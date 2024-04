8 exercices que les coureurs peuvent utiliser pour renforcer leurs genoux

Wings for Life World Run The global race benefiting spinal cord injury research returns for another inspiring edition.

ne court pas pour obtenir des trophées ou des accolades. Au lieu de cela, il dit : " Je cours pour les mêmes raisons que tout le monde. La première, c'est que tu te sens bien." L'éthique d'Alkinson correspond à la houle de l'humanité qui participe chaque année au plus grand événement de course à pied au monde,

© Adam Weathered for Wings for Life World Run

Australian triathlete Courtney Atkinson on an essential training run

change de surface entre les routes, les chemins de gravier et les sols forestiers pour garder ses os, ses ligaments et ses tendons en bonne santé. Les exercices de renforcement des genoux, comme les huit que nous détaillons ci-dessous, sont un autre excellent moyen de minimiser les blessures en renforçant les muscles autour de tes genoux.

Les levées de jambes sont simples mais efficaces pour faire travailler tes quadriceps, tes hanches et tes abdominaux. En ciblant le tronc, tu améliores ton équilibre et tu donnes à tes genoux le soutien dont ils ont besoin.

Taking care of those knees is essential for ultrarunners like Tom Evans

Le step-down en boîte sur une jambe aide à soutenir et à stabiliser tes genoux. Cet exercice fait travailler les quadriceps, les hanches et les ischio-jambiers, ce qui permet d'améliorer l'équilibre et l'amplitude des mouvements. Tu auras besoin d'au moins une marche pour faire cet exercice. Essaie cinq séries de 10 répétitions par côté.

Abaisse lentement ta jambe gauche vers le sol et touche légèrement ton pied au sol. Reviens à ta position de départ sans utiliser ton pied gauche pour te pousser. Ton genou droit doit faire tout le travail. Répète 10 fois et change de côté.

Les fentes sont probablement un exercice familier, même si tu ne penses pas à tes genoux. Ces fentes se concentrent sur tes fessiers et tes ischio-jambiers, renforçant ces muscles pour protéger tes genoux. Les fentes avant ciblent tes quadriceps, tes ischio-jambiers, tes fessiers et tes mollets.

It's knees up as Courtney Atkinson tackles Red Bull Trail Heads