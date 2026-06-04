Pilotes de F1 Academy à surveiller : 7 femmes façonnant le sport automobile

La Formule 1 n'a jamais manqué de prodiges. Mais en ce moment, l'un des bassins de talents les plus fascinants du sport automobile ne se joue pas le dimanche après-midi : il se déploie dans les paddocks, avant même que le week-end de Grand Prix ne commence. La F1 Academy , la série réservée aux femmes, façonne l'avenir du sport automobile en cultivant les talents féminins. Voici sept pilotes dont l'influence sur la grille est bien réelle.

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Alisha Palmowski a pris d'assaut le circuit de Montréal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Des foules grandissantes, une compétition accrue, le soutien des constructeurs et une attention mondiale croissante : la F1 Academy entre dans une nouvelle ère. En peu de temps, la série est devenue l'une des histoires les plus captivantes du sport automobile junior. Et maintenant que les équipes de Formule 1 s'investissent pleinement dans le développement des talents féminins, la grille regorge de pilotes qui ne roulent pas que pour des trophées, mais aussi pour redéfinir l'avenir du sport.

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Des phénomènes du karting aux converties de l'endurance, en passant par des stars des réseaux sociaux dont la vitesse impressionne, la F1 Academy s'impose comme le tremplin de la prochaine génération de pilotes automobiles. Le niveau a considérablement augmenté, les projecteurs sont plus intenses que jamais et les pilotes qui arrivent sur la grille aujourd'hui semblent plus préparées, plus prêtes et plus ambitieuses qu'à tout autre moment de la courte histoire du championnat.

Si tu n'as suivi la série que de loin jusqu'ici, c'est le temps cette année de la suivre plus attentivement.

02 Qu'est-ce que la F1 Academy?

Les courses de la F1 Academy se déroulent lors des Grands Prix F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Fondée en 2023 et dirigée par l'ancienne pilote de Formule 1 Susie Wolff, la F1 Academy a été créée pour accompagner et soutenir les pilotes féminines en route vers des catégories supérieures du sport automobile, à partir de son niveau actuel de Formule 4.

La grille compte 18 pilotes à temps plein, âgées de 16 à 25 ans, réparties en six équipes. Chaque pilote est soutenue par une équipe de F1 ou un grand partenaire mondial.

Le format comprend deux ou trois courses par week-end, des départs en grille inversée ainsi qu'une série de tests poussés conçus pour accélérer le développement des pilotes. Les points sont attribués selon un système similaire au championnat de F1, et la pilote qui en accumule le plus au fil de la saison est sacrée championne.

En disputant leurs courses lors des week-ends de Grand Prix, les jeunes pilotes ont accès à des équipes d'élite, à des ingénieurs, à des circuits prestigieux et à une visibilité mondiale. En 2026, la F1 Academy est au calendrier aux côtés de la Formule 1 en Chine, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis (Austin et Las Vegas).

03 7 pilotes à suivre en ce moment

Les performances d'Alisha Palmowski s'annoncent excellentes en 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alisha Palmowski

Pilote chez Campos Racing, soutenue par Red Bull Racing

Alisha Palmowski a entamé la saison 2026 comme l'une des principales prétendantes au championnat après une année exceptionnelle en tant que recrue, marquée par une victoire en course et cinq podiums.

Son ascension dans les rangs repose sur une constance remarquable. Elle a remporté à deux reprises le titre de vice-championne junior dans la série Daniel Ricciardo (2020 et 2021), avant de passer en 2023 au championnat junior Ginetta, où elle a décroché 10 podiums au cours de la saison. En 2024, elle a poursuivi sur sa lancée en GB4, avec trois victoires et un titre de vice-championne.

De retour pour sa deuxième saison à la F1 Academy, la pilote britannique allie une vitesse pure et un sens de la course développé, ce qui en fait une véritable menace dans la lutte pour le titre.

Emma Felbermayr

Pilote chez Rodin Motorsport, soutenue par Audi

Les performances d'Emma Felbermayr lors de la saison 2025 de la F1 Academy, sa saison de recrue, ont révélé son grand potentiel. Son moment marquant est survenu à Montréal, où elle a décroché sa première victoire dans la série, rebondissant suite à une disqualification plus tôt dans le week-end.

Son parcours vers ce niveau de compétition s'est bâti progressivement. Elle a terminé vice-championne de l'ADAC Ladies Cup 2021 avant de poursuivre vers le karting KZ2 à boîte de vitesses, accumulant une précieuse expérience dans des compétitions internationales de haut niveau comme la WSK Super Master Series et la Coupe du monde de karting de la FIA.

Felbermayr a poursuivi sur cette lancée en début de saison 2026 de la F1 Academy, s'imposant immédiatement dans la course au titre grâce à des résultats riches en points et en podiums, et s'établissant comme une sérieuse prétendante parmi les meneuses.

Ella Lloyd

Pilote chez Rodin Motorsport, soutenue par McLaren

Le retour d'Ella Lloyd pour la saison 2026 de la F1 Academy fait suite à une remarquable saison en tant que recrue, ponctuée d'une victoire et de cinq podiums. La pilote galloise, ancienne cavalière de saut d'obstacles et médaillée d'or aux Championnats de ski du Pays de Galles, a constamment démontré une belle vitesse et un sens aiguisé de la compétition.

