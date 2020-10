FIFA 21 : 10 tips pour progresser rapidement

1. Maîtrisez le jockey

1 ne met pas l'accent sur la défense. Bien au contraire. Le jeu entier favorise l'attaque et les tempos rapides, au point que les avalanches de buts sont encore plus nombreuses que dans les matchs de Paris en L1.

2. Ne sprintez pas (enfin, pas trop)

Oui, ça parait contre-intuitif, surtout si vous faites partie de la team 100 mètres et passez votre temps à remplacer les joueurs carbonisés par des courses à répétition, devenues quasi-automatiques.

favorise évidemment les joueurs rapides et les sprints tranchants, mais soyez judicieux, surtout dans le coeur du jeu.

Le problème, c'est que le sprint ne fait pas qu'épuiser vos joueurs. Il les empêche aussi de contrôler le ballon et de frapper correctement, puisque la jauge de puissance monte plus rapidement en pleine course. Bon, après,

3. Utilisez le radar

Man City et Liverpool dans FIFA 21

gardent la tête haute, scrutant constamment l'espace et les passes.