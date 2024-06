La voiture est donc rapidement tombée dans l’oubli et a été retirée de la course l’année suivante. D'autres équipes ont testé des modèles à six roues, avec quatre roues à l'arrière, comme la Williams FW07D en 1981. Depuis, la FIA a sévi, et toutes les voitures doivent posséder 4 roues. Ni plus, ni moins.