Avant de rejoindre la F1 Academy, elle s'est démarquée en karting et en formules juniors, notamment lors d'une première saison dans le championnat junior Ginetta en 2022, où elle a marqué des points à 15 des 25 courses et remporté 10 victoires ainsi que sept podiums. Son passage en monoplace en 2024 lui a valu d'autres succès, avec quatre podiums en championnat britannique F4.

Aujourd'hui, forte d'une saison complète en F1 Academy et du titre de Recrue de l'année 2025, elle est bien placée pour transformer ses promesses en une véritable lutte pour le championnat en 2026.

Podium de Shanghai 2026: Alisha Palmowski, Emma Felbermayr, Payton Westcott © Getty Images / Red Bull Content Pool

Payton Westcott

Pilote chez Prema Racing, soutenue par Mercedes

Payton Westcott est la première karteuse issue du programme F1 Academy Discover Your Drive à être promue à une place à temps plein. L'Américaine a commencé le karting à seulement six ans, construisant rapidement des bases solides en participant à des séries comme les United States Pro Kart Series, le California Pro Kart Challenge et le Challenge of the Americas, où elle a décroché une troisième place.

En 2024, elle a rejoint le karting européen dans le cadre du programme F1 Academy Discover Your Drive. Son passage en monoplace l'année suivante a marqué un tournant décisif, avec des victoires de catégorie et des podiums dans la Formula Winter Series, l'Euro 4 Championship, le championnat italien de F4 et l'UAE Trophy.

2026 étant sa saison recrue en F1 Academy, Westcott s'est déjà taillée une réputation parmi les nouvelles pilotes les plus prometteuses de la grille.

Nina Gademan

Pilote chez MP Motorsport, soutenue par Alpine

Nina Gademan aborde sa deuxième saison en F1 Academy portée par un bel élan, après avoir décroché sa première victoire et quatre podiums en 2025. La pilote néerlandaise a déjà montré qu'elle pouvait gagner des courses, ce qui en fait l'une des principales prétendantes au championnat.

Finaliste du shootout Girls On Track Le Mans 2019, elle a remporté la Karting Slalom Cup aux FIA Motorsport Games l'année suivante. Elle a poursuivi son ascension avec le titre de recrue dans la PTC Cup et une deuxième place dans la catégorie TB aux 24 Heures de Zolder 2022, au sein d'une équipe entièrement féminine.

Après avoir fait ses débuts en monoplace dans la F4 britannique en 2024, elle est passée à un siège à temps plein en 2025. Malgré un revers dû à une blessure, elle a terminé avec quatre podiums et une victoire à domicile pleine d'émotion à Zandvoort. Elle est également montée sur des podiums d'hiver dans le championnat de F4 d'Arabie saoudite, bâtissant une solide forme pour la saison 2026 de la F1 Academy.

Rafaela Ferreira a déjà battu des records au cours de sa jeune carrière © Getty Images / Red Bull Content Pool

Rafaela Ferreira

Pilote chez Campos Racing, soutenue par Racing Bulls

Rafaela Ferreira apporte un cocktail de vitesse, d'agressivité et de détermination à sa deuxième saison à la F1 Academy.

La pilote brésilienne a déjà inscrit son nom dans les livres de records. Elle a été la première femme à décrocher une position de tête dans la Copa Brasil de Kart en 2022. En 2023, elle est devenue la première femme à monter sur le podium en championnat brésilien de F4, avant de franchir une étape supplémentaire en 2024 en devenant la première femme à remporter une course dans cette série, accumulant au total trois victoires et 10 podiums dans ce championnat.

Forte de cet élan, elle a maintenu une excellente forme en 2025 en F1 Academy, récoltant sept podiums au fil de la saison, laissant présager une belle saison 2026.

Alba Larsen

Pilote chez MP Motorsport, soutenue par Ferrari

Alba Larsen est considérée comme l'un des jeunes talents les plus excitants de la grille, avec une vitesse remarquable aux essais et en qualifications qui lui a souvent permis d'égaler, voire de devancer, des rivales plus expérimentées.

À sa première saison complète en 2022, elle a terminé troisième du championnat de Zélande, avec des résultats dans le top 4 des championnats danois et nordique de l'IAME. L'année suivante, elle a dominé la série de la Zélande, remportant quatre des cinq manches et montant sur le podium de 11 des 14 courses. Elle a ensuite remporté le shootout senior du programme FIA Girls On Track Rising Stars 2023, ce qui lui a ouvert la voie vers les monoplaces.

En tant que deuxième plus jeune pilote du plateau de la F1 Academy 2025, elle a signé sept arrivées dans le top 5. Si elle parvient à transformer cette vitesse brute en résultats constants, elle a tout le potentiel pour s'imposer comme une révélation en 2026.

04 Calendrier de la F1 Academy 2026

Le championnat 2026 de la F1 Academy se déroulera aux côtés de la Formule 1 lors de ces Grands Prix :

Grand Prix de Chine - Shanghai, Chine - 13-15 mars.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Jeddah, Arabie saoudite - annulé

Grand Prix du Canada - Montréal, Canada - 22-24 mai

Grand Prix de Grande-Bretagne - Silverstone, Grande-Bretagne - 3-5 juillet

Grand Prix des Pays-Bas - Zandvoort, Pays-Bas - 21-23 août

Grand Prix des États-Unis - Austin, États-Unis - 23-25 octobre

Grand Prix de Las Vegas - Las Vegas, États-Unis - 19-21 novembre