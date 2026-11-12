Qui a décroché sa place à la Finale mondiale Red Bull BC One 2026?

Les meilleurs b-girls et b-boys du monde s'affronteront lors de la Finale mondiale Red Bull BC One 2026 , le 29 novembre 2026, à Toronto, au Canada. Huit danseurs ont été confirmés jusqu'à maintenant – quatre b-girls et quatre b-boys – tandis que les juges, les animateurs et le DJ restent à annoncer. La liste comprend des champions en titre, un multiple finaliste, un athlète qui a marqué l’histoire, ainsi que de nouveaux prétendants et d'autres familiers, tous prêts à marquer les esprits.

D'autres s'ajouteront au fil des annonces. Reviens régulièrement pour découvrir la liste des participants confirmés.

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01 Les b-girls sélectionnées pour la Finale mondiale du Red Bull BC One à Toronto

Riko est prête à remporter deux titres consécutifs

Riko a remporté la finale mondiale du Red Bull BC One en 2025 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Riko est la championne en titre du Red Bull BC One chez les b-girls, après avoir remporté son premier titre l’année dernière dans son pays natal, le Japon. Connue pour ses transitions F-track emblématiques et un style qu’elle appelle « Skilatack », elle allie vitesse et souplesse dynamique.

Cette année, elle a l’occasion de devenir la deuxième breaker seulement à remporter deux finales mondiales d’affilée. Son objectif est clair : « Je veux danser de manière à surprendre tout le monde de la meilleure façon possible, à chaque ronde. Je veux rester authentique à la raison pour laquelle je danse et exprimer ma véritable personnalité. Comme ça, le moment venu, je pourrai tout laisser aller et simplement profiter de l’instant présent. »

India vise un troisième titre historique

India est devenue la plus jeune championne à remporter le titre © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

B-Girl India, originaire des Pays-Bas, se démarque parmi les wildcards de cette année pour deux raisons. Elle a été deux fois championne du monde de Red Bull BC One, en 2022 et 2024, et détient le record de la plus jeune breaker à avoir remporté la finale mondiale : elle n’avait que 16 ans quand elle a décroché son premier titre en 2022.

Connue pour sa puissance empreinte de style, India dit vouloir montrer « une version améliorée de moi-même, tout en m’amusant et en donnant le meilleur de moi-même ». Une troisième victoire ferait d’elle la première b-girl à remporter trois fois la Finale mondiale.

Vortechs n’a rien à perdre et tout à prouver

B-Girl Vortechs est la nouvelle venue dans les B-Girls invitées cette année © Little Shao

Ce sera la première apparition de Vortechs sur la scène de la finale mondiale. Anciennement connue sous le nom de Powerflow, elle est autodidacte et a passé huit ans à progresser en breaking sans entraîneur. Née aux États-Unis, elle a développé ses habiletés seule, en s’entraînant dans son sous-sol.

Vortechs a une puissance propre, fluide et rapide, en plus de dizaines de variantes de headspins et de windmills à son répertoire. Elle enchaîne ses mouvements sans accroc et a ce qu’il faut pour livrer des performances qui deviennent des moments marquants sur la scène de la Finale mondiale.

Emma veut ramener le titre à la maison

Emma compte bien enflammer la scène à domicile © Little Shao/Red Bull Content Pool

Ce sera la deuxième participation d’Emma à titre d’invitée; la première remonte à 2022. Elle décrit son style en un mot : « feu ». Son jeu de pieds et ses pas se démarquent, tandis que sa musicalité et son originalité donnent à sa danse un caractère unique.

Triple gagnante de Red Bull BC One Cypher Canada et médaillée d’argent aux Jeux olympiques de la Jeunesse, la b-girl née au Canada déclare à l’idée de remonter sur la scène de la finale mondiale : « Je veux apporter un style et une énergie que les gens reconnaissent en moi, et faire passer un message avec ma danse. Je veux montrer tout ce sur quoi j’ai travaillé au fil des ans et qui m’a menée à ce moment! »

02 Les b-boys sélectionnés pour la Finale mondiale Red Bull BC One à Toronto

Issin revient pour défendre son titre

Issin a remporté la finale mondiale Red Bull BC One en 2025 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Issin est le champion du monde Red Bull BC One en titre. Il a remporté sa première ceinture l’an dernier, dans son pays natal, le Japon. B-boy très dynamique, axé sur les power moves et doté d’une personnalité plus grande que nature, il s’exprime pleinement à travers son breaking. Il résume son style en un mot : « explosion ».

