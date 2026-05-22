Tout ce que tu dois savoir sur les week-ends sprint en F1 en 2026

01 Qu'est-ce qu'une course sprint en F1?

Le sprint est une course courte et passionnante visant à livrer encore plus de divertissement aux fans présents sur le circuit et aux téléspectateurs du monde entier. Il s'agit d'une épreuve de 100 km, soit environ le tiers de la distance d'un Grand Prix complet, d'une durée de 30 minutes. Pour favoriser les dépassements et l'action en piste, huit points sont attribués au vainqueur, et les huit premiers pilotes marquent tous des points au championnat du monde. Comme le point bonus pour le meilleur tour en course a été supprimé, les six sprints sont désormais la seule autre occasion de récolter des points supplémentaires au championnat.

Il n'y a aucun arrêt aux stands obligatoire, et le temps est si serré que les arrêts volontaires sont rares : tout repose donc sur le talent des pilotes, qui se battent pour dépasser et décrocher la meilleure position possible.

02 Les origines

Le guide pour tout savoir sur les courses de Sprint en Formule 1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

La course sprint a fait son apparition lors de la saison F1 2021, avec une première épreuve à Silverstone, suivie de courses à Monza et à Interlagos. L'objectif était d'ajouter plus de compétition et de spectacle au week-end de Grand Prix en remplaçant une séance d'essais libres par une course. Les qualifications ont été déplacées au vendredi, et l'ordre d'arrivée du sprint déterminait la grille du dimanche.

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Le format a ensuite été modifié : une autre séance d'essais libres a été remplacée par un format de qualifications express pour le sprint, baptisé le Shootout, tandis que les qualifications complètes pour la course du dimanche ont été maintenues. Le Shootout, désormais appelé simplement qualifications sprint, se déroule le vendredi après-midi. Le sprint a lieu le samedi en début de journée, et les qualifications complètes se tiennent le samedi après-midi.

03 Que se passe-t-il lors des qualifications sprint?

Shanghai est l'un des circuits de retour dans le calendrier 2026 © Sona Maleterova/Getty Images/Red Bull Content Pool

Les qualifications sprint, anciennement connues sous le nom de Shootout, comprennent trois mini-séances, à l'image des qualifications standard, mais avec des durées réduites : 12 minutes (SQ1), 10 minutes (SQ2) et huit minutes (SQ3). Ces séances plus courtes visent à limiter les voitures à un seul tour lancé par session, même si la possibilité de faire deux tours demeure en SQ1, voire en SQ2, dans des délais très serrés et selon le circuit. Sur certaines pistes, la question ne se pose même pas, car les voitures sont limitées à un seul train de pneus par séance : gomme médium en SQ1 et SQ2, et gomme tendre en SQ3.

04

Les changements de format font qu'un week-end sprint F1 diffère d'un week-end de Grand Prix classique. Voici le programme de la piste jour par jour :

Vendredi matin : Essais libres

Vendredi après-midi : Qualification sprint

Samedi matin : Le sprint

Samedi après-midi : Qualifications

Dimanche après-midi : Grand Prix F1

05 Quels points sont en jeu?

Huit points ont été marqués par Lando Norris lors du sprint de Miami © James Sutton/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Huit points reviennent au pilote vainqueur, et des points sont attribués aux huit premiers. Avec la suppression du point bonus pour le meilleur tour en course l'an dernier, la course sprint est la seule occasion pour les pilotes de marquer des points supplémentaires au championnat du monde en dehors des courses principales. Avec l'impact des nouvelles réglementations, la saison 2026 s'annonce comme l'une des plus imprévisibles depuis des années; les pilotes mettent donc tout en œuvre pour maximiser leurs points le samedi comme le dimanche.

Les points de la course sprint sont attribués comme suit :

P1 : 8 points

P2 : 7

P3 : 6

P4 : 5

P5 : 4

P6 : 3

P7 : 2

P8 : 1

06 Où voir un Sprint F1?

Max Verstappen se prépare à piloter dans la course Sprint au Qatar © Getty Images/Red Bull Content Pool

Six week-ends sprint sont au programme de la saison F1 2026. Le principal critère de sélection des circuits est la présence de nombreuses opportunités de dépassement; c'est pourquoi le Red Bull Ring en Autriche est souvent choisi, bien que ce ne soit pas le cas en 2026. Cette saison voit le retour trois circuits déjà présents au calendrier de sprint : Shanghai, Miami et Silverstone (même si Silverstone n'a figuré qu'une seule fois, lors de la saison inaugurale de 2021). Trois nouvelles destinations s'y ajoutent : Montréal, Singapour et Zandvoort, aux Pays-Bas.

Manche Date Grand Prix Circuit Country 2 13-15 mars 2026 Grand Prix de Chine Shanghai China 6 1-3 mai 2026 Grand Prix de Miami Miami USA 7 22-24 mai 2026 Grand Prix du Canada Montréal Canada 11 3-5 juillet 2026 Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone United Kingdom 14 21-23 août 2026 Grand Prix des Pays-Bas Zandvoort Netherlands 18 9-11 octobre 2026 Grand Prix de Singapour Singapour Singapore

07 La course sprint a-t-elle un impact sur le Grand Prix de dimanche ?

L'ordre d'arrivée du sprint ne détermine pas la grille de départ de l'épreuve principale du dimanche, mais il peut tout de même avoir une influence, notamment si un pilote écope d'une pénalité de recul en grille en fin de journée, ou si l'équipe doit procéder à des réparations majeures à la suite d'un accident. Dans ce cas, le pilote doit prendre le départ de la course principale du dimanche depuis la voie des stands.

L'impact le plus concret est sur la stratégie et les réglages : les pilotes et leurs équipes n'ont que les essais libres du vendredi pour apprivoiser le circuit et déterminer les paramètres et la stratégie des pneus à adopter pour le week-end. Une grande partie de ce travail incombe au pilote de réserve, qui s'affaire dans le simulateur.

08 Qui détient le meilleur bilan dans les courses sprint?

Max Verstappen est le vainqueur numéro un du Sprint © Getty Images/Red Bul Content Pool

Max Verstappen possède de loin le meilleur bilan en courses sprint à ce jour. À l'issue du Grand Prix de Miami 2026, il compte 13 victoires. Dans la grille 2026, Lando Norris est le deuxième pilote le plus performant avec quatre victoires, suivi d'Oscar Piastri avec trois, et de George Russell et Valtteri Bottas avec deux chacun.