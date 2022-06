Pérez et Tsunoda pilotent des zambonis au Grand Prix Canadien

Vingt des pilotes les plus rapides du monde ont atterri au Québec et attendent avec impatience le début du Grand Prix du Canada 2022.

Alors que la plupart des conducteurs discutent de stratégie, assistent à des conférences de presse et signent des autographes, les pilotes de Formule 1 Sergio Perez et Yuki Tsunoda ont choisi de rencontrer l'icône du snowboard franco-canadien Sébastien Toutant et la légende de la NHL PK Subban pour une confrontation symbolique en vue du long week-end à venir.

Regardez ci-dessous pour voir l'action complet du jour de la course, et continuez à défiler pour tout lire sur l'une des courses les plus lentes de tous les temps.

Arrivés sur le circuit moins de 24 heures avant la séance d'essais du GP canadien, les pilotes ont fait connaissance avec leurs machines de course inattendues : les zambonis. Ces resurfaceuses de glace de trois tonnes sont capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 15 km/h et sont présentes à chaque match de hockey dans tout le pays et au-delà - alimentant ainsi fièrement la culture et l'identité canadiennes.

PK Subban explique le format de la course © Bruno Destombes Les machines puissantes © Bruno Destombes

Quelques faits sur la zamboni que vous devez savoir :

En 2001, un zamboni a été conduit sur plus de 7 000 kilomètres de St. John's (Terre-Neuve) à Victoria (Colombie-Britannique). Le voyage a duré environ quatre mois.

Avant l'invention du zamboni, le resurfaçage de la glace prenait plus d'une heure à trois ou quatre ouvriers.

Le zamboni moyen parcourt environ 3 200 kilomètres par an.

Après s'être familiarisé avec les véhicules, Subban a guidé chaque conducteur sur le circuit dynamique, qui comprend une série de virages aiguës, des lignes droites, ainsi qu'une section de slalom. Chaque pilote a eu l'occasion de parcourir le circuit une seule fois et le coureur ayant réalisé le tour le plus rapide a été couronné champion. Une fois les présentations et l'administration terminées, les coureurs se sont lancés dans la bataille.

Premier à s'élancer, Tsunoda maniait avec aisance la bête de somme surdimensionnée en optimisant sa vitesse dans les virages serrés. Adoptant une approche différente du circuit, Pérez s'est concentré sur la vitesse maximale dans la ligne droite tout en poussant le véhicule à ses limites. Enfin, Toutant a abordé le parcours de la même manière qu'il le ferait sur un snowboard - avec toute sa force et son flair créatif naturel.

Sergio Pérez gère son zamboni avec facilité © Bruno Destombes Yuki Tsunoda passe en force dans un virage serré. © Joseph Roby

"C'était différent d'une voiture de F1", a expliqué Pérez sans aucune hésitation. "Elles sont assez rapides si vous tournez le volant et mettez les gaz à fond - vous pouvez même soulever les roues - mais elles sont vraiment hautes, donc vous ne savez pas vraiment où vous êtes sur la piste."

"Dans l'ensemble, c'était agréable et c'est bien qu'il s'agisse d'une course contre la montre", a-t-il ajouté, citant le potentiel élevé de collisions.

Seb Toots franchit la ligne d'arrivée © Joseph Roby

Bien qu'il ait affirmé que les deux véhicules n'avaient rien en commun, Pérez n'a eu aucun mal à faire profiter le monde des zambonis de sa domination en F1. Il a franchi la ligne d'arrivée en un temps record et a brandi le trophée de glace. Sébastien Toutant a terminé à la deuxième place, et Yuki Tsunoda à la troisième.

Sergio Pérez gagne la course © Joseph Roby

Après le warm-up du Grand Prix du Canada de Pérez et Tsunoda, l'équipe a célébré autour d'une poutine et de viande fumée, tout en mettant fin à leur compétition amicale. Et ce, jusqu'à ce que les feux passent au vert le dimanche 19 juin.

N'oubliez pas de télécharger l'application gratuite Red Bull TV et de suivre l'action de la F1 sur tous vos appareils ! Téléchargez l'application ici