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« Je réfléchis à la façon dont je vais terrasser tout le monde! », lance-t-il. Il veut aussi « montrer à tous une version nouvelle et évoluée d’Issin et faire enflammer la salle ». S’il gagne à nouveau, il deviendra le premier b-boy à remporter deux titres consécutifs de la Finale mondiale.

Phil Wizard vient chercher le seul trophée qui lui échappe encore

Phil Wizard espère que la troisième fois sera la bonne © Little Shao/Red Bull Content Pool

Premier b-boy à avoir remporté l’or olympique, Phil Wizard est deux fois finaliste de la Finale mondiale : il a terminé deuxième en 2021 et en 2023. Né et élevé au Canada, il apporte à sa danse une personnalité amusante, parfois décalée, et décrit son style comme « libre ».

Son breakdance est varié, original et imprévisible, avec des mouvements signatures comme son « travelling swimmer » qu’il effectue en traversant la scène. Avec la foule de son côté, Phil voudra tenter à nouveau de mettre la main sur la ceinture Red Bull BC One.

Hiro10 est prêt à créer d’autres moments épiques

Hiro10 a l'habitude de créer des moments marquants © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Hiro10 a participé aux deux dernières Finales mondiales et, même s’il a été éliminé dès la première ronde les deux fois, il a livré certaines des battles les plus mémorables de chaque événement. Son duel de 2024 contre le b-boy Samuka a donné lieu à un échange saisissant et inventif qui a fait lever la foule. En 2025, il s'est mesuré à son compatriote japonais Haruto dans un face-à-face musical, à coups de ripostes, qui a déclenché de vives acclamations.

Hiro10 est l’un des breakers les plus passionnants de la scène, alliant musicalité et mouvements puissants. Il arrive à la Finale mondiale de cette année sur une belle séquence de victoires, avec une philosophie toute simple : « N’aie pas peur de perdre. On ne sait jamais ce qui va arriver. Crée le moment. »

Jet Leg revient pour prendre sa revanche

Jet Leg est de retour pour tenter une deuxième fois de décrocher le titre © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

L’an dernier, Jet Leg a fait ses débuts à la Finale mondiale Red Bull BC One et a tout de suite marqué les esprits avec son style technique et très complexe.

Il enchaîne une douzaine de figures dans chaque combinaison, avec une attitude intense et combative, et l’énergie de quelqu’un qui est bien décidé à prendre le dessus sur ses adversaires et à convaincre les juges. Cette année, il dit s’être préparé « le mieux possible » et être prêt à se battre pour la ceinture Red Bull BC One.

03 Qui s’ajoutera au plateau Red Bull BC One de Toronto?

Le plateau prend encore forme : d’autres b-girls, b-boys et personnalités clés seront annoncés au cours des prochaines semaines. Reviens ici pour les dernières mises à jour. Quand le cypher débutera le 29 novembre, connecte-toi à la diffusion en direct de la Finale mondiale Red Bull BC One sur Red Bull TV pour suivre chaque battle en direct. La diffusion en direct sera aussi disponible sur YouTube et TikTok .

À propos de l’auteur Qui est Emmanuel Adelekun ? Emmanuel Adelekun est un rédacteur indépendant basé à Londres, en Angleterre. B-boy passionné par la culture hip-hop et très impliqué dans la scène, Emmanuel a représenté le Royaume-Uni sur le circuit international de breaking pendant plus d’une décennie, remportant des championnats et officiant en tant que juge à travers le monde. Il travaille également comme commentateur, prof de breaking, animateur de compétitions, ainsi que producteur et coordinateur d’événements.