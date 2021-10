FIFA 22 : nos conseils pour gagner vos Drafts sur Ultimate Team

Si vous êtes capable de vous débrouiller dans FIFA 22 , alors vous voudrez peut-être passer un peu de temps à jouer en Draft, car ce mode de jeu unique offre de superbes packs aux joueurs qui parviennent à aller jusqu'au bout. C'est également un excellent terrain d'entraînement pour essayer de nouvelles cartes et tester vos compétences face à des adversaires compétitifs.

01

Constituer une bonne équipe de Draft est un exercice d'équilibre © EA

"Les Drafts FUT consistent à construire une équipe à partir de choix de joueurs", explique Ryan Pessoa, joueur professionnel de FIFA. "Vous choisissez une formation parmi quelques dispositifs sélectionnés au hasard, puis vous avez le choix entre cinq joueurs pour chaque poste. Idéalement, vous essayez de composer une équipe avec une note collective solide qui peut faire des dégâts à votre adversaire."

La plus grande différence entre la draft et d'autres modes comme Division Rivals, est que vous devez payer pour participer à chaque fois. Elles coûtent 15 000 crédits ou 300 Points FIFA, ou parfois, si vous êtes chanceux, vous pouvez obtenir un jeton de Draft à partir de packs ou d'objectifs. En fait, vous mettez en jeu cet achat contre votre capacité à gagner des matchs et à obtenir de bonnes récompenses.

Une fois que vous avez choisi votre formation et construit votre équipe, elle est bloquée pour cette draft. Vous pouvez déplacer des joueurs au sein de l'équipe et échanger des remplaçants et des joueurs de la réserve, mais vous ne pouvez pas changer de formation ou y incorporer d'autres joueurs.

Essayez de nouvelles cartes et tester vos compétences © EA

Il est possible de jouer en Draft en mode solo, mais les récompenses ne sont pas aussi bonnes qu'en ligne. Quelle que soit votre décision, vous jouez jusqu'à quatre matchs maximum, avec des récompenses calculées en fonction du nombre de victoires. Si vous remportez les quatre matchs, vous avez gagné votre Draft et recevez les meilleurs packs possibles.

02

Le 4-2-2-2 est une bonne option si vous avez l'habitude de jouer en 4-4-2 © EA

"Constituer une bonne équipe de Draft est un exercice d'équilibre", dit Ryan. "Bien sûr, vous voulez de très bons joueurs, mais si vous n'arrivez pas à créer un bon collectif entre eux, ils ne seront pas brillants sur le terrain. Parfois, il vaut mieux faire un compromis - par exemple, vous pouvez laisser passer Neymar parce qu'il y a une icône décente dans le même choix qui vous propulserait à 100 de collectif."

La draft est l'une de ces choses que l'on apprend à maîtriser par la pratique, mais il y a quelques principes qui méritent d'être gardés à l'esprit lorsque l'on construit une équipe.

Choisissez la bonne formation

Dans l'idéal, vous savez jouer dans plusieurs formations, mais la plupart des gens ont un dispositif préféré. C'est donc une bonne idée d'en choisir un similaire si votre meilleur dispositif n'est pas disponible. Par exemple, le 4-2-2-2 est un bon substitut à la formation 4-4-2.

Commencez par les attaquants

Vous voulez les meilleurs attaquants possibles dans votre équipe de Draft, il est donc logique de commencer par ces postes, puis d'essayer de modeler le reste de la draft autour d'eux. Si vous êtes confronté à des joueurs similaires, il est bon de donner la priorité aux cinq meilleurs championnats et nations, car ils seront mieux représentés dans les autres sélections.

Soyez flexible

Il est facile d'avoir une vision étroite des choses lorsqu'un bon joueur apparaît au début d'une draft, mais ne vous imposez pas une ligue ou une nation en particulier, à moins que vous n'ayez beaucoup de choix pertinents. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours faire sortir ce joueur vedette du banc juste après le coup d'envoi.

Pensez à la façon dont vous allez jouer pendant que vous faites vos choix

Il est bon de faire une pause et de faire le point sur votre draft de temps en temps. Lorsque les cinq ou six premiers choix sont réalisés, où devez-vous vous améliorer ? Votre MDC espagnol est peut-être un peu lent. Ne vous concentrez pas nécessairement sur le fait d'amener des défenseurs espagnols à se lier à lui, car il pourrait être éjecté plus tard dans la draft.

Privilégiez le collectif

Une équipe avec Neymar et Ronaldo devant sera puissante quoi qu'il arrive, mais elle ne sera pas aussi rapide et dynamique si le collectif global est très faible. N'oubliez pas qu'une équipe dont la note totale de collectif est de 100 bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire. Cela vaut donc la peine de placer cet inconnu de 75 au poste d'arrière droit si cela vous permet d'atteindre ce chiffre. Encore une fois, vous pourrez toujours le remplacer au coup d'envoi.

