Pourquoi le podium de Max Verstappen au Canada est « une étape importante »

Malgré tous les changements et bouleversements de cette nouvelle ère de la F1, le Grand Prix du Canada 2026 nous a ramenés aux sources avec une belle bataille roue contre roue entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui se disputaient la deuxième place derrière la domination de Mercedes. Voici les points saillants de la course, qui pourrait bien s'avérer déterminante d'ici la fin de saison.

01 Verstappen contre Hamilton : le duel tant attendu

Respect mutuel : Hamilton et Verstappen ont tous deux apprécié leur combat © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Mercedes de Kimi Antonelli bien en tête du peloton et les pilotes McLaren aux prises avec leurs choix de pneus, c'est aux deux pilotes les plus titrés du plateau qu'est revenue la tâche de nous offrir du grand spectacle dans la lutte pour la deuxième place. Si le Néerlandais s'est d'abord retrouvé derrière son vieux rival, c'est la manœuvre de dépassement spectaculaire qu'il a réalisée à l'approche du premier virage au 13e tour qui a fait parler.

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages. Red Bull | Energy Drink En savoir plus

Verstappen a ensuite conservé la tête jusqu'au 62e tour, quand la patience de Hamilton et les pneus usés du quadruple champion du monde ont permis au Britannique de reprendre sa place et de s'assurer la deuxième position. « Avoir enfin un beau duel avec Max, c'est quelque chose dont je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Je suis très, très heureux », a-t-il confié.

02 De retour sur le podium, et dans la course au titre?

Célébrations pour le premier podium de Red Bull Ford Powertrains © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

Même s'il était déçu de perdre une position si tard en course, la P3 de Verstappen marque un premier podium de la saison pour Max et Oracle Red Bull Racing, et surtout une première historique pour Red Bull Ford Powertrains.

Dans le contexte de la saison jusqu'à maintenant, c'est un bon résultat : la stratégie d'équipe et les performances individuelles étaient au point. Des résultats comme celui-là témoignent des progrès accomplis et donnent confiance. Certes, le titre semble hors de portée en ce moment, mais c'était aussi le cas la saison dernière, et on sait tous ce que peut donner un peu d'élan dans la deuxième moitié d'une saison.

« C'est génial d'être de retour »

« C'est génial d'être de retour sur le podium », a déclaré Verstappen. « C'était un peu une surprise, mais on a fait les bons choix et on n'a rien laissé sur la table. J'ai aimé les derniers tours en duel avec Lewis et j'ai tout donné pour reprendre la position. Sur les deux derniers week-ends, on s'est beaucoup rapproché et on a fait plusieurs pas en avant positifs. C'est aussi notre premier podium avec notre propre groupe motopropulseur, ce qui est une belle étape importante pour l'équipe, alors bravo à tout le monde de nous avoir amenés là. »

03 Hadjar continue d'impressionner

Hadjar a impressionné en qualifications et terminé la course en P5 © Alastair Staley/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Autre performance remarquée du week-end : Isack Hadjar , qui a poursuivi sa belle montée en puissance au sein de Red Bull Racing. Le jeune Français a fait preuve d'une excellente vitesse tout au long des qualifications et de la course, franchissant la ligne d'arrivée en cinquième place.

Hadjar a visiblement gagné en confiance au fil du week-end et a une fois de plus démontré sa capacité à se rapprocher de la vitesse de Verstappen. Sa performance en qualifications a particulièrement retenu l'attention après avoir brièvement pris la tête de certains segments de la session.

« Les performances générales de la voiture ce week-end étaient très positives, on a fait un grand pas en avant depuis Miami et on a su tirer le meilleur du week-end », a-t-il dit. « J'espère qu'on pourra poursuivre sur cette lancée à Monaco. »

04 Des hauts et des bas pour Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson a de nouveau marqué des points à Montréal © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Du côté de Visa Cash App Racing Bulls, Liam Lawson a inscrit des points importants en septième place : le pilote néo-zélandais a égalé son meilleur résultat de 2026 grâce à une belle remontée depuis la 11e place sur la grille. En revanche, la malchance a frappé la recrue de l'équipe, Arvid Lindblad , qui n'a pas pu prendre le départ après que sa VCARB03 n'a pas réussi à s'engager sur la grille.

Résultats du Grand Prix du Canada 1 Mercedes Points 25 2 Ferrari Points 18 3 Oracle Red Bull Racing Points 15 4 Ferrari Points 12 5 Oracle Red Bull Racing Points 10 Rang Pilote Équipe Points 1 Mercedes 25 2 Ferrari 18 3 Oracle Red Bull Racing 15 4 Ferrari 12 5 Oracle Red Bull Racing 10