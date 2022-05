Complètement redessinées et plus compétitives, les nouvelles F1 seront donc beaucoup plus intéressantes à regarder, dans tous les sens du terme. Nicholas Tombazis, dirlo technique de la FIA en charge des monoplaces, n’a d’ailleurs jamais caché que les décideurs misaient sur l’aspect esthétiquement « waouh » des

F1

pour séduire le public. Et ce même si, comme l'explique

: "On se moque un peu de savoir si la voiture est belle ou non, ce qui compte c’est qu’elle nous permettre de mieux suivre un autre pilote et de faire plus de

."