BIKE CHECK: Le Canyon Lux d'Emily Batty

En préparation pour le début de la saison de la Coupe du Monde UCI et pour les qualifications de l’équipe olympique canadienne, Emily et sa coéquipière, la championne canadienne U23 Laurie Arsenault, ont passé du temps à peaufiner leurs nouveaux vélos dans les sentiers techniques de la Colombie-Britannique.

Batty et Arsenault sur les sentiers techniques en Colombie-Britannique © Adam Morka / Canyon Bicycles

« Ici à Victoria, nous avons certains des terrains les plus difficiles au Canada», raconte Emily. « À la maison en Ontario, c’est très lisse, rapide et flowy. Quant à ici, c’est rugueux et technique, et en environ quatre heures de vélo, tu peux couvrir seulement 30 kilomètres. C’est lent et technique, alors pour tester ces vélos, on ne pourrait pas trouver un meilleur endroit pour le faire.»

Son nouveau vélo, qu’elle a nommé Bruce, est un Canyon Lux peint sur mesure. «C’est du haut de gamme, ils sont tellement rapides, ils sont juste incroyables», raconte Emily à propos de leurs nouveaux bolides. «C’est vraiment excitant de voir ces nouveaux vélos, de travailler dessus, de les tester et de les pousser».

Alors qu’Emily développait sa nouvelle équipe, il était vraiment important pour elle de travailler avec des compagnies qui s’alignaient avec sa vision et ses buts. Ci-dessous, elle nous présente son nouveau set-up et ses nouveaux commanditaires.

Voici Bruce, le nouveau vélo XCO d’Emily Batty © Adam Morka / Canyon Bicycles

«Avec la géométrie de ma potence et ma selle et la longueur de ma crank, je peux obtenir le fit parfait pour mes courses, ce qui est énorme», raconte Emily.

Emily court avec la Fox 32 Stepcast avec un revêtement Kashima et 100mm de débattement et 60-70psi. «C’est super léger, c’est rigide, et le lockout est un cable et super précis», raconte Emily. Ce niveau de performance est crucial quand on arrive à la ligne de départ et à des rock gardens techniques. «Tout repose sur la précision et sur le fait de savoir que tes trucs vont fonctionner quand tu en as besoin, peu importe les conditions météorologiques.»

«Particulièrement quand vient le temps de se préparer à la ligne de départ, c’est important que le lockout soit activé, il n’y a pas de mouvement ou de jeu dans les suspensions avant et arrière», explique Emily. Pour activer le tout, elle bouge un levier qui active la suspension avant et arrière simultanément.

Handlebar + Stem: Canyon CP008 cockpit intégré

Le Canyon CP008 est un cockpit intégré qu’Emily court avec un stem de 70mm à -17 degré d’élévation. «Nous n’avons pas les bolts et selon moi, le look old school… c’est plus le combo bien rationné, beau, élégant et moderne.»

Grips: Ergon

Le stem intégré au vélo d’Emily Batty © Canyon Bicycles / Adam Morka

Brakes + Shifters: Shimano XTR

Emily est ravie d'être de retour avec Shimano et sur un groupe XTR complet. «Je suis stoked sur l’efficacité des freins, la sensibilité - je suis extrêmement particulière lorsqu’on en vient aux freins», dit Emily. «Quand je fais le contact, je veux que le vélo barre immédiatement.»

Shimano XTR © Canyon Bicycles / Adam Morka

Le choix de la selle est vraiment personnel, mais la décision a bien plus à voir avec le poids que le confort en matière de course. Emily course avec la nouvelle selle de montagne pour femme Ergon XR. «C’est un peu plus large que celle de route [Ergon], mais j’ai passé l’hiver à m’entraîner dessus et j’ai adoré et eu beaucoup de succès», explique Emily. «Pas de mal de selle, rien, pas de problème. Alors tout va bien!»

Emily court sur du DT Swiss XRC 1200 en 29” cette saison-ci et elle utilisera du 30mm ainsi que du 25mm. «Normalement j'utilise du 30mm en avant, mais pour les pistes plus courtes où je peux m’en sortir avec quelque chose de plus étroit à 2.0, je vais rouler avec du 25mm à l’arrière. »

Vue rapprochée de ce avec quoi Emily Batty roule © Adam Morka

«Cette saison je cours avec des pneus Schwalbe, ce qui est vraiment excitant», raconte Emily. «Parce que j’adore tester les treads des pneus. J’adore réellement les tester.» À Victoria, elle a essayé le Schwalbe Racing Ray en avant en 2.4, ce qui est vraiment plus large que ce qu’elle choisirait en course. En arrière, elle court avec le Racing Ralph plus étroit en 2.2. Sa pression dans les pneus varie entre 18 et 23 PSI. «J’ai eu tellement de plaisir!»

Le vélo d’Emily comprend un dérailleur Shimano XTR 1x12 avec une cassette 10-51 Hyperglide. «Pour courser, j’utilise normalement 34 dents en avant, parfois 36 pour des pistes plus courtes,» explique-t-elle. Si c’est une piste avec beaucoup de montées, elle peut descendre à 32.

Une caractéristique pratique du cadre du Canyon est le chain guide intégré. «Il n’y a pas d’excès de boulons et de gadgets», explique-t-elle. «C’est juste intégré. C’est tellement minimal, et ça fait le travail. Je l'ai mis à l'épreuve ici sur les sentiers de Heartland Victoria, et tout est resté en place.»

Dérailleur Shimano XTR 1x12 avec une cassette 10-51 Hyperglide © Canyon Bicycles / Adam Morka

Pédales: Shimano XTR

L’hiver passé, Emily a consacré son temps à perfectionner son clip-in au départ. Sachant où et dans quel ange placer la pédale de sorte qu'elle vienne pour un contact précis entre la chaussure et la surface à chaque fois. «Au départ, quand le fusil se fait entendre, trouver la pédale immédiatement est crucial», explique-t-elle. «Alors j’ai beaucoup travaillé là-dessus, et être de retour sur des pédales XTR… c’est génial!»

Tige de selle: Fox Transfer

Les dropper seatposts peuvent être un peu controversés dans le monde de la course XC, mais Emily est totalement pour ça. Ça dépend de la piste, mais lorsqu’une piste est propice à ça, elle prend la Fox Transfer avec 70mm de drop.

