Personne ne gagne sans marquer. Ou très rarement, et il faut quand même en mettre aux pénos. C'est bête, mais c'est comme ça. Du coup, on vous a préparé une

1. Lionel Messi, Barcelone, 93

est, de nouveau, le meilleur joueur du jeu. Peut-être parce qu'il est, avec Ronaldo, le meilleur joueur du 21ème siècle. Et peu importe ses doutes IRL, après sa déroute en C1 et son vrai faux départ du Barça, gageons que la pulga et sa belle note de 93 seront au rendez-vous dans

Ecoute bien EA : on a trouvé six façons d'améliorer FIFA 20 et de préparer le terrain pour le prochain opus FIFA 21.

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio, 92

a tout simplement souillé tous les championnats dans lesquels il est passé, et avec 89 en dribble, 89 en vitesse et 93 en tirs, il souillera aussi vos adversaires sur

des temps modernes. De par sa position, il est de plus très compatible avec Messi, si vous réussissez bien sûr à choper leurs cartes.

3. Robert Lewandowski, Bayern Munich, 91

. Mais une note de 91, personne ne cracherait dessus, et vous non plus. Alors embauchez Robert si vous tombez dessus, parce qu'il est une valeur sûre, et vous le savez.

4. Neymar Jr, PSG, 91

n'est pas rentré chez lui avec la coupe aux grandes oreilles en août dernier, mais ça n'enlève absolument rien à son talents. Dribbleur fou, pourvoyeur de caviars et finisseur hors-pair, le meilleur joueur brésilien de ces dix dernières années vous fera forcément souffrir dans

Non,

5. Mo Salah, Liverpool, 90

mondial, et l'Egyptien mérite donc sa place parmi la crème de la crème des joueurs de

6. Sadio Mané, Liverpool 90

, son coéquipier de Liverpool, en fait partie, avec une pointe chiffrée à 94. Auteur de 18 buts en Premier League la saison dernière, le sénégalais fait tout simplement partie des meilleurs attaquants du globe, et donc de

Peu de joueurs sont plus rapides que Salah sur terre, mais

7. Kylian Mbappé, PSG, 90

. Mais avec 91 en dribble et 86 en tirs à tout juste 21 ans, le Kyky de tous les Kyky est également un ballon d'or en puissance. Et il est aussi, accessoirement, le joueur choisi pour figurer sur la cover de

L'homme le plus rapide de l'univers joue à Paris, il affiche une vitesse de 96 et s'appelle

Petit but pour le grand Milan

8. Sergio Agüero, Manchester City, 89

depuis des lustres. Alors d'accord, avec 78 en vitesse, il n'est pas le mec le plus rapide du game. Mais son 88 en dribbles et son 90 en tirs lui permettent toujours de briller dans la surface, et c'est tout ce dont vous aurez besoin pour finir vos actions dans

9. Karim Benzema, Real Madrid, 89 Rated

depuis plus de 10 ans,