Ne soyez pas timide avec les remplacements

Nous avons mentionné à plusieurs reprises le recours au banc de touche. Ce n'est pas l'idéal, parce que les joueurs qui sortent du banc ne bénéficient pas de tout leur bonus de style, et utiliser les remplaçants tôt signifie que vous ne pourrez plus les utiliser plus tard. Mais les drafts impliquent généralement des compromis, et il est préférable d'avoir une équipe à 100 de collectif qui nécessite trois remplacements qu'une équipe à 65 de collectif qui n'en a pas besoin.

Utiliser les icônes et les cartes heroes pour le collectif

Les icônes peuvent être liées à n'importe quel autre joueur, ce qui est un excellent moyen de lier harmonieusement des joueurs de ligues et de nations différentes. FIFA 22 introduit également les cartes Heroes, représentant des joueurs retraités qui étaient en grande forme lorsqu'ils jouaient dans une certaine ligue. Les cartes Heroes permettent de lier n'importe quel joueur de la même ligue d'un lien de club parfait, en plus du lien habituel avec la nation, ce qui les rend très pratiques.

03 Les meilleures Tactiques Perso des drafts FUT

La configuration des tactiques peut faire la différence © EA

"Il n'existe pas de solution miracle pour les tactiques personnalisées dans les jeux FIFA, il est donc préférable de s'en tenir à ce que vous connaissez le mieux", explique Ryan. "Si vous aimez les ailiers qui entrent dans la surface pour centrer, n'oubliez pas de vous plonger dans les menus pour changer cela. Si vous aimez que l'un de vos MDC reste derrière, assurez-vous d'avoir modifié cette option. Ça craint de perdre des matches à cause de facteurs que vous pouvez contrôler".

Avouons-le, la configuration des Tactiques Perso est un peu ennuyeuse et fastidieuse. Les menus ne sont pas des plus réactifs et vous devez le faire pour chaque joueur individuellement. Cela dit, cela peut faire une grande différence en jeu. Il n'y a pas de seconde chance dans les drafts, donc si vous savez que vous jouez mieux avec un certain paramètre, assurez-vous de le changer. Voici quelques exemples :

Rester derrière lors de l'attaque - Les arrières latéraux et votre milieu de terrain le plus défensif peuvent bénéficier de cette option sélectionnée dans les Tactiques personnalisées. Sinon, vous risquez de vous faire surprendre lorsque vous perdez le ballon haut sur le terrain.

Presser après la perte de balle - Si vous voulez faire abandonner votre adversaire rapidement, vous pouvez toujours activer cette fonction au début du match et partir récupérer le ballon de manière agressive. Cependant, cela épuisera vos joueurs, alors désactivez cette option si vous êtes dans une situation où le match peut durer.

Entrez dans la surface sur les centres - Il reste à voir si la méta de FIFA 22 se calque sur le comportement des centres du jeu précédent, mais si les centres sont ne serait-ce qu'à moitié aussi puissants qu'avant, alors il vaudra la peine de dire à vos ailiers d'entrer dans la surface pour en profiter.

Gardien libéro / Sort sur les centres - Si votre gardien n'a pas de bonnes caractéristiques, il peut être judicieux de modifier ces options afin qu'il sorte des buts pour dégager les ballons par-dessus ou dans le dos de la défense.

04

Il faut gagner 3 ou 4 matchs d'une draft pour obtenir des packs décents © EA

"Il faut vraiment gagner trois ou quatre matchs lors d'une draft pour obtenir des packs décents", explique Ryan. "Même dans ce cas, vous ne récupérez pas toujours vos crédits. Cela dépend de la patience que vous avez pour vendre vos petits consommables, et si le marché pour certaines cartes est élevé. Mais il y a vraiment des moments où la draft est rentable !"

Les joueurs de draft ont certainement connu l'une de ces périodes au cours de l'été, lorsqu'EA a lancé un pack de jetons de draft dans un DCE répétable, avec quelques récompenses pour les objectifs donnant packs et joueurs afin de maintenir l'intérêt des fans pendant l'intersaison. Le mode Draft est alors devenu autonome, le coût du jeton étant généralement payé par le contenu des récompenses à partir d'une victoire.

La plupart du temps, cependant, le mode Draft de FIFA 22 Ultimate Team sera un peu une loterie. Si vous obtenez quatre victoires et les meilleurs packs en récompense, vous êtes toujours à la merci de l'algorithme des packs lorsque vous les ouvrez.

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir obtenir régulièrement trois ou quatre victoires, nous vous recommandons de privilégier d'autres modes de jeu la plupart du temps, mais de garder un œil sur le marché des transferts pour voir quand certains types de cartes prennent de la valeur. Par exemple, lorsque les DCE d'améliorations souhaités seront disponibles, les cartes or communes ou rares pourront valoir le double de leur prix de vente habituel. À ce moment-là, même une draft médiocre pourra être rentable.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !