Le guide complet des Matchs amicaux : FUT Live de FIFA 22

Profitez des joueurs impatients : La mentalité du "but en or" qui prévaut lors des matchs amicaux FUT en direct peut être utilisée à votre avantage. Si l'autre joueur lance tout le monde vers l'avant de manière agressive dès la première minute pour courir après ce but, ne paniquez pas. Prenez le ballon dès que vous le pouvez et gardez-le. Leur impatience les amènera à sortir les joueurs de leur position et à commettre des fautes stupides. Il y a aussi un revers de la médaille. Si vous voulez jouer au but en or, ne soyez pas conservateur en ce qui concerne votre jeu offensif : soyez ultra-attaquant et essayez de les surprendre dès le coup d'envoi.