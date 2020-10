FIFA 21: les meilleures pépites à signer en attaque

Joe Gelhardt – Environ 900 000 €

Liam Delap – Un peu plus d'1 million d'euros

Le fils de l'immense Rory, empereur des touches longues, nous a déjà impressionné sous le maillot de City en League Cup et pourrait bien devenir un excellent renard. FIFA 21, qui estime son potentiel à 82, est d'accord avec nous. Comme Gelhardt, il démarre à 61 et n'affiche donc pas de de stats particulièrement folles, mais son prix est sexy, lui.

Vlayslav Supryaga – Un peu moins de 4 millions d'euros

Si l'on en croit son potentiel de 84 dans FIFA 21, l'étalon du Dynamo Kiev pourrait bien devenir l'un des tous meilleurs buteurs d'Europe. Avec 86 en accélération et 87 en vitesse, le garçon est déjà très rapide et sa note globale de 70 ne demande qu'à grandir aussi vite que lui.

Josh Maja – Un peu plus de 5 millions d'euros