segment d’eau vive après le canyon Question-mark que je n’oublierai jamais. On avançait dans une gorge de granit, et il y avait des dizaines de chutes qui coulaient des deux côtés. Ce n’est pas tout le monde qui peut se vanter d’avoir fait la première descente dans un canyon de granit fermé complètement fou en Colombie-Britannique!

Et la chose à retenir?

Le véritable arrière-pays, c'est extrême. On n'est jamais trop préparé. Pour mes prochaines expéditions, j'aimerais prendre le temps de m'habituer aux secteurs exposés et être au sommet de ma forme, physiquement et mentalement, pour être prêt à relever le défi.

On se prépare pour une autre journée éreintante. © Benny Marr