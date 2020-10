FIFA 21 : le meilleur onze selon les stats

Gardien : Jan Oblak, Atlético de Madrid, 91

. Et ce malgré une nouvelle saison sans trophée. Mais on se souvient tous, pourtant, de sa perf d'un autre monde contre Liverpool en C1. Adrian, victime d'une grosse boulette de son côté, n'est même pas dans le top 20.

Arrière-gauche : Andy Robertson, Liverpool, 87

. Bien sûr, nous en avons vu de plus beaux et de plus élégants dans l'histoire de la PL, mais

Défenseur central : Virgil Van Dijk, Liverpool, 90

. Pourquoi ? Certainement parce qu'il donne l'impression d'être l'homme qui a fait passer un cap à ses coéquipiers et transformé les scousers en champions d'Angleterre et d'Europe. Et bon, avec 91 en défense, 86 en physique et 76 en vitesse (toujours impressionnant pour un central), il se pose là côté stats.

Défenseur central : Sergio Ramos, Real Madrid, 89

est immortel, et il continuera à planter des pions sur corner après avoir bouffé des 9 quand on sera tous à l'EHPAD. Il faut que ce soit dit. Et si Varane n'est pas loin derrière, il reste une valeur sûre pour les meringues madrilènes comme pour les joueurs de

Arrière-droit: Trent Alexander-Arnold, Liverpool

Oui, ça fait beaucoup de joueurs de Liverpool derrière, mais enfin qu'est ce que vous voulez, les armées rouges ont toujours été très fortes pour bâtir des murs. De plus, avec 80 en vitesse, 80 en dribble et 87 en passe, Trent n'est pas seulement l'un des meilleurs défenseurs de

Ils sont indispensables, impassables et parfois même habiles devant : eux, ce sont les meilleurs défenseurs de FIFA 21, et on vous en parle ici.

Ils sont indispensables, impassables et parfois même habiles devant : eux, ce sont les meilleurs défenseurs de FIFA 21, et on vous en parle ici.

Milieu défensif : Casemiro, Real Madrid, 89

Milieu défensif : Joshua Kimmich, Bayern Munich, 88

est le seul joueur du Bayern à figurer dans ce 11. On s'excuse donc auprès des fans de Lewandowski, mais on y est pour rien, hein. Mais après tout, qui aurait pu prendre la place du grand Joshua ? Peut-être Toni Kroos, qui est aussi un sacré cador, affiche également 88 de note générale et s'entendrait très bien avec Ramos et Casemiro. À vous de choisir !

Alors, c'est très bizarre, mais Kimmich est le seul joueur du Bayern à figurer dans ce 11. On s'excuse donc auprès des fans de Lewandowski, mais on y est pour rien, hein. Mais après tout, qui aurait pu prendre la place du grand Joshua ? Peut-être Toni Kroos, qui est aussi un sacré cador, affiche également 88 de note générale et s'entendrait très bien avec Ramos et Casemiro. À vous de choisir !

Alors, c'est très bizarre, mais Kimmich est le seul joueur du Bayern à figurer dans ce 11. On s'excuse donc auprès des fans de Lewandowski, mais on y est pour rien, hein. Mais après tout, qui aurait pu prendre la place du grand Joshua ? Peut-être Toni Kroos, qui est aussi un sacré cador, affiche également 88 de note générale et s'entendrait très bien avec Ramos et Casemiro. À vous de choisir !

Milieu offensif : Kevin De Bruyne, Manchester City, 91