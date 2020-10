Mais qui sont les meilleurs gardiens de FIFA 21 ?

. Et on commence avec un mur slovène.

1. Jan Oblak, Atlético Madrid, 91 de note générale

2. Alisson, Liverpool, 90

Le numéro 1 de Liverpool est le numéro 2 de notre top. Athlétique, agile et charismatique, Alisson est un monstre. Tout simplement. De plus, on trouve de nombreux joueurs de Liverpool dans les tops 10 par poste, et le recruter dans

3. Marc-Andre Ter Stegen, Barcelone, 90

Si le Barça ne domine plus le foot mondial comme jadis, Ter Stegen lui a moins permis de s'améliorer sur le plan du gardiennage. Parce que ne nous mentons pas, si Victor Valdés faisait le job, il n'a jamais été un cador. l'Allemand, lui, affiche une ligne de stats complètement folle, qui ne tombe jamais sous les 85. Un must dans

4. Thibaut Courtois, Real Madrid, 89

Courtois a connu des débuts plutôt difficiles du côté de Madrid, mais a su trouver sa place (qui est relativement simple à repérer sur le terrain, il est vrai) et aider Zizou & co à décrocher une nouvelle

5. Manuel Neuer, Bayern Munich, 89